Requisitos y costos de la libreta militar para universitarios, conozca la guía para hacer el trámite sin enredos

Además de cumplir con las obligaciones establecidas, el proceso exige que el joven radique la solicitud para definir su situación militar

Daniella Mazo González

Daniella Mazo González

La definición de la situación
La definición de la situación militar en Colombia es un requisito legal obligatorio para hombres menores de 50 años - crédito Ministerio de Defensa

Definir la situación militar en Colombia no es un simple trámite, es un requisito legal que todo hombre debe cumplir antes de los 50 años. El proceso puede resolverse de dos maneras, prestando el servicio militar obligatorio o accediendo a una exoneración, de acuerdo con lo que establece la ley. Al final de este camino, el documento que certifica la obligación cumplida es la libreta militar, clave para participar en varios escenarios de la vida académica y laboral.

En el caso de los estudiantes universitarios, el proceso suele generar más dudas que certezas. Muchos no saben en qué momento deben hacer la gestión ni cuáles son los requisitos que aplican para su situación particular. Uno de los puntos centrales es la edad, el trámite solo puede adelantarse si el solicitante tiene 24 años cumplidos o, en su defecto, si ya aprobó más de cinco semestres de su carrera profesional.

El proceso puede cumplirse prestando
El proceso puede cumplirse prestando servicio militar o accediendo a una exoneración según la ley - crédito Colprensa

Además de cumplir con los requisitos establecidos, el proceso exige que el joven radique la solicitud para definir su situación militar. Esta gestión puede hacerse en línea, a través de la página oficial del Ejército Nacional, o de manera presencial en los distritos militares distribuidos en el país. Una vez aceptada la solicitud, comienza la etapa que más incertidumbre genera entre los estudiantes y sus familias, el pago de la cuota única de compensación militar.

De acuerdo con la normativa vigente, esta cuota “es una contribución ciudadana, especial, pecuniaria e individual que debe pagar al Tesoro Nacional”. Su propósito no es otro que reemplazar, en términos legales y financieros, la obligación de prestar el servicio militar. Sin embargo, el monto que cada persona debe asumir varía en función de su capacidad económica, lo que significa que no todos los jóvenes pagan lo mismo.

La ley ha previsto diferentes escenarios para calcular este aporte. En el caso de quienes no tienen ingresos, el pago no supera el 5% de un salario mínimo legal vigente, lo que convierte la obligación en un monto simbólico. Para aquellos que devengan hasta dos salarios mínimos, el porcentaje se eleva al 15%. Si el ingreso familiar se ubica entre dos y cuatro salarios mínimos, la contribución corresponde al 25%. Y para quienes superan este último umbral, la carga económica puede alcanzar hasta el 50% de un salario mínimo.

La libreta militar es indispensable
La libreta militar es indispensable para acceder a oportunidades académicas y laborales en el sector público - crédito Colprensa

Este esquema progresivo busca equilibrar la obligación con la realidad financiera de cada hogar, pero en la práctica genera preocupaciones. Muchas familias sienten que el pago representa un sacrificio adicional en medio de un contexto en el que los gastos en educación, transporte y alimentación ya consumen gran parte del presupuesto mensual. De ahí que la definición de la situación militar no solo sea un trámite burocrático, también un momento de tensión económica para miles de jóvenes.

Ahora bien, más allá del costo, conviene comprender el verdadero valor de este documento. La libreta militar no suele pedirse en todos los empleos ni en procesos de contratación privada, por lo que algunos jóvenes tienden a restarle importancia. Sin embargo, existen situaciones en las que resulta absolutamente indispensable.

Estudiantes universitarios deben definir su
Estudiantes universitarios deben definir su situación militar al cumplir 24 años o tras aprobar cinco semestres - crédito Colprensa

Así mismo, conviene subrayar que, en el ámbito privado, ninguna empresa está autorizada a exigir la libreta como requisito de contratación. La responsabilidad de verificar este trámite recae exclusivamente en el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional.

Tenga en cuenta entonces que, si usted es universitario y ya pasó los 24 años —o avanzó lo suficiente en su carrera, llegó la hora de resolver este pendiente. Aunque el proceso pueda parecer confuso, cumplirlo no solo evita complicaciones legales, sino que abre las puertas a múltiples oportunidades en el sector público.

