Colombia

Procuraduría abrió investigación a la Armada por ataque a lancha de alcaldesa en Nariño

El Ministerio Público abrió indagación disciplinaria para esclarecer si hubo violación de protocolos en la acción militar que dejó un asesor muerto y heridos en el equipo de la alcaldesa Karen Lizeth Pineda

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
La Procuraduría investiga a la
La Procuraduría investiga a la Armada Nacional por posible incumplimiento de protocolos en ataque a lancha de la alcaldesa de Mosquera - crédito composición fotográfica Infobae

La Procuraduría General de la Nación inició una indagación disciplinaria para determinar si existió incumplimiento de protocolos por parte de miembros de la Armada Nacional en el ataque a una lancha donde se movilizaba la alcaldesa de Mosquera, Nariño, Karen Lizeth Pineda Pineda.

El incidente, registrado en la madrugada del 8 de septiembre de 2025 en aguas del océano Pacífico, desembocó en la muerte de uno de los asesores de la funcionaria y lesiones a parte de su equipo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proceso fue abierto por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 10 para la fuerza pública, con radicado 1US-E-2025-460336, tras recibir quejas y revisar reportes publicados por diversos medios, incluidas declaraciones del presidente Gustavo Petro en la red social X, y notas difundidas en Semana y W Radio.

De acuerdo con documentación oficial, la decisión se fundamenta en las facultades conferidas por el artículo 25 del Decreto 262 de 2000 y sus modificatorias, además de la Resolución 377 de 2022.

La investigación busca esclarecer si
La investigación busca esclarecer si hubo uso excesivo de la fuerza y vulneración de normas institucionales - crédito @PGN_COL / X

En el auto se consignó que el objeto de la indagación será esclarecer si hubo una transgresión de los protocolos de uso de la fuerza atribuidos a la Armada Nacional, institución responsable de ejecutar acciones en el área donde ocurrieron los hechos.

La apertura de la investigación se dio tras conocerse que Luis Fernando Sánchez, que se encontraba acompañando a la alcaldesa Karen Lizeth Pineda Pineda, murió durante el ataque al recibir disparos, y otro miembro de la comitiva resultó gravemente herido, según información recolectada por la Procuraduría.

Es de mencionar que la embarcación transportaba seis personas y transitaba por una zona donde operan grupos armados ilegales.

La Defensoría exige una investigación
La Defensoría exige una investigación rigurosa y recuerda a la Armada y autoridades el deber de cumplir el Derecho Internacional Humanitario - crédito @DefensoriaCol / X

De igual modo, la Defensoría del Pueblo demandó una investigación rigurosa y recordó a la Armada Nacional y a todas las autoridades su obligación de cumplir los principios del derecho internacional humanitario (DIH), especialmente el de distinción entre civiles y combatientes.

El presidente Gustavo Petro reconoció la gravedad del suceso y señaló incumplimientos en los protocolos oficiales, lo que originó el disparo que ocasionó la muerte de uno de los ocupantes de la lancha.

A su vez, el secretario de Gobierno de Nariño, Freddy Gámez, calificó la situación de confusa y relató que las detonaciones provistas por uniformados de la Armada hirieron a la persona encargada de la seguridad de la alcaldesa y causaron el fallecimiento del asesor, hechos que activaron rutas de atención y comunicación entre las autoridades departamentales y nacionales.

En un comunicado posterior, la Armada Nacional admitió haber realizado los disparos al considerar que la lancha navegaba sin luces, a alta velocidad, en una zona de riesgo y en sentido contrario, lo que provocó la reacción de la unidad de la Infantería de Marina que custodiaba el área.

La Armada Nacional anunció la
La Armada Nacional anunció la apertura de una investigación interna y el envío de una comisión para esclarecer los hechos - crédito prensa ARC

La institución justificó su actuación aludiendo a la presencia de grupos armados ilegales y su misión de resguardar la vida e integridad de los militares. Informó además que uno de los heridos recibió atención inmediata por parte de un enfermero de combate y posteriormente fue evacuado al hospital de Mosquera.

La Armada lamentó el desenlace y dispuso el envío de una comisión para verificar los hechos, así como la apertura de una investigación interna sobre la actuación de su personal.

También renovó su llamado a la ciudadanía a cumplir la normativa vigente sobre navegación fluvial y marítima, especialmente en escenarios donde persisten amenazas de actores ilegales.

La Procuraduría General de la Nación analizará toda la evidencia disponible —incluidos testimonios, videos, reportes oficiales y publicaciones de medios de comunicación— para establecer si existió o no infracción disciplinaria por uso excesivo de la fuerza o vulneración de los protocolos institucionales.

El trámite continuará con la práctica de pruebas y la identificación de posibles responsables entre los miembros de la Armada Nacional involucrados, conforme a la ley nacional y los estándares del derecho disciplinario en Colombia.

Temas Relacionados

Procuraduría General de la NaciónArmada de ColombiaMosquera, NariñoKaren Lizeth Pineda PinedaInvestigación disciplinariaColombia-Noticias

Más Noticias

Requisitos y costos de la libreta militar para universitarios, conozca la guía para hacer el trámite sin enredos

Además de cumplir con las obligaciones establecidas, el proceso exige que el joven radique la solicitud para definir su situación militar

Requisitos y costos de la

Ciclistas en Bogotá estarán protegidos, pero también vigilados: proyecto plantea agentes de tránsito solo para ciclorrutas

La iniciativa pretende establecer agentes capacitados para vigilar y sancionar conductas riesgosas en la red de ciclorrutas, según explicó el cabildante Juan David Quintero a Infobae Colombia

Ciclistas en Bogotá estarán protegidos,

Así de alta está la deuda que le quiere dejar Petro a los colombianos y que no pagaron ni los árabes ni Pablo Escobar

El aumento de los compromisos internacionales y las nuevas estrategias de financiamiento elevan el riesgo para las finanzas del Estado y el presupuesto nacional

Así de alta está la

Caso Ungrd: Carlos Carrillo rechazó las acusaciones de Sneyder Pinilla, al que calificó de ‘hampón’: “¡Tras de ladrones, bufones!”

El actual director de la entidad aseguró que Pinilla cuenta con el respaldo de ciertos adversarios del Gobierno y su objetivo sería desprestigiar la labor que actualmente desarrolla la Ungrd

Caso Ungrd: Carlos Carrillo rechazó

Vía al Llano: Aerocivil pidió vuelos solidarios entre Bogotá y Villavicencio como alternativa ante la crisis de transporte

La entidad valoró la disposición del sector privado para sumarse a los esfuerzos y reiteró que estas acciones buscan beneficiar de manera directa a los viajeros

Vía al Llano: Aerocivil pidió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: un ataque con explosivos

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

Activan plan candado para ubicar a los asesinos de dos policías mientras almorzaban en un restaurante en El Tambo, Cauca

Por presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, esto es lo que los carteles colombianos estarían haciendo para traficar cocaína hacia el norte

ENTRETENIMIENTO

Escándalo por video de Isabella

Escándalo por video de Isabella Ladera y Beéle: abogados de la modelo anunciaron medidas legales

Isabella Ladera afirmó estar “devastada” por la filtración de video íntimo con Beéle y señaló al responsable

Ranking de Netflix en Colombia: estas son las series más vistas del momento

Viuda de Omar Geles publicó video del momento en que el cantante le propuso matrimonio luego de la pandemia: “No te voy a dejar solo nunca”

La contundente respuesta de Karina García al comentario de un seguidor que le dijo “prepago”

Deportes

Independiente Santa Fe tendrá doblete,

Independiente Santa Fe tendrá doblete, con la final de la Liga Femenina incluida: conozca los precios de boletería

La Dimayor confirmó los horarios de la gran final de la Liga Femenina BetPlay entre Santa Fe y Deportivo Cali

Colombiano que rompió récord de nado en aguas abiertas en Europa relató cómo atravesó el canal de La Mancha: “Mi picaron dos aguamalas”

Qué pasó con la celebración de Edwin Cardona que molestó a la hinchada de Atlético Nacional: “Hay algunos que están malinterpretando eso”

Conmebol definió día y hora del debut de la selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina en Medellín