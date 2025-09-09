Colombia

Polémico proyecto de ley propuesto por el Gobernador de Antioquia se hundió en el Senado: Gustavo Petro había dicho que quería dividir a Colombia en dos, una rica y otra pobre

La iniciativa que pretendía consultar a la ciudadanía sobre la gestión independiente de fondos regionales fue descartada en el primer debate, con ocho votos por el ‘No’ y seis por el ‘Sí’

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

La propuesta fue negada por mayorías en la Comisión Primera del Senado - crédito Colprensa/Gobernación de Antioquia/Presidencia

La Comisión Primera del Senado archivó el proyecto de referendo que pretendía otorgar autonomía fiscal a las regiones de Colombia, propuesta impulsada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

La iniciativa, que había tenido un periodo prolongado de aplazamientos y debates postergados, tuvo una votación en la que ocho senadores se manifestaron en contra y seis a favor.

Con esta decisión, el Senado cierra la puerta, al menos por ahora, a la posibilidad de que las regiones colombianas adquieran mayor autonomía en la gestión de sus recursos fiscales, un tema que había generado debate en distintos sectores políticos y sociales del país.

El gobernador Andrés Julián Rendón lideraba la propuesta de referendo que contó con el respaldo de más de cuatro millones de firmas - crédito Prensa Gobernación de Antioquia

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, subrayó que el origen del proyecto no se encuentra en el Ejecutivo, sino en la sociedad civil.

“Se trataba de una iniciativa ciudadana que recogió, a nivel nacional, más de 4,1 millones de firmas que respaldan el proyecto. No es de iniciativa presidencial (como la Consulta de Petro), es decir, viene impulsada de abajo hacia arriba”, expresó el congresista de oposición.

Al analizar el alcance de la propuesta, Motoa la equiparó con ejercicios de participación que han marcado la historia política reciente del país. “Lo que la inviste de una legitimidad similar a la que tenía la Consulta Anticorrupción del 2018 o mucho más atrás la Séptima Papeleta que dio origen a la Constitución actual”, afirmó el senador.

Carlos Fernando Motoa, senador de la república - crédito Prensa Senado

No obstante, la senadora Clara López (Pacto Histórico) advirtió que la propuesta tendría más afectaciones que beneficios para el presupuesto nacional.

“Eso implica una reducción de ciento sesenta y un billones de pesos del presupuesto nacional a partir del año 2027. Plata blanca. 7,9 puntos del PIB que dejarían de entrar al presupuesto general de la nación, que en sus mejores épocas no... no alcanza el veinte”, expresó en su intervención.

La propuesta buscaba modificar el destino de los impuestos de renta y patrimonio, permitiendo que estos recursos permanecieran en los departamentos donde se generan, en lugar de ser transferidos a la bolsa nacional.

El objetivo era que los entes territoriales pudieran gestionar directamente esos fondos para atender necesidades específicas. Sin embargo, desde su presentación, el articulado enfrentó críticas sustanciales.

Referendo para autonomía fiscal se alinea con una reforma en el Congreso que busca aumentar las transferencias nacionales a las regiones - crédito Canva

Uno de los principales cuestionamientos provino de economistas que advirtieron sobre el impacto negativo que la medida podría tener en las finanzas nacionales y en la capacidad del Estado para cumplir con el pago de la deuda.

Además, surgieron advertencias sobre la superposición del referendo con la reciente reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), la cual solo podrá implementarse tras la aprobación de la ley de competencias. Este cruce normativo generó inquietudes adicionales entre los legisladores, que derivaron en el archivo de la iniciativa.

El presidente Gustavo Petro criticó referendo de autonomía fiscal para las regiones - crédito Colprensa

Críticas de Petro al referendo regional

El proyecto de referendo había recibido múltimples críticas en los sectores políticos del país. Uno de ellos fue el presidente Gustavo Petro que, a través de su cuenta de X, señaló que el mecanismo de participación ciudadana promovido por el gobernador Rendón y respaldado principalmente por firmas de Bogotá y Antioquia busca concentrar la riqueza en zonas específicas del país.

“En el referendo propuesto por el gobernador de Antioquia y con firmas que lo respaldan de solo Bogotá y Antioquia, se quiere hacer dos Colombias; una rica Medellín y Bogotá, con sus zonas de pobreza, y otra pobre: el resto de Colombia”, aseveró el mandatario en sus redes sociales.

Petro sobre referendo propuesto por el Gobernador de Antioquia - crédito @petrogustavo/X

Adicionalmente, calificó la propuesta como una medida que atenta contra todos los colombianos y la vinculó con sectores de la derecha nacional. En sus palabras, “es una propuesta violenta que dirige una uribista sucreña que ocasionaría la destrucción de Sucre y todos los demás departamentos del Caribe y todos los demás departamentos que son como Sucre”.

De igual forma, Petro sostuvo que “el sueño del centralismo impuesto desde las dos ciudades más grandes para vaciar de riqueza el resto del país”.

