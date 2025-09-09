Pichingo rechazó a Carolina Sabino en ‘Masterchef Celebrity’ tras reto en parejas: “Mejor solo que mal acompañado”

Pichingo creó conflicto en ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ al elegir trabajar solo antes que conformar dupla con Carolina Sabino - crédito Canal RCN/Youtube

La tensión se apoderó de la cocina de Masterchef Celebrity Colombia 2025 durante el reciente reto creativo, cuando la relación entre el comediante Pichingo y la actriz Carolina Sabino se fracturó a raíz de una serie de indirectas lanzadas por el humorista.

El episodio, desarrollado en el popular reality del Canal RCN, evidenció el distanciamiento entre ambos participantes y alteró la dinámica habitual del programa, generando reacciones tanto entre los concursantes como en la audiencia.

El desafío de la jornada consistió en preparar un postre en parejas, con la particularidad de que la elección de los dúos fue completamente libre. Al momento de conformar las parejas, Sabino manifestó su interés en trabajar junto a Pichingo.

Sin embargo, el comediante optó por no corresponder a la propuesta, lo que llevó a la actriz a unirse a Michelle Rouillard, la exreina de belleza finalizó la prueba con delantal negro junto a su compañera Sabino.

Esta decisión dejó a Pichingo sin compañera, por lo que debió enfrentar la prueba en solitario.

Durante la presentación de los platos ante los chefs jurados Nicolás de Zubiría, Belén Alonso y Jorge Rausch, Pichingo aprovechó su habilidad para la improvisación y, fiel a su estilo, entonó una trova que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Sabino.

“Este reto era en parejas, así lo pidió el jurado, y yo vi a mis compañeros, a cada quien por su lado, pero de quedarme solo no me encuentro preocupado porque es mejor estar solo que mal acompañado”, cantó el humorista, provocando gestos de sorpresa y desconcierto en la actriz y el resto de los presentes.

El propio Pichingo explicó que su actitud no respondía a una estrategia, sino a una forma personal de sobrellevar la presión del concurso.

“No es como una estrategia, es solamente como buscar la manera de romper la monotonía y a mi modo me ayuda tener menos nervios improvisar, que llegar allá solo y con las manos cruzadas”, argumentó el participante, quien bautizó su postre como ‘mejor solo que mal acompañado’.

Su propuesta, un bizcocho liviano, recibió comentarios positivos de los jueces, quienes incluso se animaron a cantar durante la evaluación.

Por su parte, Carolina Sabino expresó ante la producción del programa que, aunque también tiene habilidades para el canto y la composición, considera que eso no basta en la competencia.

No obstante, reconoció que su compañero posee “un ángel divino”, dejando entrever una mezcla de admiración y molestia por la situación vivida.

Carolina Sabino se mostró molesta ante las indirectas de Pichingo en ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’

El desenlace de la prueba no favoreció a la dupla conformada por Sabino y Rouillard, quienes recibieron el delantal negro tras no lograr convencer al jurado con su tartaleta.

A la par, Pichingo, quien cocinó solo, obtuvo una calificación favorable. La entrega de los delantales negros marcó el inicio de una nueva etapa en el ciclo actual del programa, en la que, tras la reciente eliminación de Caterin Escobar, no se han otorgado pines de inmunidad, sino únicamente ventajas para los concursantes.

La jornada también estuvo marcada por la intervención de Violeta Bergonzi, quien aprovechó el momento para lanzar críticas en tono de canción hacia Sabino y Rouillard.

“A Pichingo le tocó solo, mera vuelta tan preocupante, menos mal le resultó y aquí la que resultó perdiendo fue la pobre Carolina y la culpa como que es toda, ‘toditica’, de su vecina; su vecina que otra vez hizo una tartaleta, si no sabe más recetas que se aprenda una más aleta. Y con esta me despido porque yo no sé trovar”, entonó Bergonzi, dejando claro su punto de vista sobre el desempeño de sus compañeras.

En este contexto de competencia cambiante y relaciones tensas, la convivencia en MasterChef Celebrity se vuelve cada vez más desafiante, especialmente para quienes, como Carolina Sabino, deben afrontar tanto la presión de los retos culinarios como la de sus propios compañeros.