“No tienen capacidad”: la nueva alerta de las empresas ante los impuestos que Petro quiere poner a pagar a los colombianos

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, cuestionó de nuevo la reforma tributaria del Gobierno nacional y aseguró que es necesario “frenar el crecimiento del gasto”

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

La reforma tributaria busca recaudar
La reforma tributaria busca recaudar hasta $16 billones - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, lanzó una nueva alerta sobre el trámite de reforma tributaria, cuya meta de recaudo es de $26 billones con el fin de financiar parte del monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026, que en principio es de $556,9 billones, el más alto de la historia.

Afirmó, por medio de X, que la definición del monto del presupuesto constituye el primer paso hacia una eventual reforma tributaria, en la que se proponen cambios en impuestos como el IVA, renta, carbono, entre otros. Sostuvo que la única postura razonable del Congreso debe centrarse en identificar el monto que el país podría pagar de manera responsable.

Mac Master advirtió que los incrementos acumulados en el presupuesto desde 2022 superan el 56%. Ante ello, advirtió que “ni Colombia ni sus ciudadanos tienen capacidad para aportar más recursos para el gasto estatal”. Por eso, enfatizó que los empleados y las empresas afrontan impuestos entre los más altos del mundo.

Bruce Mac Master, presidente de
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dice que los colombianos no tienen cómo financiar el gasto del Gobierno - crédito @BruceMacMaster/X

Según él, el Gobierno solo tiene una opción viable: frenar el crecimiento del gasto y admitir la imposibilidad del país para cubrir lo que calificó como una ambición excesiva de gasto público.

Duro comunicado de la Andi

La nueva alerta la acompañó por un comunicado de la Andi. En este, el dirigente gremial resaltó que la discusión en el Congreso de la República del PGN no es una discusión que no es menor, ya que no solo se decide cómo serán los ingresos que recibe el Gobierno y cómo lo gastará, sino que se tiene la responsabilidad de abordar uno de los desafíos principales del país: la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Por eso, en el documento, la Andi hizo un llamado enfático al Gobierno nacional y al Congreso de la República a cuidar la sostenibilidad fiscal y macroeconómica del país. Insistió en que se requiere un estudio profundo y realista de cuáles son las verdaderas capacidades de la ciudadanía colombiana, y de las empresas de poder seguir transfiriendo recursos al Estado.

La Andi pidió al Gobierno
La Andi pidió al Gobierno Petro y al Congreso de la República garantizar la sostenibilidad fiscal de Colombia - crédito Andi

“El Congreso tiene una responsabilidad histórica en este momento de aprobar un monto que sea acorde con los ingresos que la economía es capaz de generar. Este es un llamado urgente y perentorio al legislativo para encontrar el presupuesto que Colombia puede en forma realista, pagar”, comentó Mac Master en el pronunciamiento.

Colombia hacia una situación insostenible

Agregó que de equivocarse en la aprobación de ese monto, se puede estar enviando a Colombia a una situación insostenible, desde el punto de vista de recursos que tendrían que ser cobrados por la vía de impuestos. De igual forma, señaló que los mayores impuestos producirían, no solo mayor inflación, sino también un golpe en la competitividad y probablemente en el empleo.

“No podemos aumentar nuestro endeudamiento, tampoco podemos cargar a los hogares colombianos y a las futuras generaciones, precisamente, en un momento en que apenas nos estamos recuperando; y no podemos enviar mensajes equivocados a los mercados diciendo que no estamos asumiendo nuestro reto de un ajuste serio a las finanzas públicas”, remarcó el líder gremial.

Germán Ávila, ministro de Hacienda,
Germán Ávila, ministro de Hacienda, lideró la radicación de la nueva reforma tributaria del Gobierno Petro en el Congreso de la República - crédito Ministerio de Hacienda

Llamado a revisar prioridades

Asimismo, se criticó que el presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda alcanza a $557 billones, un monto insostenible que va en contravía de la austeridad fiscal que se pidió de manera insistente. Así las cosas, de acuerdo con la Andi, lo responsable es un recorte importante a este presupuesto de alrededor de $45 billones.

“Cuando se optó por recurrir a la cláusula de escape, para suspender transitoriamente la regla fiscal, el país se comprometió a seguir una senda de ajuste para retornar a esta regla al cabo de tres años. Lo primero que se debe discutir seriamente es dónde se debe recortar el gasto”, finalizó Mac Master.

De esta forma, la Andi advirtió sobre la necesidad de revisar prioridades antes de avanzar en la discusión para la aprobación del Presupuesto General de la Nación.

