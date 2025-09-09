Colombia

MinTIC responde a polémica y asegura que proyecto no busca intervenir medios de comunicación

El ministro Julián Molina aclaró que la propuesta de su cartera se centra en proteger el acceso a Internet como servicio público

Por Mauricio Villamil

Guardar
Julián Molina, ministro de las
Julián Molina, ministro de las TIC - crédito Colprensa

Una controversia política se desató en el Congreso a raíz de las declaraciones de la senadora Paloma Valencia sobre un proyecto legislativo presentado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Según la congresista, la iniciativa abriría la puerta a que el Gobierno pudiera intervenir medios de comunicación bajo la figura de “infraestructura crítica” en un momento clave de campaña electoral.

El señalamiento de Valencia generó reacciones inmediatas. En redes sociales, el ministro TIC, Julián Molina, desestimó esa interpretación y aseguró que los alcances del proyecto han sido mal entendidos.

El funcionario escribió: “En ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, este artículo incluye a los medios de comunicación, ni a sus contenidos, ni lo hará. La norma está expresamente concebida para proteger la infraestructura crítica que garantiza el derecho de los colombianos a acceder a Internet”.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La respuesta de Molina buscó precisar el espíritu de la propuesta legislativa. En su explicación detalló que el objetivo del texto es catalogar el acceso a Internet como un servicio público esencial, lo que permitiría al Estado contar con mecanismos legales para garantizar su continuidad en situaciones de emergencia, desastres naturales o riesgos de seguridad nacional.

El jefe de la cartera de Tecnologías de la Información explicó que la iniciativa se apoya en las competencias que establece la Ley 142 de 1994, que regula los servicios públicos domiciliarios. Según dijo, incluir a la red dentro de ese marco normativo daría mayores garantías a la ciudadanía frente a eventuales interrupciones, sin que ello implique facultades sobre los medios de comunicación tradicionales ni digitales.

| crédito iStock; Mintic
| crédito iStock; Mintic

El ministro también enfatizó que el propósito del proyecto no es interferir en el contenido que difunden los medios. Al respecto, recalcó que la intención de la norma se limita a la protección de las redes, equipos y demás infraestructuras que hacen posible la conectividad en el país. De esta manera, insistió, no se contempla ningún tipo de intervención en el ejercicio periodístico.

La aclaración se produjo después de que la denuncia de la senadora Paloma Valencia circulara ampliamente en medios y redes sociales, generando inquietudes en sectores políticos y sociales sobre el alcance del proyecto. La congresista sostuvo que la propuesta representaría una amenaza a la libertad de prensa, al permitir que el Gobierno contara con instrumentos legales para tomar posesión de medios en momentos electorales.

Frente a esa acusación, Molina reiteró en su pronunciamiento que los artículos del proyecto no contemplan tal posibilidad. Explicó que la redacción del articulado se centra exclusivamente en el reconocimiento del Internet como infraestructura crítica y que el debate debe enfocarse en garantizar el derecho de los ciudadanos a la conectividad.

Conexiones de internet. (Unsplash)
Conexiones de internet. (Unsplash)

En declaraciones posteriores, el ministro señaló que Internet se ha convertido en un componente fundamental de la vida cotidiana, al ser indispensable para la educación, la salud, la productividad y la comunicación. Por ello, insistió en que se trata de un servicio que debe estar protegido frente a contingencias que puedan ponerlo en riesgo.

El debate legislativo en torno al proyecto de ley se dará en la Comisión Primera del Congreso, instancia en la que reposan actualmente los documentos para su discusión. Allí se espera que congresistas de distintos partidos revisen el alcance de la iniciativa y definan si avanza hacia su aprobación.

Hasta ahora, la controversia ha puesto en evidencia las diferencias de interpretación sobre el alcance de la figura de “infraestructura crítica”. Mientras algunos sectores consideran que su definición debe precisar con claridad los elementos incluidos, otros advierten la necesidad de que no haya ambigüedades que puedan prestarse a interpretaciones futuras.

En ese contexto, el Ministerio TIC insiste en que el proyecto no tiene relación alguna con medios de comunicación ni con la información que estos difunden. La aclaración de Julián Molina busca disipar las dudas generadas por la denuncia de la senadora Valencia, quien mantiene su preocupación sobre lo que considera un riesgo para la libertad de prensa en medio del escenario político actual.

Temas Relacionados

MinTICMedios de comunicaciónGobierno PetroJulián MolinaColombia-noticias

Más Noticias

Resultados del último sorteo de la lotería La Caribeña Noche del 08 de septiembre

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultados del último sorteo de

Explosiones en la vía férrea de Cerrejón obligan a militarizar zona en La Guajira

Dos atentados con explosivos afectaron la línea férrea que conecta la mina con Puerto Bolívar. Autoridades investigan

Explosiones en la vía férrea

Concejal Julián Triana desmintió haber promocionado una fiesta a la que asistió junto a un DJ al que condecoró días antes

Infobae Colombia habló con Ana Robledo, jefa de prensa de Julián Triana, que aseguró que el concejal “no patrocinó ninguna fiesta, ni la promocionó”

Concejal Julián Triana desmintió haber

Una persona muerta y varios mineros atrapados dejó derrumbe en mina de oro en Ataco, Tolima

Las autoridades adelantaron labores de búsqueda y rescate en la zona rural del municipio, mientras la red hospitalaria del Tolima fue puesta en alerta para atender a los heridos

Una persona muerta y varios

“El presidente no las puede ganar todas, no es el rey”: abogado Fabio Humar sobre propuesta de Constituyente

El abogado Fabio Humar habló sobre los posibles riesgos que, según él, tendría impulsar una Asamblea Constituyente en el país

“El presidente no las puede
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN presentará propuesta para reactivar

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

Activan plan candado para ubicar a los asesinos de dos policías mientras almorzaban en un restaurante en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

El cantante Beéle inunda el

El cantante Beéle inunda el top 10 de las canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Así fue la farra de Carlos Alcaraz junto a J Balvin en Nueva York después de conquistar el US Open

Ricardo Quevedo arremetió contra reconocida aerolínea por la pérdida de su equipaje: “Una porquería de servicio”

Las voces que sacuden el estigma: celebridades colombianas que le dijeron no a la maternidad y fueron fuertemente criticadas

Redes sociales estallaron tras la filtración del video íntimo entre Beéle e Isabella Ladera: las frases de sus canciones ahora son memes

Deportes

Selección Colombia será jueza de

Selección Colombia será jueza de Venezuela y al otro lado de la frontera hicieron particular ofrecimiento en caso de ayuda: “La arepa será suya”

Tulio Gómez arremetió contra ”barristas” de América tras poca asistencia en el clásico: “Algunos nos abandonan en la mala”

Técnico de Venezuela calificó duelo con Colombia como la “final de un mundial”: “Hemos crecido en carácter y en juego”

Colombia vs. Venezuela: el drama de las tarjetas y el debut en el mundial de 2026, esto señala la FIFA

Independiente Santa Fe tendrá doblete, con la final de la Liga Femenina incluida: conozca los precios de boletería