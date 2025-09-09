Colombia

Miguel Uribe Londoño acompañó radicación de proyectos de ley que eran impulsados por su hijo, Miguel Uribe Turbay: así fue el acto en el Senado

El precandidato presidencial, padre del asesinado congresista y aspirante al primer cargo de la nación, hizo presencia en el órgano legislativo, en el que acompañó a dos de los parlamentarios que retomaron las iniciativas del joven político

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
El precandidato presidencial Miguel Uribe
El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño estuvo en el Senado, acompañando la radicación de dos de los proyectos que venía liderando su jefe - crédito @MiguelUribeL/X

En lo que se podría decir que fue una emotiva jornada en el Senado de la República, durante el martes 9 de septiembre, Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial por el Centro Democrático, acompañó la radicación de dos proyectos de ley en el órgano legislativo: que inicialmente eran impulsados por su hijo, el asesinado senador Miguel Uribe Turbay, y que buscan, según sus palabras, “aliviar el bolsillo de los colombianos y garantizar un mejor futuro para la juventud”.

El primero de los proyectos que eran liderados por el asesinado congresista propone una reducción temporal de la tarifa del IVA al 5% en los tiquetes aéreos hasta 2027, con el objetivo de estimular sectores clave de la economía. “Lo más importante que tenemos que proteger es el bolsillo de los colombianos, y esa reforma tributaria que propone el Gobierno lo único que hace es atacarlo”, advirtió Uribe Londoño en su presencia en las instalaciones del legislativo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por su parte, la segunda iniciativa establece la creación de un Subsistema de Formación Técnica para el Trabajo, orientado a ampliar la cobertura educativa, disminuir la deserción y facilitar la inserción laboral de millones de jóvenes. “Hay que construir sobre Miguel en este momento para que los jóvenes y los niños de Colombia tengan futuro, porque hoy no lo tienen. Es muy importante trabajar más y proteger más a los jóvenes con proyectos como este”, expresó.

El agradecimiento de Miguel Uribe Londoño a los congresistas que lideran proyectos de sus hijos

El precandidato por el Centro Democrático también dedicó palabras de agradecimiento a los congresistas que impulsan estas propuestas, al la continuidad del legado de su hijo. “Gracias por habernos tenido en cuenta. Gracias por recordar a Miguel. Por seguir con el legado de Miguel. Sin duda, lo que tú dijiste, Esteban, es cierto: Miguel iba a ser presidente de Colombia e iba a transformar este país”, expresó el precandidato presencial en su visita al cuerpo legislativo.

Al cierre de su intervención, el dirigente político enfatizó la necesidad de un Estado más eficiente y menos burocrático, al retomar una de las consignas de su hijo. “La plata sí alcanza, como decía Miguel. Él siempre decía que quería un Estado pequeño en lo burocrático y gigante en lo social. Eso es posible. La plata la están derrochando, se la están robando. Si eso no existiera, habría plata para todo”, concluyó el aspirante al primer cargo del país.

Es válido destacar que el veterano político, tras consultarlo con su familia, decidió asumir la precandidatura presidencial de su asesinado hijo, luego de contar con el aval de los demás integrantes de este proceso en el Centro Democrático. Por ello, tras el fallecimiento del senador, que se produjo tras dos meses y cuatro días de estar internado en la Fundación Santa Fe, el exasesor del expresidente Julio César Turbay volvió al ruedo, con el partido que ha ayudado.

“El presidente Uribe me ofreció que debíamos poner un precandidato que representara a Miguel, sus ideas, sus propuestas, su legado y la familia decidió que lo hiciera yo porque era el más adecuado”, expresó Londoño, que a sus 72 años tomó las banderas de su hijo, con el fin de hacer realidad el plan de Gobierno que dejó plasmado el político bogotano antes de que sufriera el atentado que acabó con su vida, el 7 de junio de 2025 en el bario El Golfito. de Bogotá.

Temas Relacionados

Miguel Uribe LondoñoSenado de la RepúblicaSenado ColombiaCongreso ColombiaProyectos de ley SenadoMiguel Uribe TurbayMagnicidio Miguel Uribe TurbayColombia-Noticias

Más Noticias

Lina María Garrido envió mensaje desafiante a Armando Benedetti tras triunfo en la Corte: “Aquí estoy parada en la raya”

La representante fue denunciada penalmente por el ministro por señalarlo de ser un “agresor de mujeres”. El alto tribunal inadmitió la acción legal

Lina María Garrido envió mensaje

América de Cali tiene un nuevo entrenador para lo que queda de 2025: tiene un problema para la Liga BetPlay y Copa Colombia

El cuadro rojo anunció al técnico con el que afrontará los torneos, en el que ya cuenta con un plan para lidiar con un lío en el reglamento de la Dimayor y esperando que los hinchas apoyen al timonel

América de Cali tiene un

Ministerio de Hacienda suspendió el concurso notarial en Colombia tras advertencia de la Procuraduría

La decisión la tomó la cartera que lidera Germán Ávila un día después de una alerta presupuestal del órgano

Ministerio de Hacienda suspendió el

Piden a la Corte Constitucional tumbar la reforma pensional por nuevo vicio de trámite “insubsanable”

Según la representante Lina María Garrido, el trámite legislativo desconoció normas constitucionales y reglamentarias, afectando la validez de la votación en la Cámara de Representantes

Piden a la Corte Constitucional

Abogado aclaró las consecuencias judiciales de filtrar o compartir un video sexual en Colombia

El tema ha vuelto a ser centro de atención por la polémica nacional tras conocerse una grabación privada de Isabella Ladera y Beéle

Abogado aclaró las consecuencias judiciales
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es alias Jimmy, el

Quién es alias Jimmy, el hombre que estaría detrás de la asonada de soldados en el Cauca, según la inteligencia militar

Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

ENTRETENIMIENTO

Abogado aclaró las consecuencias judiciales

Abogado aclaró las consecuencias judiciales de filtrar o compartir un video sexual en Colombia

Sofía Avendaño se refirió al video de Isabella Ladera y Beéle con pulla contra la venezolana: “No solo se necesita ser linda para quitar un marido…”

Una carta, tres anillos y un testigo famoso: así preparó Omar Murillo la boda soñada de Koral Costa en España

Desde la mejor amiga de Shakira hasta una exconejita Play Boy: estos serían algunos de los participantes en ‘La casa de los famosos’ en su tercera temporada

Aleska Génesis publicó mensaje de apoyo a Isabella Ladera, tras escándalo de video con Beéle, y las redes especularon sobre Nicky Jam: “Yo también fui traicionada y expuesta”

Deportes

Venezuela vs. Colombia - EN

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: el minuto a minuto del último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Se agudiza la crisis en el Deportivo Pereira: los jugadores se negaron a entrenar porque no les han pagado

Periodista boliviano arremetió contra Carlos Antonio Vélez: “Eruditos comentaristas que creen que inventaron la pólvora”

Este es el amargo recuerdo de James Rodríguez jugando en Venezuela en las Eliminatorias para Qatar 2022: “Hay que asumir la responsabilidad”

En redes sociales se viralizó imagen de Richard Ríos con Juan Fernando Quintero cuando apenas era un niño: “Es un privilegio jugar con el 10″