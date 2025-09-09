Más de 750 vacantes laborales disponibles en Bogotá se ofertarán el miércoles 10 y jueves 11 de septiembre: así puede participar

Convocatoria virtual habilita 458 vacantes, 302 de ellas sin experiencia previa, hasta el 13 de septiembre - crédito Luisa González/Colprensa

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, anunció la apertura de más de 750 vacantes dirigidas a mejorar el acceso al empleo formal en las diferentes localidades de Bogotá. Estas oportunidades estarán disponibles tanto de manera presencial como virtual hasta el sábado 13 de septiembre de 2025.

El miércoles 10 de septiembre, el Centro Internacional será el escenario de una feria de empleo que pone a disposición 200 puestos de trabajo en alianza con la empresa Can-Do S.A.S. Los interesados podrán aplicar a cargos como auxiliar logístico, auxiliar de servicios generales, asesor comercial, asesor call center, asesor retail y auxiliar administrativo.

Los requisitos incluyen contar con al menos seis meses de experiencia laboral y formación de bachiller, técnico o tecnólogo. La atención estará disponible de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. en la Carrera 13 # 27-00, local 12 Edificio Bochica, sede de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Además de las vacantes, los asistentes podrán acceder a talleres de construcción de hoja de vida, servicios de ruta de empleabilidad y asesorías gratuitas sobre procesos de selección.

El jueves 11 de septiembre, la estrategia se traslada al Centro de Encuentro de Bosa, con una feria enfocada en la inclusión laboral de personas víctimas del conflicto armado. En esta jornada se ofertarán 100 vacantes para auxiliares y operarios, con acceso prioritario para quienes cuenten con hoja de vida actualizada y documento de identidad. Esta feria estará habilitada de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en la calle 69A sur #92-47, ofreciendo acompañamiento especializado para la inserción sociolaboral de esta población.

Convocatoria virtual con más de 450 puestos disponibles

Paralelamente, y hasta el sábado 13 de septiembre, 458 vacantes estarán abiertas para postulación de manera virtual a través del portal oficial www.serviciodeempleo.gov.co. De estos empleos, 302 no exigen experiencia previa, facilitando así el acceso al trabajo formal para jóvenes, personas en proceso de reconversión laboral o quienes buscan su primer empleo. Las opciones laborales se extienden a sectores de servicios, logística, comercio y producción, con sueldos que alcanzan hasta nueve salarios mínimos legales vigentes.

Entre los cargos disponibles figuran:

Auxiliar de producción.

Auxiliar de almacén.

Agente de rampa 3.

Conductor - movilización de equipo de aeropuerto.

Operario empaque vía Siberia.

Operario planta.

Promotor de venta.

Packaging.

Administrador.

Asesor comercial.

Analista de investigación y desarrollo.

Auxiliar de servicios generales.

Publicista junior.

Desarrollador semi-senior.

Líder servicio cliente.

Técnico electrónico.

Auxiliar contable.

Almacenista.

Auxiliar de enfermería.

Auxiliar de mercadeo.

Técnico en electrónica.

Conductor de pasajeros.

Administrativa.

Auxiliar de enfermería - consulta externa.

Vigilante.

Auxiliar cocina - cafetería.

Analista de facturación crédito y cartera.

Talento administrativos.

Operario de empaque.

Analista SGI.

Profesional SST.

Contador público.

Ecografista.

Gestor de propuestas comerciales.

Asesor inmobiliario.

Representante comercial.

Terapeuta ocupacional.

Docente de educación media académica.

Procedimiento para aplicar y servicios complementarios

Para participar en cualquiera de las convocatorias, los aspirantes deben registrar su hoja de vida en el sitio www.serviciodeempleo.gov.co y postularse a los empleos de interés. Para las ferias presenciales, es indispensable llevar documentación física y cumplir los requisitos específicos de cada evento.

La Agencia recomendó a los interesados consultar frecuentemente los canales oficiales y el WhatsApp Empleo en Bogotá para recibir información actualizada sobre nuevas convocatorias, consejos de selección, cursos gratuitos y recomendaciones para construir hojas de vida efectivas.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, las iniciativas forman parte del compromiso del distrito por dinamizar el mercado laboral y reducir las brechas de empleo en la ciudad, privilegiando la inclusión de poblaciones vulnerables y promoviendo el desarrollo económico a través de alianzas con el sector empresarial.