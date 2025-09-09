Colombia

Más de 750 vacantes laborales disponibles en Bogotá se ofertarán el miércoles 10 y jueves 11 de septiembre: así puede participar

El portal oficial de empleo abrió postulaciones para cargos en servicios, logística y comercio, con sueldos de hasta nueve salarios mínimos

Johan Manuel Largo

Por Johan Manuel Largo

Guardar
Convocatoria virtual habilita 458 vacantes,
Convocatoria virtual habilita 458 vacantes, 302 de ellas sin experiencia previa, hasta el 13 de septiembre - crédito Luisa González/Colprensa

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, anunció la apertura de más de 750 vacantes dirigidas a mejorar el acceso al empleo formal en las diferentes localidades de Bogotá. Estas oportunidades estarán disponibles tanto de manera presencial como virtual hasta el sábado 13 de septiembre de 2025.

El miércoles 10 de septiembre, el Centro Internacional será el escenario de una feria de empleo que pone a disposición 200 puestos de trabajo en alianza con la empresa Can-Do S.A.S. Los interesados podrán aplicar a cargos como auxiliar logístico, auxiliar de servicios generales, asesor comercial, asesor call center, asesor retail y auxiliar administrativo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los requisitos incluyen contar con al menos seis meses de experiencia laboral y formación de bachiller, técnico o tecnólogo. La atención estará disponible de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. en la Carrera 13 # 27-00, local 12 Edificio Bochica, sede de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Además de las vacantes, los asistentes podrán acceder a talleres de construcción de hoja de vida, servicios de ruta de empleabilidad y asesorías gratuitas sobre procesos de selección.

La Secretaría de Desarrollo Económico
La Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá abre más de 750 vacantes para empleo formal en la ciudad - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

El jueves 11 de septiembre, la estrategia se traslada al Centro de Encuentro de Bosa, con una feria enfocada en la inclusión laboral de personas víctimas del conflicto armado. En esta jornada se ofertarán 100 vacantes para auxiliares y operarios, con acceso prioritario para quienes cuenten con hoja de vida actualizada y documento de identidad. Esta feria estará habilitada de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en la calle 69A sur #92-47, ofreciendo acompañamiento especializado para la inserción sociolaboral de esta población.

Convocatoria virtual con más de 450 puestos disponibles

Paralelamente, y hasta el sábado 13 de septiembre, 458 vacantes estarán abiertas para postulación de manera virtual a través del portal oficial www.serviciodeempleo.gov.co. De estos empleos, 302 no exigen experiencia previa, facilitando así el acceso al trabajo formal para jóvenes, personas en proceso de reconversión laboral o quienes buscan su primer empleo. Las opciones laborales se extienden a sectores de servicios, logística, comercio y producción, con sueldos que alcanzan hasta nueve salarios mínimos legales vigentes.

Feria laboral en Bosa prioriza
Feria laboral en Bosa prioriza la inclusión de víctimas del conflicto armado con 100 vacantes disponibles - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre los cargos disponibles figuran:

  • Auxiliar de producción.
  • Auxiliar de almacén.
  • Agente de rampa 3.
  • Conductor - movilización de equipo de aeropuerto.
  • Operario empaque vía Siberia.
  • Operario planta.
  • Promotor de venta.
  • Packaging.
  • Administrador.
  • Asesor comercial.
  • Analista de investigación y desarrollo.
  • Auxiliar de servicios generales.
  • Publicista junior.
  • Desarrollador semi-senior.
  • Líder servicio cliente.
  • Técnico electrónico.
  • Auxiliar contable.
  • Almacenista.
  • Auxiliar de enfermería.
  • Auxiliar de mercadeo.
  • Técnico en electrónica.
  • Conductor de pasajeros.
  • Administrativa.
  • Auxiliar de enfermería - consulta externa.
  • Vigilante.
  • Auxiliar cocina - cafetería.
  • Analista de facturación crédito y cartera.
  • Talento administrativos.
  • Operario de empaque.
  • Analista SGI.
  • Profesional SST.
  • Contador público.
  • Ecografista.
  • Gestor de propuestas comerciales.
  • Asesor inmobiliario.
  • Representante comercial.
  • Terapeuta ocupacional.
  • Docente de educación media académica.

Procedimiento para aplicar y servicios complementarios

Las vacantes cubren sectores de
Las vacantes cubren sectores de servicios, logística, comercio y producción, con sueldos de hasta nueve salarios mínimos - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Para participar en cualquiera de las convocatorias, los aspirantes deben registrar su hoja de vida en el sitio www.serviciodeempleo.gov.co y postularse a los empleos de interés. Para las ferias presenciales, es indispensable llevar documentación física y cumplir los requisitos específicos de cada evento.

La Agencia recomendó a los interesados consultar frecuentemente los canales oficiales y el WhatsApp Empleo en Bogotá para recibir información actualizada sobre nuevas convocatorias, consejos de selección, cursos gratuitos y recomendaciones para construir hojas de vida efectivas.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, las iniciativas forman parte del compromiso del distrito por dinamizar el mercado laboral y reducir las brechas de empleo en la ciudad, privilegiando la inclusión de poblaciones vulnerables y promoviendo el desarrollo económico a través de alianzas con el sector empresarial.

Temas Relacionados

EmpleoSecretaría Distrital de Desarrollo EconómicoAgencia Distrital de Empleo de BogotáBogotáBosaFeria laboralInclusiónConflicto armadoColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: la Vinotinto se pone en ventaja en un partido de máximo voltaje en Maturín

La Tricolor será el juez de la Vinotinto que busca clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, esta vez a través del repechaje, que entregará dos cupos entre seis selecciones

Venezuela vs. Colombia - EN

Empresas en Colombia podrían ser investigadas por presunta financiación del genocidio en Gaza

Una magistrada de la JEP pidió a la Fiscalía aplicar la extinción de dominio a empresas señaladas por la ONU de obtener ganancias derivadas de crímenes internacionales

Empresas en Colombia podrían ser

María Elvira Salazar compartió fotos con Fico Gutiérrez y Alejandro Éder, tras su encuentro en Washington: “Lo que pasa en Colombia es muy alarmante”

La congresista norteamericana valoró la reunión con los alcaldes de Medellín y Cali, en medio de una alta polarización por la posible descertificación del país en su lucha antidrogas y los fuertes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro

María Elvira Salazar compartió fotos

Tras propinarle 31 puñaladas a su expareja en un bus, hombre fue enviado a prisión

La ciudadanía pide políticas más efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres ante la gravedad del ataque

Tras propinarle 31 puñaladas a

Cayó red que explotaba sexualmente a menores en hoteles y bares de Bucaramanga: entre las víctimas hay adolescentes trans

Los criminales ofrecían diferentes sumas de dinero a niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad para que ejercieran actos sexuales. Los hacían pasar por mayores de edad

Cayó red que explotaba sexualmente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La Procuraduría lanzó una dura

La Procuraduría lanzó una dura alerta sobre el reclutamiento de menores en el país: 150 casos en lo que va de 2025

Quién es alias Jimmy, el hombre que estaría detrás de la asonada de soldados en el Cauca, según la inteligencia militar

Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

ENTRETENIMIENTO

Anuel AA suma una nueva

Anuel AA suma una nueva fecha en Medellín tras agotar entradas en Bogotá: conozca precios de boletería

El regreso de Andy Rivera: resiliencia y transformación con ‘Un día a la vez’ en el Movistar Arena

Yina Calderón criticó la relación de Isabella Ladera y Beele:“Si se lo hizo a usted se lo va a hacer al otro”

La prueba reina: usuarios creen que el video íntimo de Beéle e Isabella fue grabado en el cuarto que compartía con el papá de su hija

Novio de Isabella Ladera se pronunció tras la filtración del video íntimo de la modelo con Beéle

Deportes

Venezuela vs. Colombia - EN

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: la Vinotinto se pone en ventaja en un partido de máximo voltaje en Maturín

América de Cali le habría hecho “zancadilla” al Once Caldas en la Liga BetPlay: señalan falta de solidaridad por un partido

Esta es la formación de la selección Colombia para enfrentar a Venezuela por eliminatorias: muchas sorpresas en Maturín

Diosdado Cabello le puso picante a la previa del partido entre Venezuela vs. Colombia por eliminatorias: “Les vamos a ganar como siempre”

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, abrió polémica sobre el armado de la nómina: “No necesariamente da títulos”