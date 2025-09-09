Margarita Rosa de Francisco expresa su respaldo a los precandidatos del Pacto Histórico

La actriz expresa su respaldo a los precandidatos del Pacto Histórico- crédito Instagram

La reconocida actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco manifestó en sus redes sociales su apoyo a los precandidatos del Pacto Histórico con miras a las elecciones presidenciales de 2026.

La opinión de la artista se dio a conocer a través de una publicación en su cuenta de X, donde resaltó la calidad y capacidad de la actual baraja de aspirantes de la coalición.

En el mensaje, Margarita Rosa calificó de “magnífica cuadrilla” al grupo de precandidatos del Pacto Histórico, y expresó su sueño de verlos gobernar juntos en el próximo periodo presidencial.

“Yo me sueño con que la magnífica cuadrilla de precandidatos del Pacto Histórico gobierne junta en el 2026”, escribió la actriz, mostrando así su entusiasmo por la posibilidad de una gestión colectiva al frente del Ejecutivo.

Margarita Rosa de Francisco manifestó en sus redes sociales su apoyo a los precandidatos del Pacto Histórico - crédito @Margaritarosadf/X

La artista también hizo un llamado a la unidad de las fuerzas políticas y sociales representadas en el Pacto Histórico, manifestando su esperanza de que, llegada la hora, “esas fuerzas y esas mentes” logren aunar criterios en favor de la consolidación del cambio político promovido por la coalición.

Sus palabras han generado diversas reacciones en los seguidores del movimiento y han sido interpretadas como un mensaje de respaldo para la continuidad de las políticas impulsadas durante el actual gobierno.

Con esta postura, Margarita Rosa reafirma su lugar como una voz activa dentro del debate público colombiano, alentando la construcción de consensos en el espectro progresista.

Las reacciones no se hicieron esperar, "No la veo a usted en ese sueño… ¿Cómo se sueña?“;”Para mi Corcho debe llevar la batuta, ella la tiene clara!“;”Esperemos que no se nos filtre ningún falso"; “Eso es una pesadilla, Margarita. Con todo el fuego amigo, con los escándalos de corrupción, nepotismo etc. Salió peor la cura (cambio) que la enfermedad”; “Sueño que sea Carolina para hacerle campaña con todas mis fuerzas”: fueron algunos de los mensajes.

Margarita Rosa de Francisco reiteró su apoyo a Carolina Corcho con contundente mensaje en redes

La actriz Margarita Rosa de Francisco ha intensificado su respaldo a la precandidatura de Carolina Corcho, recalcando la relevancia de que una mujer progresista lidere Colombia por primera vez.

Imagen compartida por la misma Margarita Rosa de Francisco - crédito @Margaritarosadf / X

Al agradecer la oportunidad de escribir el prólogo para el libro de Carolina Corcho, De Francisco sumó su voz a las iniciativas de apoyo colectivo, remarcando que “tu prominente campaña la financiaremos entre todos, adquiriéndolo en las librerías.” Con este gesto, la reconocida actriz refuerza la idea de que la participación ciudadana va más allá de la simple simpatía política y se expresa también en acciones tangibles de respaldo económico.

La militancia activa de Margarita Rosa de Francisco en temas políticos se ha evidenciado también en sus mensajes dirigidos a las senadoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, pertenecientes al Centro Democrático.

Mediante su cuenta en la red social X, la actriz cuestionó abiertamente la dinámica de poder dentro del partido, sugiriendo que ambas figuras femeninas carecen de autonomía frente a las decisiones del máximo dirigente, al que denominó como “el patriarca del partido”.

El mensaje de Margarita Rosa de Francisco a Paloma Valencia y María Fernanda Cabal - crédito

De Francisco expresó: “Si yo fuera María Fernanda o Paloma me daría mucha rabia que el patriarca del partido me ninguneara de semejante forma porque le han trabajado sin descanso a la causa. Ni siquiera se pueden quejar públicamente del jefe, porque les va peor. El patriarcado que ellas mismas defienden es traicionero. Emancípense, mujeres”.

Estas palabras de la actriz surgieron en reacción a la reciente manifestación pública de apoyo por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez hacia Uribe Londoño, movimiento interpretado como un desaire a las aspiraciones políticas de las mencionadas senadoras, quienes mantienen una trayectoria de lealtad y trabajo dentro del partido.

De Francisco reivindicó la necesidad de una representación política femenina que no dependa de avales masculinos, incentivando a las legisladoras a “competir en franca lid” y a cuestionar la estructura jerárquica que, considera, limita su autonomía.