Colombia

Lina María Garrido envió mensaje desafiante a Armando Benedetti tras triunfo en la Corte: “Aquí estoy parada en la raya”

La representante fue denunciada penalmente por el ministro por señalarlo de ser un “agresor de mujeres”. El alto tribunal inadmitió la acción legal

Carol Salazar

Por Carol Salazar

La representante a la Cámara
La representante a la Cámara Lina María Garrido reafirmó su postura en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, asegurando que ha sido un agresor de mujeres - crédito Colprensa - Presidencia

La representante a la Cámara Lina María Garrido celebró la decisión de la Corte Suprema de Justicia de inadmitir una denuncia instaurada en su contra por parte de ministro del Interior, Armando Benedetti. El jefe de cartera informó sobre la denuncia el 21 de julio de 2025, indicando que la congresista incurrió en los delitos de injuria y calumnia por “su mala fe, imprecisiones y mentiras en medios de comunicación”.

El anuncio surgió en respuesta a una publicación en X de la representante, en la que señaló al ministro de ser un “drogadicto” y “agresor de mujeres”. No obstante, las acciones legales adelantadas por Benedetti no surtieron efecto: la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Héctor Javier Alarcón Granobles, rechazó la denuncia.

“Resuelve 1. Inadmitir como denuncia el escrito presentado por Armando Benedetti Villaneda, contra la representante a la Cámara Lina María Garrido Martín, por las razones advertidas en la parte motiva de esta providencia. 2. No ordenar actividad alguna a la Policía Judicial, conforme en precedencia”, se lee en la decisión de la Corte.

La Corte Suprema inadmitió la
La Corte Suprema inadmitió la acusación del ministro del Interior, señalando que las declaraciones de la representante se dieron en el marco de sus funciones y bajo el derecho de réplica - crédito Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia

En su cuenta de X, la legisladora reaccionó a la determinación de la Sala, catalogándola como una victoria. Asimismo, envió un mensaje desafiante al ministro del Interior, ratificando las afirmaciones por las cuales fue denunciada. Además, criticó al Gobierno nacional, reafirmando el discurso que dio como representante a la oposición de Cambio Radical en la instalación del Congreso, que se llevó a cabo el 20 de julio de 2025.

Le gané la primera puja a @AABenedetti en la @CorteSupremaJ. Aquí estoy parada en la raya y usted, Ministro agresor de mujeres, no me va a callar “Le falta pelo pal Moño”. Y que le quede claro que me ratifico en lo que dije el 20 de julio: este gobierno traicionó a los colombianos”, escribió Garrido en la red social.

La representante Lina María Garrido
La representante Lina María Garrido celebró la inadmisión de una denuncia penal en su contra, instaurada por el ministro Armando Benedetti - crédito @linamariagarri1/X

Ante varios informativos, el jefe de la cartera se pronunció al respecto, indicando que, desde su perspectiva, la Corte Suprema de Justicia erró en la evaluación de la denuncia, puesto que, según indicó, esta no se basó en las palabras que dio la congresista en la instalación del Congreso. De acuerdo con su explicación, la acción legal inadmitida surgió por declaraciones posteriores que hizo la legisladora.

Se interpretó mal, porque yo no la estoy demandando por lo que dijo en el Congreso. Sino, lo estoy diciendo es, básicamente, por lo que dijo después en otros medios de comunicación al otro día”, dijo Armando Benedetti ante los medios.

Contra la decisión de la Sala Especial de Instrucción procede el recurso de reposición. Sin embargo, el funcionario del Gobierno no ha anunciado ninguna acción adicional.

Las aseveraciones de Garrido contra Benedetti: el origen de la denuncia

Adelina Guerero Covo negó haber
Adelina Guerero Covo negó haber sido maltratada por Armando Benedetti - crédito @Adeguerreroco/X y Camila Díaz/Colprensa

Las declaraciones de la representante a la Cámara, en las que señala al ministro de maltratar mujeres, están basadas en una denuncia que supuestamente instauró Adelina Guerrero Covo, esposa del jefe de la cartera, por un presunto hecho de violencia del que habría sido víctima, el cual se habría presentado en España en junio de 2024.

Luego de que la información fuera divulgada por los medios, Guerrero Covo se pronunció negando haber sido maltratada por su pareja y haber tomado acciones legales. El ministro también reaccionó, insistiendo en que no estuvo involucrado en ningún hecho de violencia en contra de su esposa.

Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión NO es cierto y NO se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”, señaló.

A través de X, el
A través de X, el ministro Benedetti negó que los hechos hayan ocurrido - crédito @AABenedetti/X

