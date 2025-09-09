La supuesta muerte de Karol G en 2026 sacude las redes sociales: esto es lo que predijeron Los Simpson

Karol G, víctima de un rumor viral por supuesta predicción de Los Simpson sobre su muerte - crédito @nfl @karolg / Instagram

La viralización de un rumor en redes sociales sobre una supuesta predicción de Los Simpson acerca de la muerte de Karol G en 2026 ha generado inquietud entre millones de usuarios.

El contenido, que en cuestión de horas se ubicó entre las principales tendencias digitales, involucra tanto a la cantautora colombiana como a la célebre serie creada por Matt Groening, situándolas en el foco de la conversación pública ante la ausencia de declaraciones oficiales.

Todo comenzó cuando fanáticos compartieron en plataformas como Tiktok y X el video de una escena animada que, según interpretaciones, alude a una artista femenina de rasgos semejantes a Karol G y la narrativa se expandió hasta vincular el presunto episodio con una predicción sobre el final de la vida de la intérprete para finales de 2026.

De acuerdo con la publicación, la frase “Los Simpson habrían predicho la muerte de Karol G” empezó a circular masivamente, sostenida por recortes visuales manipulados en donde aparece las imágenes de la serie animada y algunos videos con partes de declaraciones de Karol G en su documental de Netflix en el que se refiere a esa situación.

Usuarios viralizan falso episodio de Los Simpson sobre el destino de Karol G - crédito Reuters

Durante los días siguientes, la escalada de mensajes y videos impulsó nuevas reacciones dentro del fandom de Karol G, donde el impacto fue aún mayor por el actual posicionamiento de la artista como una de las figuras más exitosas de la música urbana global.

En foros y comunidades de seguidores aparecieron mensajes de preocupación, así como llamadas a desmentir la supuesta cita profética de la serie.

Sin embargo, no existe evidencia en la base de episodios de Los Simpson que aluda a Karol G ni que contemple situaciones semejantes a las difundidas en línea.

La longevidad y alcance cultural de Los Simpson, emitida desde 1989 y con más de 750 capítulos a la fecha, ha favorecido la proliferación de historias que relacionan sus episodios con predicciones futuristas.

La animación ha retratado en clave de sátira a personalidades de la música, la política y el espectáculo internacional, lo que incluye apariciones de artistas de la talla de Michael Jackson, Lady Gaga, Paul McCartney o Britney Spears.

Rumor sobre predicción de muerte de Karol G en Los Simpson sacude las redes sociales - crédito @simpson_futuro/TikTok

Este historial ha alimentado la percepción de que la serie puede anticipar sucesos reales, aunque muchas de esas asociaciones nacen tras el corte y edición de escenas fuera de contexto.

De acuerdo con el análisis de varios internautas y medios de entretenimiento, Karol G nunca ha sido referenciada ni ha tenido cameo alguno en el programa, así que esta sería la forma más clara para desmentir la información viral, ya que los materiales compartidos en redes no corresponden a capítulos auténticos, sino a montajes o interpretaciones personales de la audiencia, especialmente a unos creados por inteligencia artificial.

Además, ningún registro oficial de la productora ni del propio Matt Groening confirma alguna referencia a la cantante colombiana.

Sin embargo, el rumor ha cobrado fuerza porque en el documental de Netflix que sacó la propia Karol G, la cantante colombiana menciona que ella tiene el presentimiento de que se va a morir joven, razón por la cual quiere cumplir todos sus sueños pronto.

Karol G insinuó en su documental que moriría joven - crédito @karolg/ Instagram

A estos clips se ha sumado el hecho de que en situaciones anteriores, la serie ha sorprendido por coincidir con eventos de interés global, como si se tratara de predicciones.

Ejemplos célebres son la elección presidencial de Donald Trump en 2016, la compra de Fox por parte de Disney o la aparición animada de objetos que años después se volvieron realidad tecnológica.

Una tendencia que respondería al uso habitual de asesores externos por parte de los guionistas, quienes consultan con expertos en áreas como economía, tecnología o política para enriquecer los argumentos de cada temporada y aportar profundidad a la trama, pero que también ha servido para que el público crea en lo que muestran con anterioridad en el programa y luego tiene similitud con la vida real.

Mientras tanto, hay varios portales especializados que descartan la autenticidad de las versiones virales, especialmente porque no existen pruebas que respalden la existencia de una predicción o mención directa de la artista por parte de Los Simpson.

Los analistas y medios consultados destacan que esta clase de rumores suele reproducirse de forma cíclica gracias a la reinterpretación de imágenes de la cultura pop y a la falta de verificación previa.