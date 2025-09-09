Colombia

La supuesta muerte de Karol G en 2026 sacude las redes sociales: esto es lo que predijeron Los Simpson

El historial de predicciones de la serie animada ha alimentado la especulación y el debate digital en torno a la artista colombiana

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Guardar
Karol G, víctima de un
Karol G, víctima de un rumor viral por supuesta predicción de Los Simpson sobre su muerte - crédito @nfl @karolg / Instagram

La viralización de un rumor en redes sociales sobre una supuesta predicción de Los Simpson acerca de la muerte de Karol G en 2026 ha generado inquietud entre millones de usuarios.

El contenido, que en cuestión de horas se ubicó entre las principales tendencias digitales, involucra tanto a la cantautora colombiana como a la célebre serie creada por Matt Groening, situándolas en el foco de la conversación pública ante la ausencia de declaraciones oficiales.

Todo comenzó cuando fanáticos compartieron en plataformas como Tiktok y X el video de una escena animada que, según interpretaciones, alude a una artista femenina de rasgos semejantes a Karol G y la narrativa se expandió hasta vincular el presunto episodio con una predicción sobre el final de la vida de la intérprete para finales de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la publicación, la frase “Los Simpson habrían predicho la muerte de Karol G” empezó a circular masivamente, sostenida por recortes visuales manipulados en donde aparece las imágenes de la serie animada y algunos videos con partes de declaraciones de Karol G en su documental de Netflix en el que se refiere a esa situación.

Usuarios viralizan falso episodio de
Usuarios viralizan falso episodio de Los Simpson sobre el destino de Karol G - crédito Reuters

Durante los días siguientes, la escalada de mensajes y videos impulsó nuevas reacciones dentro del fandom de Karol G, donde el impacto fue aún mayor por el actual posicionamiento de la artista como una de las figuras más exitosas de la música urbana global.

En foros y comunidades de seguidores aparecieron mensajes de preocupación, así como llamadas a desmentir la supuesta cita profética de la serie.

Sin embargo, no existe evidencia en la base de episodios de Los Simpson que aluda a Karol G ni que contemple situaciones semejantes a las difundidas en línea.

La longevidad y alcance cultural de Los Simpson, emitida desde 1989 y con más de 750 capítulos a la fecha, ha favorecido la proliferación de historias que relacionan sus episodios con predicciones futuristas.

La animación ha retratado en clave de sátira a personalidades de la música, la política y el espectáculo internacional, lo que incluye apariciones de artistas de la talla de Michael Jackson, Lady Gaga, Paul McCartney o Britney Spears.

Rumor sobre predicción de muerte de Karol G en Los Simpson sacude las redes sociales - crédito @simpson_futuro/TikTok

Este historial ha alimentado la percepción de que la serie puede anticipar sucesos reales, aunque muchas de esas asociaciones nacen tras el corte y edición de escenas fuera de contexto.

De acuerdo con el análisis de varios internautas y medios de entretenimiento, Karol G nunca ha sido referenciada ni ha tenido cameo alguno en el programa, así que esta sería la forma más clara para desmentir la información viral, ya que los materiales compartidos en redes no corresponden a capítulos auténticos, sino a montajes o interpretaciones personales de la audiencia, especialmente a unos creados por inteligencia artificial.

Además, ningún registro oficial de la productora ni del propio Matt Groening confirma alguna referencia a la cantante colombiana.

Sin embargo, el rumor ha cobrado fuerza porque en el documental de Netflix que sacó la propia Karol G, la cantante colombiana menciona que ella tiene el presentimiento de que se va a morir joven, razón por la cual quiere cumplir todos sus sueños pronto.

Karol G insinuó en su
Karol G insinuó en su documental que moriría joven - crédito @karolg/ Instagram

A estos clips se ha sumado el hecho de que en situaciones anteriores, la serie ha sorprendido por coincidir con eventos de interés global, como si se tratara de predicciones.

Ejemplos célebres son la elección presidencial de Donald Trump en 2016, la compra de Fox por parte de Disney o la aparición animada de objetos que años después se volvieron realidad tecnológica.

Una tendencia que respondería al uso habitual de asesores externos por parte de los guionistas, quienes consultan con expertos en áreas como economía, tecnología o política para enriquecer los argumentos de cada temporada y aportar profundidad a la trama, pero que también ha servido para que el público crea en lo que muestran con anterioridad en el programa y luego tiene similitud con la vida real.

Mientras tanto, hay varios portales especializados que descartan la autenticidad de las versiones virales, especialmente porque no existen pruebas que respalden la existencia de una predicción o mención directa de la artista por parte de Los Simpson.

Los analistas y medios consultados destacan que esta clase de rumores suele reproducirse de forma cíclica gracias a la reinterpretación de imágenes de la cultura pop y a la falta de verificación previa.

Temas Relacionados

Karol GLos SimpsonPredicciones de Los SimpsonMuerte de celebridadesMuerte Karol GColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Creador de contenido colombiano se fue hasta El Dorado para mostrar “cuál es el restaurante que más sube los precios en el aeropuerto”: perros calientes, hamburguesas, y cafés, los más “cariñosos”

Este término, además, de “caribe” se suelen usar en el país cafetero para hacer alusión a cobros excesivos o considerados como pasados de la tarifa normal

Creador de contenido colombiano se

“Decidí comprar los Gripen solo porque los tiene Brasil”: Petro vuelve a hablar de integrar un ejército para América Latina

El presidente colombiano señaló que, independientemente de las diferencias ideológicas, la región debe fortalecerse integralmente en términos militares

“Decidí comprar los Gripen solo

Una carta, tres anillos y un testigo famoso: así preparó Omar Murillo la boda soñada de Koral Costa en España

La creadora de contenido compartió la información que le reveló su pareja sobre el proceso de organización para su matrimonio y reveló el lugar en el que se realizará

Una carta, tres anillos y

Exalcalde William Dau es citado por la Procuraduría para declarar por ‘petrovideos’

El defensor del exmandatario advirtió que buscan inhabilitarlo ante su intención de lanzarse al Congreso de la República

Exalcalde William Dau es citado

Desde la mejor amiga de Shakira hasta una exconejita Play Boy harían parte de ‘La casa de los famosos’ en su tercera temporada

Avanza la convocatoria de quienes serán los nuevos participantes del ‘reality’ de convivencia en su edición del 2026: estos son algunos nombres que están en negociaciones con el canal

Desde la mejor amiga de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es alias Jimmy, el

Quién es alias Jimmy, el hombre que estaría detrás de la asonada de soldados en el Cauca, según la inteligencia militar

Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

ENTRETENIMIENTO

Sofía Avendaño también se pronunció

Sofía Avendaño también se pronunció sobre el polémico video de Isabella Ladera y Beéle: “Hay que saber hacerlo para que se quede”

Una carta, tres anillos y un testigo famoso: así preparó Omar Murillo la boda soñada de Koral Costa en España

Desde la mejor amiga de Shakira hasta una exconejita Play Boy harían parte de ‘La casa de los famosos’ en su tercera temporada

Aleska Génesis apoya a Isabella Ladera tras escándalo de video viral y asegura haber sido víctima de un momento igual: “Yo también fui traicionada y expuesta”

Karina García respondió a críticas por su nuevo diseño de sonrisa: “Así me siento linda”

Deportes

Este es el amargo recuerdo

Este es el amargo recuerdo de James Rodríguez visitando a Venezuela en las Eliminatorias para Qatar 2022: marcó gol, pero mostró su frustración al ser eliminado del Mundial

En redes sociales se viralizó la foto de Richard Ríos con Juan Fernando Quintero cuando apenas era un niño

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Esta es la suma de dinero que recibirá Egan Bernal por ganar la etapa 16 en la Vuelta a España

Periodista boliviano que criticó a la selección Colombia ahora pidió el favor de no hacer “el pacto de la arepa” con Venezuela