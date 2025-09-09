Quién es ‘Mosco’ a quien la Fiscalía considera pieza clave en el asesinato de Miguel Uribe Turbay: defensa afirma que no tiene nada que ver

- crédito Ministerio del Gobierno de Ecuador

La Fiscalía de Colombia considera a alias Mosco como una pieza clave para esclarecer la autoría intelectual del crimen de Miguel Uribe Turbay.

Aunque la identidad de “Mosco” no ha sido confirmada oficialmente, la Fiscalía dispone de una fotografía y otras pistas que podrían facilitar su captura y posterior judicialización, según informó El Tiempo.

La controversia se intensificó tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que a través de su cuenta de X, sugirió que “Mosco” podría estar implicado en el magnicidio y lo relacionó con el narcotráfico en el antiguo Bronx de Bogotá.

Petro señaló que “Mosco” fue denunciado por su administración durante el periodo de la Bogotá Humana y lo describió como un jefe del narcotráfico en el Bronx.

El mandatario afirmó: “La olla en el barrio del joven asesino del senador Miguel Uribe, estaba ligada a alias El Mosco”. Además, planteó dos hipótesis: que “Mosco” se habría vengado del secretario de gobierno que desmanteló el Bronx, dispersando las redes criminales por la ciudad, o que habría recibido una suma considerable de dinero para ejecutar el asesinato de Uribe Turbay.

Petro añadió que “dentro de la gran mafia del centro del país está la explicación” y cuestionó la hipótesis de un atentado político, sugiriendo que se intenta desviar la atención de la verdadera motivación del crimen.

En el marco de la investigación, la Fiscalía ha considerado la posibilidad de que algunos responsables se encuentren en Ecuador, país donde Óscar Alcántara, conocido por el apodo de “Mosco” en el pasado, fue capturado en 2013.

Alcántara fue deportado a Colombia tras una breve audiencia en Ecuador, y la Policía lo detuvo a su llegada al aeropuerto de Catam, según detalló El Tiempo. La Fiscalía continúa trabajando para ubicar a “Mosco” y a otros presuntos implicados, entre ellos, alias el Caleño.

La figura de Óscar Alcántara ha estado históricamente asociada al apodo “Mosco”, y fue señalado hace más de una década como uno de los capos más temidos del Bronx.

Sin embargo, la defensa de Alcántara rechaza de manera categórica cualquier vínculo con el asesinato de Uribe Turbay.

Francia Guerrero, abogada penalista y representante legal de Alcántara, declaró al medio mencionado que las acusaciones que relacionan a su cliente con el crimen son “completamente desacertadas e irresponsables”, y que no corresponden a la realidad de su situación jurídica.

Guerrero subrayó que Alcántara ya fue investigado y judicializado por supuestamente liderar la banda “Gancho Mosco” en el Bronx, pero el Juzgado 5 Especializado de Bogotá lo declaró inocente de esa acusación, y la Fiscalía no logró probar su responsabilidad como cabecilla.

Nadie apeló la sentencia, y tanto Alcántara como otro implicado, César, fueron absueltos y liberados por orden judicial.

En cuanto a su historial judicial, Guerrero reconoció que Alcántara sí enfrenta una condena previa por homicidio, dictada por el Juzgado 24 de Ejecución de Penas de Bogotá. La defensa está tramitando una acción de revisión ante el Tribunal de Bogotá con el objetivo de reabrir el caso y demostrar su inocencia.

Tras ser absuelto en el proceso relacionado con el Bronx, Alcántara permaneció en prisión debido a la condena por homicidio, y obtuvo la libertad condicional en 2017.

Actualmente, se encuentra en periodo de prueba, con aproximadamente dos años restantes para cumplir con las condiciones de su libertad condicional, periodo que su defensa aprovecha para recopilar documentación y avanzar en la revisión judicial.

Respecto a su lugar de residencia, Guerrero aclaró que Alcántara no vive en Ecuador y que actualmente se encuentra en Bogotá.

La abogada insistió en la inocencia de su cliente y calificó de lamentable que se pretenda construir un “falso positivo” judicial en su contra, reiterando que Alcántara no tiene relación con bandas criminales ni con “Gancho Mosco”.

Guerrero también rechazó la hipótesis de una venganza por la intervención en el Bronx, argumentando que su defendido nunca tuvo vínculos con ese entorno.

Mientras la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación y busca a otros posibles responsables, como alias El Caleño, la defensa de Alcántara sostiene su disposición a colaborar con las autoridades.

Guerrero aseguró que su cliente está dispuesto a atender cualquier requerimiento judicial y a seguir de cerca el desarrollo del caso, convencido de que no tiene nada que ocultar ante la justicia.