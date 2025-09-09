Colombia

Quién es ‘Mosco’ a quien la Fiscalía considera pieza clave en el asesinato de Miguel Uribe Turbay: defensa afirma que no tiene nada que ver

La defensa de Óscar Alcántara, señalado en el pasado como “Mosco”, sostiene que su cliente no tiene relación con bandas criminales ni con el caso en investigación

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
- crédito Ministerio del Gobierno
- crédito Ministerio del Gobierno de Ecuador

La Fiscalía de Colombia considera a alias Mosco como una pieza clave para esclarecer la autoría intelectual del crimen de Miguel Uribe Turbay.

Aunque la identidad de “Mosco” no ha sido confirmada oficialmente, la Fiscalía dispone de una fotografía y otras pistas que podrían facilitar su captura y posterior judicialización, según informó El Tiempo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La controversia se intensificó tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que a través de su cuenta de X, sugirió que “Mosco” podría estar implicado en el magnicidio y lo relacionó con el narcotráfico en el antiguo Bronx de Bogotá.

Petro señaló que “Mosco” fue denunciado por su administración durante el periodo de la Bogotá Humana y lo describió como un jefe del narcotráfico en el Bronx.

El mandatario afirmó: “La olla en el barrio del joven asesino del senador Miguel Uribe, estaba ligada a alias El Mosco”. Además, planteó dos hipótesis: que “Mosco” se habría vengado del secretario de gobierno que desmanteló el Bronx, dispersando las redes criminales por la ciudad, o que habría recibido una suma considerable de dinero para ejecutar el asesinato de Uribe Turbay.

El presidente Gustavo Petro relacionó
El presidente Gustavo Petro relacionó públicamente a alias Mosco con el magnicidio de Uribe Turbay y actividades criminales en el Bronx, mientras la defensa de Alcántara niega nexos y exige respeto al debido proceso - crédito Captura de Video

Petro añadió que “dentro de la gran mafia del centro del país está la explicación” y cuestionó la hipótesis de un atentado político, sugiriendo que se intenta desviar la atención de la verdadera motivación del crimen.

En el marco de la investigación, la Fiscalía ha considerado la posibilidad de que algunos responsables se encuentren en Ecuador, país donde Óscar Alcántara, conocido por el apodo de “Mosco” en el pasado, fue capturado en 2013.

Alcántara fue deportado a Colombia tras una breve audiencia en Ecuador, y la Policía lo detuvo a su llegada al aeropuerto de Catam, según detalló El Tiempo. La Fiscalía continúa trabajando para ubicar a “Mosco” y a otros presuntos implicados, entre ellos, alias el Caleño.

La figura de Óscar Alcántara ha estado históricamente asociada al apodo “Mosco”, y fue señalado hace más de una década como uno de los capos más temidos del Bronx.

Sin embargo, la defensa de Alcántara rechaza de manera categórica cualquier vínculo con el asesinato de Uribe Turbay.

Francia Guerrero, abogada penalista y representante legal de Alcántara, declaró al medio mencionado que las acusaciones que relacionan a su cliente con el crimen son “completamente desacertadas e irresponsables”, y que no corresponden a la realidad de su situación jurídica.

Una intervención pública pone en
Una intervención pública pone en el centro la relación entre clases sociales y poder. El análisis del exsenador revela tensiones ocultas y cuestiona las motivaciones detrás del respaldo electoral a la derecha - crédito archivo Infobae Colombia

Guerrero subrayó que Alcántara ya fue investigado y judicializado por supuestamente liderar la banda “Gancho Mosco” en el Bronx, pero el Juzgado 5 Especializado de Bogotá lo declaró inocente de esa acusación, y la Fiscalía no logró probar su responsabilidad como cabecilla.

Nadie apeló la sentencia, y tanto Alcántara como otro implicado, César, fueron absueltos y liberados por orden judicial.

En cuanto a su historial judicial, Guerrero reconoció que Alcántara sí enfrenta una condena previa por homicidio, dictada por el Juzgado 24 de Ejecución de Penas de Bogotá. La defensa está tramitando una acción de revisión ante el Tribunal de Bogotá con el objetivo de reabrir el caso y demostrar su inocencia.

Tras ser absuelto en el proceso relacionado con el Bronx, Alcántara permaneció en prisión debido a la condena por homicidio, y obtuvo la libertad condicional en 2017.

Actualmente, se encuentra en periodo de prueba, con aproximadamente dos años restantes para cumplir con las condiciones de su libertad condicional, periodo que su defensa aprovecha para recopilar documentación y avanzar en la revisión judicial.

Una intervención pública pone en
Una intervención pública pone en el centro la relación entre clases sociales y poder. El análisis del exsenador revela tensiones ocultas y cuestiona las motivaciones detrás del respaldo electoral a la derecha - crédito @PaoHerreraC/X

Respecto a su lugar de residencia, Guerrero aclaró que Alcántara no vive en Ecuador y que actualmente se encuentra en Bogotá.

La abogada insistió en la inocencia de su cliente y calificó de lamentable que se pretenda construir un “falso positivo” judicial en su contra, reiterando que Alcántara no tiene relación con bandas criminales ni con “Gancho Mosco”.

Guerrero también rechazó la hipótesis de una venganza por la intervención en el Bronx, argumentando que su defendido nunca tuvo vínculos con ese entorno.

Mientras la Fiscalía mantiene abiertas varias líneas de investigación y busca a otros posibles responsables, como alias El Caleño, la defensa de Alcántara sostiene su disposición a colaborar con las autoridades.

Guerrero aseguró que su cliente está dispuesto a atender cualquier requerimiento judicial y a seguir de cerca el desarrollo del caso, convencido de que no tiene nada que ocultar ante la justicia.

Temas Relacionados

Miguel Uribe TurbayÓscar AlcántaraFiscalía de ColombiaAsesinato en BogotáBronx BogotáAlias MoscoSicariato Miguel Uribe TurbayColombia-Noticias

Más Noticias

Daddy Yankee entrenó en Estados Unidos con J Balvin y este fue el reto que le puso el colombiano al puertorriqueño

La colaboración entre los artistas urbanos se trasladó al gimnasio, donde compartieron una exigente rutina y mensajes de motivación

Daddy Yankee entrenó en Estados

Westcol arremetió contra Alofoke tras asegurar que su reality tiene más impacto que Stream Fighters: “Yo no he visto un carajo de esa casa”

El productor dominicano aseguró que el ‘streamer’ paisa no tiene la fama que presume en redes sociales, lo que desató un cruce de palabras entre los creadores de contenido

Westcol arremetió contra Alofoke tras

Desaparición Yudi Castellanos en Meta: estas son las últimas imágenes antes de ser arrastrada por el río Güejar

La joven de 21 años, oriunda de Tunja (Boyacá) realizaba un recorrido por el río, junto con 29 personas más, cuando fue sorprendida por la fuerte corriente del río

Desaparición Yudi Castellanos en Meta:

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Tricolor será el juez de la Vinotinto que busca clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, esta vez a través del repechaje, que entregará dos cupos entre seis selecciones

Venezuela vs. Colombia - EN

Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal, que busca su primera victoria de etapa

Harold Tejada es el mejor colombiano en la clasificación general, mientras que el líder del Team Ineos Grenadiers cambió su estrategia para ir en busca de victorias de etapa

Etapa 16 de la Vuelta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras liberación de 45 soldados

Tras liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa reveló lista de militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

ENTRETENIMIENTO

Westcol arremetió contra Alofoke tras

Westcol arremetió contra Alofoke tras asegurar que su reality tiene más impacto que Stream Fighters: “Yo no he visto un carajo de esa casa”

Isa Vargas, hija de Karina García, se pronunció sobre el video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: “¿Y si ellos lo disfrutan, qué?”

Yina Calderón se burló de Isabella Ladera tras el video que se filtró teniendo intimidad con Beéle: “Vaca muerta”

El cantante Beéle inunda el top 10 de las canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Así fue la farra de Carlos Alcaraz junto a J Balvin en Nueva York después de conquistar el US Open

Deportes

Venezuela vs. Colombia - EN

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal, que busca su primera victoria de etapa

Diosdado Cabello le puso picante previo al partido entre Venezuela vs. Colombia por eliminatorias: “Les vamos a ganar como siempre”

Fabián Vargas se fue en contra del periodismo deportivo tras la clasificación de Colombia al Mundial: “Se sintió aludido el prepago”

Selección Colombia será jueza de Venezuela y al otro lado de la frontera hicieron particular ofrecimiento en caso de ayuda: “La arepa será suya”