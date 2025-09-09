Isa Vargas, hija de Karina García, se pronunció sobre el video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: “¿Y si ellos lo disfrutan, qué?”

Esto fue lo que dijo Isa Vargas, hija de Karina García, sobre el video íntimo de Isabella Ladera y Beéle - crédito @rechismes/IG

Isabella Ladera y Beéle fueron tendencia en redes sociales por la filtración de un video íntimo cuando la pareja todavía sostenía una relación.

El tema escaló en redes sociales rápidamente, a tal punto que fueron varios los personajes que opinaron sobre el clip, entre los que se encontraba Isa Vargas, hija de Karina García.

La joven defendió a la modelo venezolana como al cantante, argumentando que era un tema de cómo disfrutaban la intimidad.

“¿Cuál es el bendito problema del video con Isabela y BL? O sea, ¿cuál es el fucking problema? Ellos están disfrutando normal. ¿Dónde está escrito? ¿De qué manera o no se tiene que hacer?”, expuso inicialmente la joven.

Hija de Karina García cumplió los 18 años y recibió regalo de parte de Altafulla - crédito @issaflow_/IG

Asimismo, la hija de Karina García aseguró que es un tema que les corresponde nada más que a los directamente involucrados independientemente de cómo les guste.

“Para usted puede ser rico hacerlo duro, a lo macheteo, como a rata, a lo hijuemadre. Para otra persona puede ser rico hacerlo suavecito… Ellos los están disfrutando así. Ya, problema de ellos. Ya estamos criticando hasta la manera de cómo las personas hacen o no el amor”.

En defensa de la modelo venezolana, Vargas aseguró que suficiente tuvo Ladera cuando se conoció que estaba involucrada sentimentalmente con el cantante colombiano, los constantes encuentros que tenía con Cara, exesposa de Beéle, como para hoy tener que aguantar las críticas por cómo se desempeña en la intimidad.

Usuarios reutilizaron fragmentos de canciones de Beéle, como 'Frente al mar' para crear burlas sobre el video filtrado con Isabella Ladera - crédito redes sociales

Asimismo, indicó que independientemente de las letras de las canciones que interpreta el artista no son cómo se desempeña con su pareja íntimamente: “Un cantante no siempre lo que escribe y lo que canta es lo que hace en la vida real. Si ellos lo disfrutan así, es problema de ellos. Que lo hagan, pa’ eso es la vida, qué rico”.

Finalmente, Isa aseguró que el problema y lo que los internautas están criticando no tiene nada que ver con la filtración del video, sino la manera en como se desempeñan sexualmente en clip.

“Acá el problema no es que un video se filtró, no es nada de eso. Acá el problema es como lo están haciendo. Es que, ellos verán. Ahí sí también van a criticar que porque una cosa, que por la otra. Llegan las mosquitas muertas a criticar, que no, que qué es eso, que quien la ve y que vea. ¡Yaaa! ¿Cuál es el problema? Déjenlos en paz, qué bobada, Dios mío bendito”.

La modelo venezolana despertó dudas de su ruptura con el cantante después de aparecer con una prensa de él en un reciente video en TikTok - crédito @isalavenezolanaa / TikTok - Letengoelchisme / instagram

Así respondió a las críticas Isa Vargas

Debido a los mensajes que recibió por opinar de este tipo de temas a sus 18 años, Isa Vargas decidió reaccionar a los mensajes que recibió de sus haters que le pidieron se alejara de la polémica entre Beéle e Isbaella Ladera.

“Váyanse a trabajar ustedes, home. Doble moral, todos es lo que son. Porque claro, si están listos para dejar un comentario de hate, para dejar una crítica, para insultar a alguien en una foto, hablar de un tema como lo están normal, algo que cero tiene tabú en pleno 2025 en esa sociedad que estamos, ahí sí. Dios mío, todos son unos doble moral, dejen de ser tan ridículos todos”, respondió Isa.

Esta respuesta generó una ola de reacciones con comentarios de los internautas que la respaldaron con mensajes como: “Tienes todo el derecho, ya eres mayor de edad, no tienes por qué guardarte nada”; “y desde cuando una mujer no puede opinar sobre estos temas, está impedida o que”; “igual que la mamá, frentera para decirles las verdades al mundo”; “ya sabemos de donde sacó los ovarios”, entre otros.