Colombia

Isa Vargas, hija de Karina García, se pronunció sobre el video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: “¿Y si ellos lo disfrutan, qué?”

La joven compartió sus opiniones en redes sociales y de inmediato fue blanco de comentarios negativos, por lo que se defendió contundentemente

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
Esto fue lo que dijo Isa Vargas, hija de Karina García, sobre el video íntimo de Isabella Ladera y Beéle - crédito @rechismes/IG

Isabella Ladera y Beéle fueron tendencia en redes sociales por la filtración de un video íntimo cuando la pareja todavía sostenía una relación.

El tema escaló en redes sociales rápidamente, a tal punto que fueron varios los personajes que opinaron sobre el clip, entre los que se encontraba Isa Vargas, hija de Karina García.

La joven defendió a la modelo venezolana como al cantante, argumentando que era un tema de cómo disfrutaban la intimidad.

“¿Cuál es el bendito problema del video con Isabela y BL? O sea, ¿cuál es el fucking problema? Ellos están disfrutando normal. ¿Dónde está escrito? ¿De qué manera o no se tiene que hacer?”, expuso inicialmente la joven.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Hija de Karina García cumplió
Hija de Karina García cumplió los 18 años y recibió regalo de parte de Altafulla - crédito @issaflow_/IG

Asimismo, la hija de Karina García aseguró que es un tema que les corresponde nada más que a los directamente involucrados independientemente de cómo les guste.

Para usted puede ser rico hacerlo duro, a lo macheteo, como a rata, a lo hijuemadre. Para otra persona puede ser rico hacerlo suavecito… Ellos los están disfrutando así. Ya, problema de ellos. Ya estamos criticando hasta la manera de cómo las personas hacen o no el amor”.

En defensa de la modelo venezolana, Vargas aseguró que suficiente tuvo Ladera cuando se conoció que estaba involucrada sentimentalmente con el cantante colombiano, los constantes encuentros que tenía con Cara, exesposa de Beéle, como para hoy tener que aguantar las críticas por cómo se desempeña en la intimidad.

Usuarios reutilizaron fragmentos de canciones
Usuarios reutilizaron fragmentos de canciones de Beéle, como 'Frente al mar' para crear burlas sobre el video filtrado con Isabella Ladera - crédito redes sociales

Asimismo, indicó que independientemente de las letras de las canciones que interpreta el artista no son cómo se desempeña con su pareja íntimamente: “Un cantante no siempre lo que escribe y lo que canta es lo que hace en la vida real. Si ellos lo disfrutan así, es problema de ellos. Que lo hagan, pa’ eso es la vida, qué rico”.

Finalmente, Isa aseguró que el problema y lo que los internautas están criticando no tiene nada que ver con la filtración del video, sino la manera en como se desempeñan sexualmente en clip.

“Acá el problema no es que un video se filtró, no es nada de eso. Acá el problema es como lo están haciendo. Es que, ellos verán. Ahí sí también van a criticar que porque una cosa, que por la otra. Llegan las mosquitas muertas a criticar, que no, que qué es eso, que quien la ve y que vea. ¡Yaaa! ¿Cuál es el problema? Déjenlos en paz, qué bobada, Dios mío bendito”.

La modelo venezolana despertó dudas
La modelo venezolana despertó dudas de su ruptura con el cantante después de aparecer con una prensa de él en un reciente video en TikTok - crédito @isalavenezolanaa / TikTok - Letengoelchisme / instagram

Así respondió a las críticas Isa Vargas

Debido a los mensajes que recibió por opinar de este tipo de temas a sus 18 años, Isa Vargas decidió reaccionar a los mensajes que recibió de sus haters que le pidieron se alejara de la polémica entre Beéle e Isbaella Ladera.

Váyanse a trabajar ustedes, home. Doble moral, todos es lo que son. Porque claro, si están listos para dejar un comentario de hate, para dejar una crítica, para insultar a alguien en una foto, hablar de un tema como lo están normal, algo que cero tiene tabú en pleno 2025 en esa sociedad que estamos, ahí sí. Dios mío, todos son unos doble moral, dejen de ser tan ridículos todos”, respondió Isa.

Esta respuesta generó una ola de reacciones con comentarios de los internautas que la respaldaron con mensajes como: “Tienes todo el derecho, ya eres mayor de edad, no tienes por qué guardarte nada”; “y desde cuando una mujer no puede opinar sobre estos temas, está impedida o que”; “igual que la mamá, frentera para decirles las verdades al mundo”; “ya sabemos de donde sacó los ovarios”, entre otros.

Temas Relacionados

Isa VargasIsabella LaderaBeéleHija de Karina GarcíaVideo íntimo BeéleColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Daddy Yankee entrenó en Estados Unidos con J Balvin y este fue el reto que le puso el colombiano al puertorriqueño

La colaboración entre los artistas urbanos se trasladó al gimnasio, donde compartieron una exigente rutina y mensajes de motivación

Daddy Yankee entrenó en Estados

Westcol arremetió contra Alofoke tras asegurar que su reality tiene más impacto que Stream Fighters: “Yo no he visto un carajo de esa casa”

El productor dominicano aseguró que el ‘streamer’ paisa no tiene la fama que presume en redes sociales, lo que desató un cruce de palabras entre los creadores de contenido

Westcol arremetió contra Alofoke tras

Desaparición Yudi Castellanos en Meta: estas son las últimas imágenes antes de ser arrastrada por el río Güejar

La joven de 21 años, oriunda de Tunja (Boyacá) realizaba un recorrido por el río, junto con 29 personas más, cuando fue sorprendida por la fuerte corriente del río

Desaparición Yudi Castellanos en Meta:

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Tricolor será el juez de la Vinotinto que busca clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, esta vez a través del repechaje, que entregará dos cupos entre seis selecciones

Venezuela vs. Colombia - EN

Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal, que busca su primera victoria de etapa

Harold Tejada es el mejor colombiano en la clasificación general, mientras que el líder del Team Ineos Grenadiers cambió su estrategia para ir en busca de victorias de etapa

Etapa 16 de la Vuelta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras liberación de 45 soldados

Tras liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa reveló lista de militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

ENTRETENIMIENTO

Westcol arremetió contra Alofoke tras

Westcol arremetió contra Alofoke tras asegurar que su reality tiene más impacto que Stream Fighters: “Yo no he visto un carajo de esa casa”

Yina Calderón se burló de Isabella Ladera tras el video que se filtró teniendo intimidad con Beéle: “Vaca muerta”

El cantante Beéle inunda el top 10 de las canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Así fue la farra de Carlos Alcaraz junto a J Balvin en Nueva York después de conquistar el US Open

Ricardo Quevedo arremetió contra reconocida aerolínea por la pérdida de su equipaje: “Una porquería de servicio”

Deportes

Venezuela vs. Colombia - EN

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal, que busca su primera victoria de etapa

Diosdado Cabello le puso picante previo al partido entre Venezuela vs. Colombia por eliminatorias: “Les vamos a ganar como siempre”

Fabián Vargas se fue en contra del periodismo deportivo tras la clasificación de Colombia al Mundial: “Se sintió aludido el prepago”

Selección Colombia será jueza de Venezuela y al otro lado de la frontera hicieron particular ofrecimiento en caso de ayuda: “La arepa será suya”