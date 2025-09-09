Familiares de Yudi Alexandra Castellanos exigen respuestas tras su desaparición en Caño Canoas

La joven habría sufrido un accidente y al no tener los equipos correspondientes desapareció - crédito EcoTrips

La familia de Yudi Alexandra Castellanos Solano mostró su angustia al cumplirse 24 horas desde que la joven arquitecta desapareció en las aguas que atraviesan el departamento del Meta, durante una excursión turística. La búsqueda, que comenzó tres horas después del incidente, cuenta con voluntarios de la Defensa Civil y vecinos del sector, mientras los allegados de la joven reclaman por la falta de recursos y apoyo institucional en la zona.

De acuerdo con los detalles del caso, revelados por los familiares, el viaje al Meta comenzó el miércoles 3 de septiembre, cuando una familia partió desde Tunja hacia Bogotá junto a sus hijos, una hermana y dos amigas, para unirse al grupo que se dirigía a Caño Canoas.

El domingo 7 de septiembre, último día de la excursión, el grupo de 30 personas emprendió una caminata por el sendero. Según relató Leonardo Castellanos, hermano de la joven desaparecida, al llegar al punto conocido como las tres cascadas, el guía decidió regresar por el mismo camino debido al caudal elevado del río.

“Ayer era nuestro último día del viaje a Caño Canoas, era un sendero. Llegamos a Caño Canoas, habíamos caminado unos 200 metros y había un punto de agua por el que no íbamos a entrar, pero decidimos unirnos, éramos 30 personas, pero cuando llegamos al punto de las tres cascadas, el guía que nos acompañaba fue por un sitio por el que teníamos que pasar, pero vio que el río estaba muy caudaloso y prefirió devolvernos por el sitio por el que habíamos empezado la caminata”, explicó Leonardo Castellanos en declaraciones recogidas por El Tiempo.

El hermano de Yudi Alexandra detalló que, en el momento del accidente, su hermana le pidió que grabara un video con el celular mientras cruzaba el paso: “Ella pisó una corriente que la hizo perder el equilibrio y se la llevó, frente a mi mirada, porque aunque lo intenté no pude hacer nada, ya que los mismos guías locales no me lo permitieron”, relató el joven.

Además, denunció que la empresa EcoTrips, responsable del tour, no proporcionó chalecos salvavidas ni arneses a los excursionistas, a pesar de las condiciones peligrosas del lugar.

Leonardo continuó con su relato: “Como tres horas después llegaron como unas seis personas de la Defensa Civil, pero que no llevaban las herramientas o elementos necesarios y que incluso a los vecinos del sector les tocó prestarles, por ejemplo, un bote y un motor para adelantar la búsqueda que se tuvo que suspender sobre las 6:00 p. m. para reanudarla esta mañana (lunes 8 de septiembre)”, afirmó.

La falta de señal de celular en la zona y la ausencia de apoyo de las Fuerzas Militares y policiales fue atribuida a la presencia de grupos armados en lo que se considera una “zona roja”, según le contó a la familia una periodista local.

Por su parte, la Junta de Defensa Civil La Macarena indicó que cerca del mediodía del domingo recibieron una llamada de emergencia reportando la desaparición de una persona en el sitio turístico Salto Canoas, jurisdicción de La Macarena, Meta. El director departamental de la entidad, Jorge Díaz Martínez, indicó que tras la alerta de los familiares, se movilizó un equipo especializado de cinco socorristas expertos en rescate acuático.

¿Quién es la joven desaparecida en el Meta?

Yudi Alexandra Castellanos, conocida como ‘Yuyú’ en su entorno familiar, tiene 23 años y es la menor de los dos hijos de Édgar Castellanos, trabajador independiente, y Ana Victoria Solano Guío, rectora de un colegio en Ramiriquí (Boyacá).

La joven se graduó como arquitecta en la sede local de la Universidad Santo Tomás, donde también realizó una especialización y reside en el barrio Altos de CoServicios, en el suroriente de Tunja, donde sus allegados la reconocen por su afición al atletismo, amor por los animales y el gusto por los viajes.