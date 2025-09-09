El cantante Beéle inunda el top 10 de las canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público colombiano.
Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.
Lista de lo más escuchado
1. YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block)
Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L
YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block), interpretado por Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L, sigue en el primer lugar de la lista.
2. top diesel
Beéle
top diesel de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.
3. no tiene sentido
Beéle
no tiene sentido se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Beéle está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?
4. La Plena (W Sound 05)
W Sound, Beéle y Ovy On the Drums
La Plena (W Sound 05) de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums se ubica en el cuarto lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.
5. quédate
Beéle
En quinto lugar, continúa quédate de Beéle.
6. COMO OREO
Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums
COMO OREO de Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums se vende como pan caliente. Pasa del puesto 8 de ayer al 6 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.
7. DÓNDE
Kapo y Ryan Castro
DÓNDE de Kapo y Ryan Castro se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la séptima posición.
8. Ba Ba Bad Remix
Kybba, Sean Paul, Ryan Castro y Busy Signal
Cosechar éxitos es sinónimo de Kybba, Sean Paul, Ryan Castro y Busy Signal. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Ba Ba Bad Remix, debute en la octava posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?
9. Mi Refe
Beéle y Ovy On the Drums
Mi Refe de Beéle y Ovy On the Drums se mantiene en noveno lugar.
10. si te pillara
Beéle
Lo más nuevo de Beéle, si te pillara, entra directamente a la décima posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?
Apple en el streaming
Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.
Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.
Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.
Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.
Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.