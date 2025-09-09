El cantante Beéle inunda el top 10 de las canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

El artista colombiano Beéle, es uno de los más escuchados en su país, dominando los rankings de reproducción con varios temas que prenden a miles de usuarios en Apple. (@beele/Instagram)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público colombiano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block)

Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L

El cantante sorprendió al ocupar varios puestos de este listado. (@blessd / Instagram)

YOGURCITO REMIX (feat. ROA, Yan Block), interpretado por Blessd, Anuel AA, Kris R. y Luar La L, sigue en el primer lugar de la lista.

2. top diesel

Beéle

"top diesel" de Beéle, se encuentra en el segundo sitio del listado. (Instagram/@beele)

top diesel de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. no tiene sentido

Beéle

Beéle sigue rompiendo los ranking en Colombia y ya ubica sus canciones en varios puestos de la lista. (Europa Press)

no tiene sentido se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Beéle está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

4. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

"La Plena" se mete en el cuarto lugar del ranking, debido a la pérdida de reproducciones. (@westcol)

La Plena (W Sound 05) de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums se ubica en el cuarto lugar. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

5. quédate

Beéle

"quédate" de Beéle se mete en el quinto sitio. (@beele/Instagram)

En quinto lugar, continúa quédate de Beéle.

6. COMO OREO

Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums

El reguetonero Blessd, se mete en el sexto sitio del listado. (@blessd/Instagram)

COMO OREO de Blessd, Fuerza Regida y Ovy On the Drums se vende como pan caliente. Pasa del puesto 8 de ayer al 6 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

7. DÓNDE

Kapo y Ryan Castro

"DÓNDE" de Kapo y Ryan Castro logra ascender al séptimo sitio. (@yosoytukapo/Instagram)

DÓNDE de Kapo y Ryan Castro se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la séptima posición.

8. Ba Ba Bad Remix

Kybba, Sean Paul, Ryan Castro y Busy Signal

"Ba Ba Bad Remix" que incluye la participación del cantante Sean Paul, se mantiene en el octavo sitio. (Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS)

Cosechar éxitos es sinónimo de Kybba, Sean Paul, Ryan Castro y Busy Signal. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Ba Ba Bad Remix, debute en la octava posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

9. Mi Refe

Beéle y Ovy On the Drums

"Mi Refe" de Beéle se ubica en el noveno sitio del listado. (Instagram/@beele)

Mi Refe de Beéle y Ovy On the Drums se mantiene en noveno lugar.

10. si te pillara

Beéle

"si te pillara" de Beéle cierra en el último lugar del listado en Apple Colombia. (Ricardo Rubio - Europa Press)

Lo más nuevo de Beéle, si te pillara, entra directamente a la décima posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

Apple en el streaming

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.