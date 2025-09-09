Colombia

Video viral de colombiana que explica cómo buscar los antecedentes judiciales de un posible candidato a pareja: “Qué tal tenga una demanda de alimentos o le deba a la Dian”

El instructivo de Jessi Santodomingo ha generado reacciones por parte de las mujeres, porque ayuda a salir de dudas sobre posibles duda o ‘red flags’ antes de iniciar una relación sentimental

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

La joven brinda varios tips
La joven brinda varios tips para tener en cuenta en materia de leyes y finanzas - crédito @jessi.santodomingoo/IG

La creadora de contenido colombiana Jessi Santodomingo publicó un video dirigido a quienes buscan información sobre una posible pareja en Colombia y desean tomar precauciones antes de avanzar en una relación.

En su video, la joven que ha ganado popularidad en las redes porque desde su labor como abogada resuelve dudas en materia de deudas e insolvencia.

Sin embargo, en esta ocasión explicó un método para consultar antecedentes judiciales y civiles de otra persona utilizando las plataformas públicas disponibles en el país.

“Ser un adulto funcional es muy difícil, pero es aún más difícil conseguir un buen prospecto de pareja”, inicia la creadora, quien dirige su contenido a una audiencia interesada en herramientas digitales de autocuidado y prevención.

Desde su experiencia y de manera didáctica, muestra cómo consultar información relevante: “Le voy a enseñar a buscar una persona en rama judicial. ¿Qué tal y tenga una demanda de alimentos y usted no sepa? ¿Qué tal y le deba a la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) y usted no sepa?”

En el tutorial, detalla el proceso paso a paso: “Guarde este video para que sepa el paso a paso. Cuando usted va a ingresar a rama judicial, y le va a dar clic acá donde dice consulta de procesos”.

“Acá le va a dar clic donde dice consulta por nombre o razón social, todos los procesos. Acá pone el nombre de la persona y le da consultar. Y acá le salen los procesos que hay”, sigue Santodomingo con su paso a paso.

En Google se debe buscar
En Google se debe buscar "Rama Judicial" - crédito @jessi.santodomingoo/IG

Además, la colombiana adviertió sobre la posibilidad de encontrar homónimos, es decir, personas que tienen el mismo nombre, y recomienda revisar la información en detalle. “Recuerde que hay homónimos, hay personas que se llaman igual y le puede dar clic en el proceso, le da acá donde dice actuaciones y acá puede revisar lo que ha pasado en ese proceso”.

Por último, la creadora de contenido colombiana recordó que la consulta a través de la rama judicial es solo una herramienta más de prevención.

“Recuerde que en rama judicial, pues es una base de datos, es decir, ahí no salen todos los procesos, pero va a ser un buen radar”, concluyó Santodomingo.

Su mensaje ha generado múltiples reacciones en redes, destacando la importancia de acceder a información pública para tomar decisiones informadas sobre futuras relaciones personales, y sobre los posibles problemas que se podrían ahorrar cientos de mujeres, no solo en Colombia, sino alrededor del mundo, a la hora de darle la oportunidad a un hombre no ser víctimas de ninguna clase de violencias (física, psicológica, de género).

La colombiana ha recibido decenas
La colombiana ha recibido decenas de comentaros de respaldo por el dato que compartió -crédito @jessi.santodomingoo/IG

La importancia de las ‘red flags’

Se entiende como red flags a las señales o comportamientos de alerta que permiten identificar posibles riesgos o actitudes problemáticas en un hombre antes de iniciar una relación.

Para muchas mujeres, estos indicios pueden incluir conductas como celos excesivos, falta de respeto a los límites personales, intentos de control, comentarios despectivos hacia otras mujeres, antecedentes judiciales relacionados con violencia o deudas importantes, evasión de responsabilidades económicas o familiares (y en este punto sale como ejemplo lo que explicó Santodomingo), y manipulación emocional, entre otros.

El uso del término red flags responde a la necesidad de contar con criterios prácticos para detectar posibles patrones de violencia, abuso o machismo desde las primeras etapas del vínculo.

En el contexto social marcado por la lucha contra la violencia de género y las campañas para visibilizar y prevenir la violencia machista, cada vez más mujeres prestan atención a este tipo de advertencias como mecanismo de protección y autocuidado.

La identificación temprana de ‘red flags’ permite a las mujeres evitar situaciones que puedan derivar en relaciones peligrosas o dañinas, y responde a una mayor conciencia colectiva sobre el impacto de la violencia y el machismo en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

Esta tendencia también se ha fortalecido por la difusión de información y experiencias a través de redes sociales y plataformas digitales, donde muchas mujeres comparten ejemplos y estrategias de prevención.

"Violentómetro" mide riesgo de violencia
"Violentómetro" mide riesgo de violencia hacia mujeres por sus parejas - crédito Martha Alicia Tronco

