Así fue el rescate de cuatro personas que se encontraban naufragando en el Golfo de Urabá

Los rescatados recibieron atención primaria, hidratación y alimentación, fueron llevados hasta el muelle de San Francisco

Armada rescató a cuatro personas
Armada rescató a cuatro personas que naufragaron en una embarcación en el Golfo de Urabá - crédito Armada

Una operación de búsqueda y rescate liderada por la Armada de Colombia permitió salvar a cuatro personas que habían quedado a la deriva en el Golfo de Urabá.

La intervención ocurrió luego de que la embarcación tipo panga, identificada como La Pitufa, presentara dificultades mecánicas en el área de San Francisco, localizada entre Titumate y Triganá, según informó la Estación de Guardacostas de Urabá.

La activación inmediata del protocolo SAR (Search and Rescue) facilitó la pronta localización de la embarcación y sus ocupantes.

Integrantes de una Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas lograron asistir a los tripulantes, quienes recibieron atención primaria, hidratación y alimentación en el lugar antes de ser trasladados, junto con la embarcación, hasta el muelle de San Francisco, donde finalmente se reencontraron con sus familiares.

Durante 2025 la institución ha llevado a cabo 13 operaciones de búsqueda y rescate de personas en el Mar Caribe - crédito Armada

Así lo explicó el capitán de corbeta Yesid Sanabria Melo, comandante de la estación de Guardacostas de Urabá Gracias a la oportuna reacción de la Estación de Guardacostas de Urabá, se logra el rescate de cuatro tripulantes de la motonave La Pitufa, quienes se encontraban a la deriva el pasado domingo 7 de septiembre".

Por su parte, uno de los rescatados, Kevin Ramírez, expresó su gratitud hacia los uniformados: “Darle las gracias a la Armada Nacional de Colombia por el rescate, muy agradecidos por habernos traído sanos y salvos, muchas gracias”.

De esta manera, el oficial agregó que “con este resultado, demostramos el compromiso de la Armada Nacional por la protección de la vida humana en el mar”.

La Armada reiteró el llamado a la comunidad marítima para planificar sus viajes con todas las medidas de seguridad: revisar el estado de los equipos de navegación y comunicación, verificar las condiciones meteorológicas y reportar cualquier emergencia en el mar a la línea 146 de Guardacostas.

Tras conocerse la situación, las autoridades implementaron todo un dispositivo para prestar ayuda a estas personas que tras ser localizadas fueron auxiliados por una Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas - crédito Armada

Durante 2025, la institución ha realizado 13 operaciones de Búsqueda y Rescate en aguas del Mar Caribe, protección que ha resultado en la salvaguarda de más de 150 personas en lo que va del año.

23 personas fueron rescatadas por la Armada: así fue el naufragio en el río Caguán, en Caquetá

El despliegue coordinado de la Armada de Colombia y varios civiles resultó determinante para la salvación de veintitrés personas, entre ellas siete niños, tras el accidente de la embarcación La Quesera en el sector Isla Redonda del río Caguán.

Mientras navegaban la ruta que conecta Cartagena del Chairá con Remolinos del Caguán, un desperfecto en la nave dejó a los ocupantes expuestos al riesgo, situación que fue solucionada gracias a una intervención inmediata.

La operación de rescate involucró no solo a las fuerzas fluviales oficiales, sino también a la población local, que utilizó varias lanchas para auxiliar tanto a los pasajeros como para recuperar parte de la carga, lo que incluyó vehículos, alimentos y combustibles, de acuerdo con el relato ofrecido por el teniente coronel de Infantería de Marina Pedro Jafeth Reina González, comandante del batallón fluvial de Infantería de Marina N° 31.

Armada rescata a 23 personas
Armada rescata a 23 personas que habían naufragado en el río Caguán, Caquetá - crédito Armada

El oficial detalló: “La Armada de Colombia, en el río Caguán, logró brindar apoyo de asistencia humanitaria a una embarcación que naufragó, denominada La Quesera, la cual en la Isla Redonda, área general de Pores, tuvo un naufragio con veintitrés personas a bordo, así como vehículos, alimentos, combustibles, entre otros”.

Tras la urgencia, el comando fluvial desplazó el elemento de operaciones 31-6 junto con otras unidades tácticas, logrando localizar y poner a salvo a todas las personas que iban en la embarcación. “Esta unidad táctica de la Armada de Colombia, envió diversas unidades como el elemento de operaciones fluviales 31-6, logrando poner a salvo a estos náufragos”, enfatizó el comandante Reina González.

La recuperación de los bienes avanzó en paralelo al rescate humano. Conforme a lo declarado por la Armada, la mercancía y el combustible recuperados serán entregados a la empresa fluvial ‘Asocanoas’.

Los efectos en los pasajeros demandaron atención médica básica y primeros auxilios en el lugar, mientras que la coordinación con las autoridades locales permitió asegurar que todos recibieran las garantías adecuadas para su bienestar posterior al incidente.

