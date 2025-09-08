Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Este corredor fluvial es considerado estratégico para las economías ilegales, lo que explica la permanente disputa de los grupos armados por el control territorial - crédito redes sociales

La tensión volvió a sacudir la ribera del río Caquetá. En las últimas horas se registró un ataque con explosivos contra un puesto fluvial de la Armada Nacional en el corregimiento de La Tagua, zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo.

De acuerdo con la información preliminar, la acción armada dejó tres Infantes de Marina heridos, uno de ellos en estado de gravedad. Los uniformados alcanzaron a ser evacuados en medio de la emergencia y trasladados a un centro asistencial de la región, donde reciben atención médica.

De acuerdo con la información preliminar, la acción armada dejó tres Infantes de Marina heridos, uno de ellos en estado de gravedad - crédito Federico Ríos/REUTERS

Hasta el momento no se confirma la autoría del ataque, pero no se descarta la participación de grupos armados ilegales con presencia en la zona, donde operan disidencias de las Farc y organizaciones vinculadas al narcotráfico.

La explosión generó alarma entre los habitantes de La Tagua, quienes reportaron fuertes detonaciones. Tras el hecho, tropas de la Armada reforzaron el dispositivo de seguridad en el área y adelantaron un operativo para dar con los responsables.

El Putumayo es escenario recurrente de hostilidades contra la Fuerza Pública. Este corredor fluvial es considerado estratégico para las economías ilegales, lo que explica la permanente disputa de los grupos armados por el control territorial.

La Armada informó que en las próximas horas entregará un reporte oficial con detalles del estado de salud de los heridos y las medidas que se adoptarán para garantizar la seguridad en la zona.

Noticia en desarrollo...