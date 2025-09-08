Colombia

Renunció la representante de Amazonas en el ‘Miss Universe Colombia: el reality’: “Por amor propio”

Rebecca Castillo aseguró que se retira del concurso por su bienestar mental y físico, pero que se preparará mejor para asistira otros certámenes de bellez

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La joven lo hizo por amor propio y salud mental, la reacción de sus compañeras no se hizo esperar - crédito @canalrcn/TikTok

Miss Universe Colombia: el reality vivió uno de los capítulos más impactantes para las candidatas, pues algunas se enfrentaron a una prueba en el agua —fría, pues las grabaciones se hicieron en Bogotá— que medía la resistencia, capacidad de concentración y habilidades para modelar en una piscina sin perder la naturalidad.

Adicionalmente, algunas abrieron su corazón y contaron lo que ha pasado con sus historias de vida, dejando al descubierto casos de bullying como es la experiencia que vivió la Miss Bogotá con su transición de género, entre otros, como violencia intrafamiliar.

Sin embargo, una de las más comentadas fue la representante de Amazonas, Rebecca Castillo, que fue la causante de que su equipo perdiera uno de los retos.

Rebeca Castillo actual Miss Universe
Rebeca Castillo actual Miss Universe Amazonas generó polémica tras avanzar a la siguiente ronda del 'reality' del Canal RCN - crédito Cortesía Canal RCN

Debido a las fuertes críticas que recibió por parte del jurado calificador, conformado por Andrea Tovar, Hernán Zajar y Valerie Domínguez, todos con experiencia en el campo del modelaje, actuación, diseño, entre otras cualidades, la miss decidió tomar una contundente decisión y hacerse a un lado por su bienestar emocional.

“He tomado la decisión de retirarme del programa, primeramente... por amor propio y por mi propia tranquilidad”, fueron las primeras declaraciones de la exparticipante, lo que dejó a algunas de sus compañeras en shock y las redes sociales revolucionadas.

Rebeca Castillo, Miss Universe Amazonas
Rebeca Castillo, Miss Universe Amazonas 2025 aceptó que se equivocó al presentarse al certamen del Canal RCN - crédito Cortesía Canal RCN

La encargada de dar la noticia fue la presentadora y productora, Claudia Bahamón, que dijo a los jueces como a las demás participantes: “Antes de conocer la tabla de posiciones, hay una noticia que tenemos que darles a ustedes y a todos los colombianos. Y es que la señorita Amazonas ha tomado la decisión de retirarse de la competencia por razones personales”.

A lo que Miss Amazonas concluyó diciendo en un video pregrabado, pues no estuvo presente en el llamado a las reinas para recibir su calificación.

“Soy consciente de que los reinados de belleza son muchísimo, muchísimo esfuerzo. Tardé un tiempo largo, como de cuatro o cinco años, espero participar en otros reinados, en preparar mi cuerpo y mi mente para estar cien por ciento lista para participar en el Miss Universo”.

Los jurados Valerie Domínguez, Andrea
Los jurados Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar se convirtieron en protagonistas del estreno de Miss Universe Colombia - crédito @valeriedomi/Instagram

Los comentarios en las redes sociales no tardaron en aparecer y aunque algunos fueron amables con la joven que soñaba con representar a su país, otros simplemente estuvieron cargados de veneno por parte de los conocedores de los certámenes de belleza que afirmaban no tenía las cualidades y capacidades suficientes para continuar en la competencia.

Entre los más destacados están: “Triste cómo este mundo de los reinados sigue teniendo estereotipos, ve a tu casa, reflexiona y evoluciona”; “Rebeca Castillo es bella, tiene rasgos indígenas y muy comunes en Colombia, la belleza es relativa todo depende de cómo miremos las cosas, ella es bella”; “creo que no era la manera en cómo se comportaron con ella sus compañeras, no todas son bellas”, entre otros más.

En cuentas de los llamados “reinólogos”, se especuló como es el caso de Missosology Colombia dirigida por Daniel Montañez, que la joven tenía algunas actitudes groseras con sus compañeras como con algunas personas de la producción: “Tenía actitudes poco acertadas con el equipo mientras estuvo en grabaciones, razón tienen sus compañeras en no querer que siguiera participando”.

De acuerdo con páginas de
De acuerdo con páginas de reinólogos, la joven no tenía un buen comportamiento en competencia - crédito @missosologycol/IG

Sobre la polémica con sus compañeras

Después de que perdieran uno de los retos en los que tenían que promocionar un producto capilar, la joven se pronunció en sus redes sociales y ofreció disculpas a sus compañeras por lo ocurriendo asumiendo la responsabilidad.

“Quiero dejar claro que mi compañera de Bogotá es una persona superdulce y una de las mejores personas que conozco. Yo en ese capítulo sentí en parte que perdieron por mi culpa, por eso terminé tomando ciertas elecciones. No es fácil estar en una competencia donde sientes que no perteneces, la mitad del reality sentía que no debía estar allí, y no es fácil ir y representar un departamento. No creen enemistad donde no la hay, yo y Bogotá somos amigas y nada en el mundo va a cambiar eso”, escribió, dejando claro que su decisión estaba más que clara.

Temas Relacionados

Miss Universe ColombiaRebecca CastilloClaudia BahamónMiss AmazonasRenunció Miss AmazonasColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

