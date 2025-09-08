Colombia

Mayor del Ejército acusó a edecán del Presidente de insultarla y tocarle los senos: “Perra hijuepu... yo trabajo con Petro”

La Fiscalía abrió proceso tras la acusación de una mayor del Ejército contra Sammy Rodríguez Lemus, señalado de haber agredido y amenazado a la oficial en presencia de su hijo menor de edad

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

La denuncia involucra acusaciones de
La denuncia involucra acusaciones de violencia, amenazas y acoso sexual en el Batallón Caldas de Bucaramanga - crédito Colprensa/Luisa González/Reuters

Un nuevo escándalo sacude al interior de la Casa de Nariño, especialmente, con uno de los funcionarios del círculo de seguridad del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con información publicada en W Radio, la denuncia fue hecha por una mayor del Ejército Nacional de Colombia contra el mayor Sammy Hernesto Rodríguez Lemus, quien se desempeña como edecán de la Presidencia de la República.

Según el testimonio expresado por la militar ante la Fiscalía General de la Nación, recopilado por el citado medio de comunicación, los hechos se presentaron el 13 de mayo de 2025 en el cantón Palonegro del Batallón Caldas, ubicado en Bucaramanga (Santander).

En su relato, la oficial, que ejercía funciones como asesora jurídica de la Segunda División, relató que al llegar al puesto de control se encontró con Rodríguez Lemus en lo que describió como “alto estado de alicoramiento”.

En ese momento, según su relato, observó que el mayor no había pagado el servicio de taxi y que mantenía una actitud hostil tanto hacia el conductor como hacia la suboficial de guardia. La situación escaló cuando, en presencia del hijo menor de la denunciante, de 12 años, Rodríguez Lemus descendió del vehículo y, de acuerdo con su denuncia, tomó la maleta escolar del niño, con la aparente intención de dañarla.

Los suboficiales intervinieron y lograron recuperar la maleta, mientras que un sargento recomendó a la oficial retirarse del lugar ante la actitud del mayor, quien, según el testimonio, mostraba intenciones de dañar el vehículo.

Posteriormente, la oficial narró que Rodríguez Lemus la abordó en su automóvil y le preguntó: “¿Usted sabe hacer rico el amor?”. Ante esta situación, la denunciante respondió: “Respete, soy una mujer casada con otro oficial superior; respete a mi hijo”.

A pesar de la respuesta, la oficial afirmó que el mayor, ubicado en la parte trasera del vehículo, procedió a tocarle el hombro y los senos, lo que ella calificó como una violación a su intimidad.

El informe también detalla que, al no tener su teléfono móvil, Rodríguez Lemus comenzó a insultarla y amenazarla con expresiones como: “Perra, malparida, hijueputa, perra, hijueputa (SIC), devuélvame el celular, la voy a enviar para la mierda y no la voy a dejar ascender, porque yo trabajo con (Gustavo) Petro, perra hijueputa (SIC)”.

La oficial denunció que, tras estos hechos, ha sido objeto de presiones y manifestó temor por su “integridad laboral, familiar y personal”, solicitando que la situación no sea encubierta.

La Fiscalía General de la Nación ha iniciado una noticia criminal por presunto acto sexual violento, y algunos testigos ya han comparecido ante el ente investigador para aportar sus versiones sobre lo sucedido.

