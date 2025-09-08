Isabella Ladera afirmó estar “devastada” por la filtración de video íntimo con Beéle y señaló al responsable

Aún después de su separación, la pareja sigue dando de qué hablar - crédito @isabella.ladera/Instagram

La creadora de contenido y modelo venezolana Isabella Ladera, se pronunció a través de sus redes sociales tras el revuelo generado por la filtración de un video íntimo con su expareja, el artista barranquillero Beéle. Mediante un comunicado publicado en la tarde del 8 de septiembre de 2025, la joven se mostró afectada y acusó a su ex de ser el responsable de la difusión de las imágenes.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo. Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme”, inició.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Del mismo modo, agregó que la publicación de las imágenes sería el resultado de una venganza: “Hoy, al verme estable y en proceso de reconstrucción, esa misma persona decide exponerme de la forma más baja. Este acto no solo vulnera mi privacidad, también atenta contra mi dignidad y ha causado un inmenso dolor, no solo a mí, sino también a mi familia”.

Isabella Ladera asegura que Beéle filtró el video - crédito Instagram

Además, la venezolana aprovechó su publicación para denunciar que la filtración del video íntimo es una forma de violencia hacia las mujeres: “Lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio. Una vez más, la carga recae sobre la mujer, sobre mí, y no sobre quien cometió el abuso de confianza”.

La joven asegura que ha recibido mensajes de odio - crédito Instagram

Pese a sus declaraciones, el video continúa circulando en las plataformas digitales en las que ha sido ampliamente compartido, por lo que la joven reiteró que su equipo de abogados ya está enterado de la situación y están manejando el caso.

“Estoy tomando acciones legales y me encuentro recibiendo asesoría para proceder por las vías correspondientes. Tampoco voy a esconderme. Tengo compromisos laborales y responsabilidades personales que demandan mi presencia en plataformas digitales, y seguiré cumpliéndolos”, puntualizó en su comunicado.

Del mismo modo, la joven aprovechó para asegurar que esta situación en su contra no determina nada sobre ella: “Mi valor no se define por un video, ni por la crueldad de otros. Mi historia no termina aquí”.

Los abogados de la joven se están encargando de la situación - crédito Instagram

Entre los comentarios a su publicación en la red social Instagram, la famosa recibió apoyo de varias personas. Una de ellas fue Aleska Génesis, reconocida modelo venezolana que también fue relacionada sentimentalmente con famosos relevantes en la escena nacional como Nicky Jam y James Rodríguez.

“Yo también fui traicionada y expuesta por alguien que destruyó mi intimidad. Sé lo que significa ese dolor y esa humillación. Te apoyo con el corazón mi niña porque ninguna mujer merece esto… Fuerza que NO ESTÁS SOLA", aseguró.

Aunque no solo recibió este mensaje, pues otros internautas reaccionaron de la siguiente manera: “Nadie merece que expongan su intimidad porque el otro quiso y ya . Esto no te define y las que se burlan espero nunca hayan dado esa confianza a un hombre y luego se voltee en su contra” y “Siempre veo que al hombre le aplauden, y la mujer lleva la carga de la sociedad. Hay te das cuenta las verdaderas mujeres que apoyan en estos momentos”.

La cantidad de personas que se sintieron identificadas con la historia de Isabella Ladera es notoria, pues sus seguidores, en especial mujeres, siguen dejándole comentarios de apoyo y la empatía hacia ella en sus más recientes publicaciones, aunque algunos de los usuarios de Instagram y X no dudaron en criticarla.