Hincha de Millonarios no dudó en bajar sus pantalones y usó de baño las graderías de El Campín: todo quedó en video

Las imágenes que se han viralizado captó el momento cuando la mujer hacía sus necesidades fisiológicas y su amiga intenta cubrirla

Daniela Beltrán

El hecho ocurrió durante el
El hecho ocurrió durante el clásico capitalino en las gradas del escenario deportivo en Bogotá - crédito Captura de video

La difusión de un video viral en redes sociales durante el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe en la Liga Betplay desplazó la atención del empate sin goles al comportamiento del público en las tribunas.

Las imágenes muestran a una aficionada identificada con la camiseta de Millonarios agachada frente a su asiento, aparentemente orinando, mientras otra persona intenta cubrirla utilizando un saco.

La mujer fue grabada mientras procuraba incorporarse rápidamente y ajustarse el pantalón, en tanto quien la acompañaba continuaba cubriéndola para evitar una exposición mayor.

Pese a la existencia de servicios sanitarios cercanos, el video provocó rápido rechazo y múltiples comentarios críticos de usuarios digitales, quienes cuestionaron la repetición de incidentes como este en escenarios deportivos.

En las imágenes difundidas se ve a la mujer, que estaba con camiseta de Millonarios, agachada adelante de su silla con el pantalón abajo - crédito @ColombiaOscura_/X

El registro audiovisual, cuya autoría corresponde a un asistente al evento, no capturó la totalidad de los hechos debido a que una bandera obstruyó parcialmente la vista de la cámara. A pesar de ello, el fragmento divulgado fue suficiente para generar polémica y conducir al repudio de cientos de internautas.

Las reacciones no se hicieron esperar, “Bogotá se divide en dos sectores: los ñeros y las personas decentes. Fin de la discusión”; “¡Qué horror! ¿Los baños estaban dañados o esa muchacha tiene algún problema de vejiga qué no se pudo aguantar hasta llegar al baño?“;”Yo sabía que se quitaban los zapatos, pero ahora hasta los calzones y los pantalones?“; ”Por eso es que ir al estadio no es plan. Hay mucho gamín suelto”; “Fue lo más emocionante del clásico”; “La banda descalza que se mea en su tribuna…”: fueron algunos de los mensajes.

El Código de Policía en Colombia establece que, además de pagar una multa de 759.200 pesos por orinar en el espacio público, los infractores deben involucrarse en un programa comunitario.

Esta combinación de sanciones tiene la finalidad de crear conciencia sobre la importancia del civismo y el respeto a las normas de convivencia, apostando a que la doble penalización impulse el cumplimiento y preserve la limpieza en calles y áreas comunes, promoviendo así una cultura de respeto y bienestar colectivo.

