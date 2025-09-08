El Sena anunció más de 220 vacantes laborales en el exterior para colombianos: conozca los requisitos y cómo participar

Las oportunidades laborales incluyen sectores técnicos, de salud, ingeniería, aeroespacial y educativos, con procesos de selección presenciales o virtuales - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

La Agencia Pública de Empleo del Sena abrió una convocatoria internacional que ofrece más de 220 oportunidades laborales para colombianos en sectores técnicos, de salud, ingeniería, aeroespacial y educativos en países como Canadá, Alemania y Chile.

Las personas interesadas en participar deberán cumplir de manera estricta con los perfiles solicitados por cada empresa contratante. Las postulaciones solo se recibirán a través de la plataforma oficial del Sena (https://ape.sena.edu.co/Paginas/Inicio.aspx), donde debe registrarse, actualizar su hoja de vida y seleccionar la vacante de interés exacta según las instrucciones de la entidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La convocatoria incluye vacantes con proceso de selección presencial o virtual, dependiendo del cargo y del país de destino. En caso de preselección, el aspirante deberá asumir el traslado a la ciudad designada para la prueba presencial u organizar su disponibilidad para entrevistas virtuales en las fechas asignadas. Solo las postulaciones ingresadas por el sistema oficial del Sena serán tenidas en cuenta.

En Canadá se ofrecen plazas para técnicos automotrices y ensambladores de aeronaves, con salarios competitivos y beneficios logísticos - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Detalles de las vacantes internacionales más relevantes

Canadá:

20 plazas para técnicos de servicio automotriz . Se exige título de técnico o tecnólogo, tres años de experiencia (36 meses) y dominio de francés intermedio. El contrato es fijo, por 24 meses, salario de 4.333 dólares canadienses (aproximadamente $12.566.666) al mes, jornada de 40 horas semanales y beneficios como visa laboral, vuelo Bogotá-Canadá, prestaciones de ley y ambiente seguro. La vacante permanecerá abierta hasta cumplir el número de hojas de vida requeridas o, máximo, hasta el 26 de septiembre de 2025.

60 vacantes para ensambladores de aeronaves en Mississauga, Ontario, para técnicos o tecnólogos con licencia TMA, experiencia de cinco años y nivel de inglés B1+. Contrato temporal superior a un año, salario de 4.419 dólares canadienses (aproximadamente $13.371.894) mensuales, jornada completa. Incluye alojamiento inicial, plan dental y médico, seguro de vida, transporte, reembolso de visado y vuelos, además de dotación básica. La fecha límite es cuando se completen los cupos o antes del 19 de septiembre de 2025.

Chile:

Dos posiciones para ingenieros electrónicos, mecatrónicos o eléctricos en Santiago de Chile. Exigen experiencia de cuatro años en elaboración de informes técnicos de maquinaria de producción (al menos dos años en elaboración de informes y dos en sector productivo), nivel de inglés básico. Contrato por obra o labor, duración de tres meses, salario básico de 800 dólares estadounidenses (alrededor de $3.200.000) al mes, jornada completa de lunes a viernes.

Cabe señalar que las entrevistas y procesos de selección se realizarán previo cumplimiento de los requisitos y registro en la plataforma del Sena.

Alemania busca enfermeros, instrumentadores quirúrgicos y profesores de educación infantil, con contratos indefinidos y apoyo en homologación y aprendizaje de idiomas - crédito Montaje Johan Largo/Infobae/Canva

Alemania:

100 vacantes para enfermeros profesionales (diploma y tarjeta profesional) con mínimo 24 meses de experiencia asistencial. Contrato indefinido, jornada de 40 horas semanales y salario de 2.600 euros mensuales brutos antes de homologación (aproximadamente $11.700.000); tras homologar el título el salario sube a 3.300 euros mensuales brutos [cerca de $14.850.000 COP]. El programa ofrece beca completa para aprendizaje de alemán, gastos de homologación y tiquetes cubiertos, acompañamiento integral y prestaciones de ley. La convocatoria se cierra una vez se cumpla el número de postulantes o antes del 19 de septiembre de 2025.

15 oportunidades adicionales para enfermeros con un año mínimo de experiencia y dominio de inglés intermedio. Contrato indefinido con salarios entre 2.500 y 3.000 euros mensuales (unos $12.000.000 a $15.000.000), jornada completa de 40 horas, horario mixto y empleo en ciudades como Dusseldorf, Kiel, Lübeck, Francfórt del Meno y Karlsruh.

15 vacantes para instrumentadores quirúrgicos profesionales con experiencia mínima de un año, título profesional y dominio de inglés intermedio. Condiciones similares a las de enfermeros, con contrato indefinido, salario en el rango de 2.500 a 3.000 euros mensuales, jornada mixta, prestaciones integrales y sedes en Alemania.

15 plazas para profesores de educación infantil o preescolar en la región de Hesse, Alemania. Se exige licenciatura, seis meses de experiencia demostrable, competencias en enseñanza y cuidado de niños menores, manejo de inglés intermedio y entrevista en ese idioma. Contrato indefinido, salario de 2.500 a 3.000 euros mensuales, jornada de 40 horas, horario mixto y prestaciones de seguridad social.

Las vacantes permanecerán abiertas hasta completar el número de candidatos requeridos o hasta septiembre de 2025, según cada país y cargo - crédito Sena

Requisitos y proceso de postulación

Todos los interesados en estas vacantes internacionales deben registrar o actualizar su hoja de vida únicamente en la plataforma de la Agencia Pública de Empleo del Sena e inscribirse en la vacante específica según lo indicado en el sistema. La postulación permanecerá abierta hasta que la empresa reciba el número previsto de candidatos, momento en el que la vacante dejará de estar disponible.

La Agencia Pública de Empleo del Sena resaltó que estas oportunidades constituyen un apoyo directo a la movilidad laboral internacional de colombianos, con condiciones formales, prestaciones sociales y beneficios logísticos que cubren desde trámites migratorios y homologaciones hasta seguros médicos y becas de idiomas en destinos como Canadá, Chile y Alemania.