Cuál es la empresa que vendió las 10 toneladas de lechona en la Feria en Japón de la que habló Gustavo Petro: reconocido periodista aseguró que es mexicana

Durante la Expo Universal Osaka 2025, el plato de lechona tolimense logró destacarse como una de las opciones gastronómicas más demandadas en el pabellón de Colombia, según las cifras de ventas que compartió el presidente Gustavo Petro durante su reciente visita oficial a Japón.

La presencia del mandatario en este evento internacional permitió resaltar el papel protagónico de este tradicional platillo del Tolima, reconocido por su combinación de arroz (en una de sus variedades), carne de cerdo y especias.

El fenómeno detrás de la popularidad de la lechona tiene como responsable a Meet Express, una empresa fundada por colombianos residentes en Japón.

El negocio fue creado en plena pandemia, liderado por Óscar Pineda, quien, como bogotano radicado en Japón desde hace 25 años, aporta tanto experiencia como conocimiento del mercado local.

En la mañana del lunes 8 de septiembre, Pineda señaló en diálogo con Blu Radio que “somos dos colombianos, la otra persona es un gran chef que trabaja conmigo. La empresa empezó en la pandemia cocinábamos, empezamos a hacer productos latinos y generamos platos mexicanos".

En este sentido, el fundador del emprendimiento agregó que “nosotros queríamos hacer un plato parecido a la lechona lo más posible, lo que hicimos fue el proceso del cerdo cocinarlo con el arroz, con los ingredientes que tiene la lechona y el sabor”.

Fue así como detalló que la lechona que se ofrece en la Expo no es producto de importación directa desde Colombia, sino que se prepara en territorio japonés. Para su elaboración se emplean ingredientes locales y la carne de cerdo proviene de México, lo que permite ajustar el platillo a los estándares y la logística del evento.

De esta manera, Óscar Pineda aclaró que: “el cerdo viene de México. Es una empresa que ya importa porque nosotros no tenemos el negocio de importar nada. Nosotros simplemente compramos lo que tenemos a la mano y pues el cerdo viene mucho, muchísimo cerdo de buena calidad y barato viene de México. El arroz utilizado es japonés, de muy buena calidad y similar al colombiano en cuanto a textura y preparación”.

El chef Pineda, responsable de la preparación, indicó que la receta incorpora cerdo, arroz japonés y arveja amarilla, enfatizando que el secreto radica en usar “mucho amor” durante el proceso.

Para lograr la aceptación local, los cocineros omitieron detalles que podrían resultar ajenos al paladar japonés, como el uso de una manzana verde en la boca de la lechona. Según explicó Pineda, “Un japonés llega a ver la manzana verde metida en la boca de la lechona. No se acerca”, describiendo cómo ciertas presentaciones tradicionales han sido descartadas para mejorar el atractivo visual del platillo frente a los visitantes asiáticos.

Pineda puntualizó que, a pesar de los cambios, “la receta mantiene la esencia tradicional de la lechona, aunque la adaptamos para garantizar calidad y cumplir con las regulaciones japonesas”, remarcando que este ajuste ha sido fundamental para el éxito de ventas en la feria internacional.

En cuanto al impacto de la lechona colombiana en Osaka, Pineda reconoció: “La cifra está un poco desfasada. Yo no sé, el presidente tendrá sus razones, pero sí creo que la lechona tuvo una gran aceptación”. Si bien declara que no necesariamente se ha transformado la percepción de todos los visitantes extranjeros, destaca la satisfacción de ver que el plato generó orgullo entre los colombianos presentes y obtuvo “tanto éxito” durante la exposición.

Sobre las toneladas vendidas

Las cifras reveladas por Gustavo Petro tras su paso por la Expo Osaka 2025 generaron intensos debates en los medios y redes sociales, debido a la magnitud de los datos sobre la comercialización de la lechona tolimense y la afluencia de visitantes al pabellón nacional.

Según el mandatario, “han entrado 1.300.000 millones de personas al estand, se han vendido 700 clases diferentes de productos colombianos; solo en uno: los aguacates, vendimos 11 millones de dólares, en la ronda de negocios de hace dos días, se vendieron 35 millones de dólares,” publicó en su cuenta de X.

En referencia concreta al impacto gastronómico, el presidente destacó la lechona como “el plato más famoso de toda la feria”, señalando que se habrían vendido “10 millones de toneladas de lechona”.

Tiempo después, tanto medios de comunicación nacionales como organizadores aclararon que Petro buscaba referirse en realidad a 10 toneladas, una diferencia considerada sustancial por críticos y analistas.

Además, el éxito culinario fue enmarcado con comparaciones: “Van 10 millones de toneladas de lechona vendida en la feria, con las filas más largas. Es un plato mejor que el sandwich, o la hamburguesa, o el perro caliente, para los tiempos modernos del afán en la gran ciudad”, sostuvo el mandatario.

El propio presidente vinculó estas cifras a una narrativa de potencial económico global: “El señor de la lechona colombiano que vive en Osaka y puso un pequeño negocito para sobrevivir, hoy podría poner una gran cadena mundial de venta de lechona colombiana que sería más exitoso, creo yo, que las McDonald’s, que no me gustan nada, pero nada, nada”, expresó durante su intervención.

Por su parte, Pineda, empresario involucrado en la promoción de la lechona en la exposición, admitió que “la cifra está un poco desfasada. Yo no sé, el presidente tendrá sus razones, pero sí creo que la lechona tuvo una gran aceptación”.

El propio Pineda destacó que, aunque no puede afirmarse una transformación total en la percepción de los visitantes extranjeros respecto al plato, sí se evidenció un sentimiento de orgullo entre los colombianos y una respuesta positiva del público.