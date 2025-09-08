Colombia

Capturaron en Medellín a alias El Negro, presunto narco aliado de La Terraza

Pablo Andrés Mena Restrepo fue detenido en una operación internacional, señalado de coordinar envíos de droga a Europa y gestionar insumos químicos para laboratorios de cocaína en Antioquia

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
La captura de Pablo Andrés Mena Restrepo, alias El Negro, representa un avance en la lucha contra el crimen organizado, involucrando cooperación entre autoridades colombianas y francesas para desarticular rutas de exportación de droga - crédito @DirectorPolicia / X

Las autoridades reportaron la captura de Pablo Andrés Mena Restrepo, alias El Negro, en la ciudad de Medellín.

De acuerdo con información divulgada por el director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, se trata de un presunto integrante de una red transnacional dedicada al narcotráfico con vínculos directos con el grupo delincuencial conocido como La Terraza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La operación, coordinada por la Policía Nacional junto a la Fiscalía General de la Nación y con participación del Servicio de Seguridad Interior de Francia, permitió localizar a Mena Restrepo en el desarrollo de acciones contra el multicrimen y el delito organizado.

De acuerdo con el general Triana en su cuenta oficial en X, la captura representa una acción contra “la transnacionalización criminal” que moviliza drogas hacia mercados internacionales.

La captura de alias El
La captura de alias El Negro en Medellín desarticula red de narcotráfico vinculada a La Terraza - crédito @DirectorPolicia / X

En la comunicación oficial, el director policial precisó que Pablo Andrés Mena Restrepo enfrentaba investigaciones por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y el concierto para delinquir con fines de narcotráfico.

Las autoridades lo identifican como coordinador de envíos de cargamentos de droga hacia varios países de Europa, utilizando rutas aéreas. Además, según las evidencias recabadas, gestionaba la compra de insumos químicos para la producción de cocaína en un laboratorio detectado en Santo Domingo, Antioquia.

Un segmento destacado de las declaraciones del mayor general Triana señala: “¡𝗖𝗔𝗬𝗢́ 𝗡𝗔𝗥𝗖𝗢 𝗤𝗨𝗘 𝗧𝗥𝗔𝗙𝗜𝗖𝗔𝗕𝗔 𝗛𝗔𝗖𝗜𝗔 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗔 𝗘𝗡 𝗔𝗦𝗢𝗖𝗜𝗢 𝗖𝗢𝗡 ‘𝗟𝗔 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗔𝗭𝗔!’ (sic)”, frase que utilizó para informar sobre la detención. La Policía Nacional subrayó que la colaboración internacional resultó determinante para el desarrollo de la investigación.

Según informó el mayor general Triana, la organización de la que hacía parte alias El Negro operaba bajo el método de outsourcing criminal con La Terraza, gestionando la cadena completa de producción, logística y exportación de droga hacia Europa.

El operativo en la capital antioqueña formó parte de una ofensiva nacional contra estructuras dedicadas al narcotráfico con influencia fuera del país.

Pablo Andrés Mena Restrepo coordinaba
Pablo Andrés Mena Restrepo coordinaba envíos de droga a Europa y gestionaba insumos para laboratorios de cocaína - crédito @DirectorPolicia / X

En relación al laboratorio de producción de cocaína ubicado en Santo Domingo, las autoridades confirmaron que la infraestructura tenía capacidad para transformar grandes volúmenes de droga, y la adquisición de insumos químicos se realizaba a través de conexiones establecidas por la organización.

La autoridad policial afirmó que continúa realizando procesos de judicialización en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Las diligencias incluirán nuevas imputaciones y análisis de las redes de apoyo logístico y financiero detectadas alrededor de La Terraza y sus aliados.

Operativos recientes contra La Terraza

Es preciso mencionar que esta organización delincuencial opera en Medellín desde la década de 1990 y es identificada por las autoridades como uno de los principales actores del crimen organizado en la ciudad.

La operación contó con colaboración
La operación contó con colaboración internacional y forma parte de la ofensiva contra el crimen organizado en Colombia - crédito Alcaldía de Medellin

En sus primeros años, La Terraza funcionó como un grupo de sicarios bajo las órdenes del cartel de Medellín, pero tras la caída de las grandes estructuras del narcotráfico, diversificó sus actividades para abarcar el tráfico de drogas, la extorsión y el comercio ilegal de armas.

De acuerdo con reportes de la Alcaldía de Medellín y medios locales, la banda consolidó su influencia en los barrios del nororiente de la ciudad y extendió sus operaciones a otras regiones y mercados internacionales.

Durante 2025, las autoridades intensificaron los operativos contra La Terraza. En enero, la Policía Metropolitana realizó allanamientos en sectores emblemáticos como el Parque Lleras y Provenza, donde incautó más de 20.000 gramos de marihuana y cerca de 3.000 gramos de drogas sintéticas.

Los operativos permitieron afectar la estructura financiera de la organización, cuya rentabilidad diaria ilícita superaba los $15 millones. En mayo de 2025, se logró el desmantelamiento de un invernadero de cannabis de alta pureza asociado a La Terraza en el área metropolitana de Medellín.

Las autoridades confiscaron 690.000 gramos de marihuana, valorados en más de $2.345 millones, y detectaron que el laboratorio clandestino estaba dedicado a transformar la droga en productos vapeadores de alto contenido de THC.

Temas Relacionados

Alias El NegroLa TerrazaPolicía Metropolitana del Valle de AburráNarcotráficoMedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

La explosión generó alarma entre los habitantes de La Tagua, quienes reportaron fuertes detonaciones. Tras el hecho, tropas de la Armada reforzaron el dispositivo de seguridad en el área

Video: un ataque con explosivos

Abogado de Laura Villamil salió al paso a la presunta indemnización millonaria del restaurante Andrés Carne de Res a la bailarina: esto dijo

El jurista Camilo Rojas aseguró que las afirmaciones que rondan en medios de comunicación ponen en riesgo la seguridad de Laura Villamil y su familia

Abogado de Laura Villamil salió

Sneyder Pinilla negó participación de Martha Peralta en contratos de la Ungrd: la senadora denunció que es víctima de “hostigamiento”

La senadora wayuu exigió mayor responsabilidad a quienes divulgan acusaciones sin fundamento en su contra, tras conocerse las declaraciones del exdirector de la entidad ante la Corte Suprema de Justicia

Sneyder Pinilla negó participación de

Alerta por proliferación del caracol africano tras lluvias en Cundinamarca: el molusco es considerado una amenaza para la salud pública

La CAR reportó avances en la recolección de casi una tonelada de ejemplares y nidos, tras jornadas de capacitación y operativos en 38 municipios afectados por la especie invasora

Alerta por proliferación del caracol

Reforma tributaria: Ministerio de Hacienda abrió negociación en el Congreso y advirtió posible ajuste al presupuesto

El Ejecutivo proyecta un gasto histórico, pero advierte que sin la ley de financiamiento habrá recortes drásticos. El desenlace dependerás de la negociación política y la respuesta legislativa

Reforma tributaria: Ministerio de Hacienda
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: un ataque con explosivos

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

Activan plan candado para ubicar a los asesinos de dos policías mientras almorzaban en un restaurante en El Tambo, Cauca

Por presencia militar de Estados Unidos cerca de Venezuela, esto es lo que los carteles colombianos estarían haciendo para traficar cocaína hacia el norte

ENTRETENIMIENTO

Viuda de Omar Geles publicó

Viuda de Omar Geles publicó video del momento en que el cantante le propuso matrimonio luego de la pandemia: “No te voy a dejar solo nunca”

La contundente respuesta de Karina García al comentario de un seguidor que le dijo “prepago”

Heredero sacó lágrimas a Nairo Quintana con homenaje en el que habló de la migración campesina en Colombia

Rebeca Castillo, de Amazonas, explica las razones de su retiro de ‘Miss Universe Colombia: el reality’

Así fue la boda, en vivo y en director, del humorista de ‘Sábados Felices’ Boyacoman con la ex participante en Miss Universe Marcela Marenco

Deportes

Colombiano que rompió récord de

Colombiano que rompió récord de nado en aguas abiertas en Europa relató cómo atravesó el canal de La Mancha: “Mi picaron dos aguamalas”

Qué pasó con la celebración de Edwin Cardona que molestó a la hinchada de Atlético Nacional: “Hay algunos que están malinterpretando eso”

Conmebol definió día y hora del debut de la selección Colombia en la Liga de Naciones Femenina en Medellín

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha de clásicos: hay dos líderes

Dayro Moreno ya sabe lo que es marcarle gol a Venezuela: así fue el tanto que marcó el máximo goleador colombiano con la selección Colombia