Candidatas a Miss Universe Colombia 2025 celebraron la renuncia de Miss Amazonas al ‘reality’: “Nos tenía incómodas a todas”

Miss Amazonas generó polémica con su salida de 'Miss Universe Colombia, el reality', pues su excompañeras se alegraron con su decisión - crédito Cortesía Canal RCN

La inesperada renuncia de Rebeca Castillo, representante del departamento del Amazonas en Miss Universe Colombia 2025, provocó una nueva controversia, dividió opiniones entre el público y reveló la verdadera cara de algunas de sus excompañeras, que celebraron su salida.

“Fue lo mejor, no solo para nosotras, sino también para ella y para su salud mental”, dijo la candidata de Bolívar.

La joven de 19 años decidió abandonar la competencia por motivos personales relacionados con su salud mental, lo que generó una ola de reacciones entre sus compañeras y la audiencia, y abrió un debate sobre la presión y el ambiente en los concursos de belleza.

Castillo explicó que su decisión respondía a la necesidad de priorizar su bienestar emocional y su amor propio, al considerar que no se encontraba preparada para afrontar las exigencias del certamen.

Participantes de 'Miss Universe Colombia, el reality' desatan criticas tras su fría reacción a la renuncia de Rebeca Castillo, representante del Amazonas que se retiró de la competencia de belleza - crédito @canalrcn/TikTok

Una de las reacciones más comentadas fue la de Brenda Bedoya, Miss Putumayo, no solo por sus frías palabras y sus expresiones de burla.

“Si ella está mejor en su casa, pues que le vaya bien, que Dios me la bendiga y me la guarde y me la proteja cuando llegue al Amazonas”, añadió Bedoya.

Una de las razones por las que Rebeca Castillo decidió dar un paso al costado en la carrera por la corona de la próxima representante pro Colombia al Miss Universo 2025 que tendrá lugare en Tailandia durante el mes de noviembre fue el amor propio y su paz metal.

“He tomado la decisión de retirarme del programa por amor propio y por mi propia tranquilidad”, expresó la exconcursante Rebeca minutos antes de que Claudia Bahamón diera los resultados de última prueba del concurso.

La joven manifestó que los reinados requieren un esfuerzo considerable y que, por el momento, prefería dar un paso al costado para proteger su salud mental.

No obstante, dejó claro que su retiro no era definitivo, ya que planea prepararse durante los próximos cuatro o cinco años, enfocándose en su cuerpo y mente, con la intención de regresar a los concursos en el futuro.

Las reacciones de las demás candidatas no se hicieron esperar. Michel González, Miss Quindío, consideró que la salida de Castillo fue lo mejor tanto para ella como para el resto de las participantes, y subrayó que también beneficiaría la salud mental de la exparticipante.

Cavylla Valencia, Miss Nariño, señaló que la permanencia de Rebeca mantenía a todas en una situación incómoda.

Las redes sociales estallaron con los comentarios de algunas de las excompañeras de Miss Amazonas después de que se anunciara su retiro de la competencia - crédito Cortesía Canal RCN

Clara Cortés, Miss Bolívar, sugirió la existencia de un conflicto entre Amazonas y las demás, descartando que el problema radicara en la actitud de las otras candidatas. “¿Y por qué? No es porque las demás sean malas. O sea, ¿casualmente veintiocho chicas son malas y una es buena? No".

Brenda Bedoya, Miss Putumayo, optó por desearle tranquilidad a Castillo y la encomendó a Dios en su regreso a su departamento.

“Nos tenía en una situación un poco... Muy incómoda. A todas. ¡A todas!“, expresó Valencia.

Rebeca Castillo salió por lo alto de ‘Miss Universe Colombia, el reality’ donde se ganó el cariño del público

En redes sociales, muchos usuarios calificaron como inteligente la decisión de Castillo de retirarse para no exponerse a una situación que la afectaba.

Tras la salida de Rebeca Castillo de 'Miss Universe Colombia, el reality', quedaron 28 participantes en juego - crédito Cortesía Canal RCN

Sin embargo, también surgieron críticas hacia la actitud de las otras concursantes, a quienes algunos espectadores consideraron poco solidarias ante la despedida de la joven.

El debate en plataformas como X giró en torno a la presión que enfrentan las participantes y la necesidad de mayor empatía en estos espacios.

El contexto inmediato previo a la renuncia de Castillo estuvo marcado por una de las pruebas más exigentes del reality: la sesión de fotografía en agua.

En esta dinámica, las candidatas debían posar en una piscina con vestidos coloridos, buscando proyectar seguridad y creatividad.

Aunque sus compañeras elogiaron la energía y la pose de Rebeca, los jurados no compartieron esa percepción y le señalaron que en la imagen seleccionada se veía “angustiada”. La propia Castillo reconoció que su foto había quedado “horrible”.

Además, en el capítulo del sábado 6 de septiembre, la actitud de la representante del Amazonas durante una prueba grupal generó comentarios negativos entre sus compañeras, quienes la acusaron de apartarse y buscar llamar la atención.

Miss Bolívar opinó que Rebeca intentaba generar lástima, mientras que la exreina Andrea Tovar le pidió más energía en sus intervenciones.

A pesar de su retiro, Castillo dejó abierta la posibilidad de regresar a los certámenes de belleza.

Rebeca Castillo actual Miss Universe Amazonas es comparada con Paula Andrea Betancourt, ex Señorita Colombia en 1992 ganó la corona para este departamento - crédito @Cris_pxz/X

En sus declaraciones, afirmó que planea prepararse durante varios años, participando en otros concursos y fortaleciendo tanto su cuerpo como su mente, con el objetivo de volver a representar a su departamento en Miss Universe Colombia.

Miss Universe Colombia, transmitido por Canal RCN, es uno de los certámenes de belleza más relevantes del país y su formato de reality show expone a las participantes a una competencia intensa, donde la presión y la convivencia pueden afectar el bienestar emocional de las candidatas.

La renuncia de Castillo ha puesto en el centro del debate la importancia de la salud mental en estos espacios y la necesidad de repensar el acompañamiento y la empatía entre las concursantes.

La determinación de Rebeca Castillo de priorizar su bienestar personal y emocional, incluso en un escenario de alta exigencia y visibilidad pública, ha dejado una huella en el certamen y en la conversación sobre la salud mental en los concursos de belleza.