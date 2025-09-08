Colombia

Adolescente de 14 años asesinó a su novio de 19 en Antioquia: cómo actúa la justicia en estos casos

Cada vez son más frecuentes los casos de este tipo en los que menores de edad son los protagonistas, por lo que la justicia es enfática en el proceso para atenderlos

La menor fue aprehendida por
La menor fue aprehendida por la Policía de Infancia y Adolescencia - crédito Policía Nacional

La comunidad del municipio de Segovia, en el nordeste antioqueño, cuando una menor de apenas 14 años fue señalada por las autoridades como responsable de la muerte de su novio, un joven de 19 años, en hechos ocurridos en el barrio 7 de Agosto.

De acuerdo con el relato de testigos y versiones oficiales, la pareja habría sostenido una discusión en la vivienda donde residían y en la que intercambiaron fuertes palabras que dieron lugar a la agresión de la menor de edad en contra de su pareja sentimental con un arma cortopunzante.

Según las autoridades de la región, la menor tomó un cuchillo y le ocasionó una herida en el abdomen al joven, identificado por fuentes judiciales como Juan David López Álvarez.

Al percatarse de la riña entre los dos jóvenes y de la agresión en contra del hombre de 19 años, los residentes del sector y familiares del joven intentaron auxiliarlo y trasladarlo con urgencia al hospital municipal, pero a pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció en la sala de urgencias producto de la gravedad de sus lesiones.

En paralelo, y luego del ataque en contra de joven, las autoridades llegaron al lugar donde se encontraba la menor para aprehenderla en flagrancia, por lo que fue retenida por la Policía de Infancia y Adolescencia y puesta a disposición de las autoridades competentes para la realización de la audiencia de imputación de cargos en donde iniciará el proceso en su contra por la muerte de su novio.

El joven fue herido con
El joven fue herido con un arma cortopunzante - crédito Pexels

En este tipo de casos, la legislación colombiana es clara en definir procesos especiales para los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años, que enfrentan privación de libertad en centros de atención especializada por delitos graves como homicidio doloso. Según la normatividad vigente, la sanción para este tipo de delitos puede oscilar entre 2 y 8 años de internamiento, sin posibilidad de recibir beneficios para redimir penas, bajo seguimiento del instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación podría acusar a la menor por homicidio agravado, teniendo en cuenta las circunstancias y el tipo de delito cometido. En estos procesos, es fundamental el papel de la familia de la adolescente y el acompañamiento de figuras como el defensor o Comisario de Familia ante el Inspector de Policía, quienes buscan la protección integral de los derechos de la involucrada, además de aportar elementos sobre el contexto relacional entre la víctima mayor de edad y la menor, aspecto que igualmente será investigado por las autoridades.

Los menores que cometen delitos
Los menores que cometen delitos no son procesados igual que los adultos - crédito Colprensa

Este caso ha generado profunda consternación y debate entre los habitantes de Segovia y de Antioquia en general, dado que no se registraba un hecho de características similares en el departamento desde 2017, cuando la localidad de Don Matías fue escenario de otro crimen que involucró a una niña de 13 años como autora del homicidio de su novio adolescente.

En esa ocasión, la menor asesinó a su pareja en plena vía pública y fue retenida por las autoridades que luego la pusieron a disposición del Icbf, debido a que, por su edad, no podía ser judicializada por las instituciones competentes.

La menor será puesta a
La menor será puesta a disposición del Icbf - crédito Colprensa

Por otro lado, el 30 de agosto de 2025, en Medellín se reportó la aprehensión de un menor de 16 años que presuntamente atacó con machete a un hombre tras una discusión durante una celebración pública.

En ese incidente, también intervino la Policía de Infancia y Adolescencia y el menor fue sometido a internamiento por el delito de homicidio, lo que evidencia la preocupación creciente en el departamento por la participación de adolescentes en hechos violentos y la actuación de las autoridades en la judicialización de estos casos.

