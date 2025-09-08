Abelardo de la Espriella arremetió contra Petro y dijo que la consulta del Pacto Histórico “es un festín de corrupción sin ley de garantías”

Abelardo de la Espriella arremetió contra Gustavo por elecciones del 26 de octubre - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella arremetió nuevamente contra el presidente Gustavo Petro por cuenta de la consulta del próximo 26 de octubre cuando el Pacto Histórico escogerá su candidato oficial para las elecciones del 2026.

“Compatriotas, estamos presenciando una amenaza que pone en ‘jaque’ a nuestra democracia, la corruptela infame del gobierno de Gustavo Petro impulsa la consulta de sus cómplices, destructores de la patria, el Pacto Histórico”, dijo el jurista en un video compartido en su cuenta en X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De la Espriella afirmó que dicha consulta en la que no están aplicando la ley de garantías es solo el camino para perpetuar en el poder a Gustavo Petro.

“Es el camino para perpetuar en el poder al régimen criminal de Petro, la ausencia de la ley de garantías de ese Pacto criminal de Gustavo Petro está programada para el próximo 26 de octubre, está permitiendo que el gobierno participe descaradamente para poner a sus vasallos a elegir entre el corrupto imputado (Daniel Quintero) y el consentido de las Farc (Iván Cepeda)”, señaló.