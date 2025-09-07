Colombia

Vía al llano permanecerá cerrada por varios días: ANI aún no tiene fecha de apertura

El corredor permanece cerrado en sus dos carriles luego de un deslizamiento que implica varios días de trabajo

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Cierre total en la vía
Cierre total en la vía Bogotá – Villavicencio en ambos sentidos - crédito @CoviandinaSAS/X

El nuevo deslizamiento de la vía al llano ha dejado graves afectaciones en la movilidad de los colombianos entre la capital del país y los Llanos Orientales. En la madrugada del domingo 7 de septiembre de 2025 se registró un deslizamiento de material en el kilómetro 18, a la altura del municipio de Chipaque, en Cundinamarca.

El hecho obligó al despliegue de personal técnico para retirar el material. Sin embargo, durante el día las autoridades informaron que la apertura de la via no se produciría el mismo día, dada la gran cantidad de material que obligo al cierre de los dos carriles de la carretera que comunica el centro con el sur oriente del país.

Un nuevo pronunciamiento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) volvió a sembrar la incertidumbre entre los ciudadanos que diariamente transitan por ese sector, así como entre los transportadores que acceden a Bogotá por medio de ese corredor con vehículos cargados de alimentos para abastecer a los habitantes de la ciudad.

En el documento, la entidad señaló que dada la afectación de la vía y los trabajos que se deben realizar para garantizar el tránsito de los vehículos, aún no se tiene fecha prevista para la apertura del corredor, por lo que recomendó a los conductores que pretenden hacer uso de la zona afectada hacer uso de la Transversal del Sisga como vía alterna dispuesta por las autoridades.

No obstante, en el mismo sentido precisaron que dicho corredor alterno presenta una restricción para vehículos pesados que son los que transportan los alimentos hacia la capital del país.

“Actualmente, no se cuenta con una fecha estimada de reapertura del corredor, por lo cual se recomienda como ruta alterna la Transversal del Sisga, la cual presenta restricción de carga para vehículos superiores a 16 toneladas”, señaló la entidad.

Noticia en desarrollo...

