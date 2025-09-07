Venta de café y flores colombianas a Estados Unidos se vería beneficiada con orden de Donald Trump sobre los aranceles

En 2025, Estados Unidos fue el principal destino del café colombiano, absorbiendo aproximadamente el 40% de las exportaciones totales, lo que equivale a 1,44 millones de sacos en el primer trimestre del año, con un crecimiento del 20,1% respecto al mismo período en 2024 - crédito Shutterstock

La firma de la Orden Ejecutiva 14285 del presidente Donald Trump modificó el esquema de aranceles recíprocos en Estados Unidos, con lo que generó nuevas oportunidades para las exportaciones colombianas en sectores clave. El nuevo marco regulatorio, que entrará en vigor el 8 de septiembre de 2025, permitirá reducir o eliminar gravámenes a productos de países considerados “alineados” con Washington, siempre que estos asuman compromisos adicionales en materia comercial, de seguridad y de política industrial.

La medida responde a lo que la Casa Blanca define como una “emergencia nacional” por el déficit comercial y busca fortalecer la seguridad económica e industrial estadounidense.

El texto de la orden dice que Trump podría ofrecer una tasa arancelaria recíproca de 0% para los bienes incluidos en el nuevo anexo especial, aunque la decisión final corresponderá al Departamento de Comercio y a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Ustr).

El eje central de la reforma es el anexo “Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners” (Ptaap), que identifica productos susceptibles de recibir aranceles reducidos. Dicho listado abarca aeronaves y repuestos, medicamentos genéricos e ingredientes farmacéuticos, minerales y recursos naturales escasos en EE. UU., así como productos agrícolas cuya producción doméstica no cubre la demanda interna. Sin embargo, la inclusión en el Ptaap no garantiza automáticamente la exención: la administración estadounidense evaluará cada caso según los compromisos asumidos por cada país.

Qué implica para Colombia

Para Colombia, la nueva política representa una oportunidad concreta. Entre los productos agrícolas destacados en el Ptaap figuran flores cortadas y follaje, banano, piña, especias como pimentón y pimienta, y cacao y sus derivados. En el ámbito farmacéutico, se incluyen numerosos insumos químicos, lo que podría beneficiar a la industria nacional de genéricos.

Según el análisis del Observatorio de Estados Unidos de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), “esto abre una oportunidad para exportadores colombianos en segmentos donde ya tienen presencia”.

El acceso a los beneficios del esquema depende de que Colombia sea reconocida como país “alineado”. Para ello, la entidad insiste en que el Gobierno deberá negociar un acuerdo de reciprocidad comercial que cubra un volumen y sectores de interés para Estados Unidos, y que avance prioridades estratégicas en seguridad y política industrial. Además, la orden enfatiza que las exenciones se concentran en bienes que no pueden producirse en cantidad suficiente en territorio estadounidense, lo que refuerza la relevancia de la oferta exportadora colombiana en estos rubros.

La actualización del Annex II, que define los bienes totalmente exentos de aranceles recíprocos, también favorece a Colombia. Se agregaron artículos de oro y níquel —exportaciones clave para el país—, así como minerales críticos y ciertos productos farmacéuticos bajo investigación. En contraste, productos como resinas, siliconas e hidróxido de aluminio fueron retirados de la exención, aunque su impacto en la canasta exportadora colombiana es marginal.

Reducción no será automática

En la actualidad, los bienes colombianos incluidos en los anexos enfrentan un arancel recíproco del 10%. Con un acuerdo de alineamiento, ese recargo podría reducirse a 0%, quedando solo la tarifa de Nación Más Favorecida (MFN), que en muchos casos ya es nula. No obstante, la exención no será automática: “Dependerá de la voluntad de Colombia de negociar compromisos adicionales en comercio, trazabilidad de minerales, cooperación regulatoria, seguridad y control de ilícitos, que satisfagan a Washington”, advierte el informe de AmCham Colombia.

El análisis recomienda que Colombia actúe con rapidez en los próximos 90 a 120 días para capitalizar las oportunidades y mitigar riesgos. Entre los pasos sugeridos se encuentran la activación de un canal PTAAP con USTR y el Departamento de Comercio, la definición de un paquete de compromisos alineados, el mapeo de oportunidades por subpartida arancelaria, la verificación de tarifas base, la coordinación sectorial con minería, agro y farmacéuticos, y la preparación de reembolsos ante la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Coherencia del TLC

Además, se destaca la importancia de asegurar la coherencia con el Tratado de Libre Comercio bilateral y de fortalecer la comunicación con compradores internacionales.

La entrada en vigor del nuevo esquema el 8 de septiembre marcará el inicio de una etapa en la que los países que logren acuerdos de alineamiento accederán a reducciones arancelarias inmediatas para los productos listados, mientras que los demás enfrentarán los gravámenes plenos. Para Colombia, según AmCham Colombia, el reto será negociar con agilidad y eficacia el marco de alineamiento, con el objetivo de mejorar las condiciones de exportación en sectores donde ya cuenta con ventajas competitivas.

Gran oportunidad para Colombia, pero...

El hecho, para el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, es una oportunidad en Colombia para el café, las flores, el plátano, el oro, el níquel, y una serie de productos que Colombia exporta a los Estados Unidos.

No obstante, dejó claro que eso no es automático. Anotó que el 0% de arancel no llega de manera automática, ya que ahora debe ser negociado con los Estados Unidos.

“Nosotros esperamos que el Gobierno colombiano adopte una posición positiva e inicie cuanto antes una negociación que nos permita llevar buena parte de nuestras exportaciones a arancel 0%. Allí, Colombia sería muy beneficiada. Esperamos que el Gobierno colombiano proceda en ese sentido”, precisó el dirigente gremial.