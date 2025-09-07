Ofensiva en Buenaventura resultó en el hallazgo de importante arsenal y la desmovilización de alias Mariana González

Las recientes acciones de la Armada, incluyendo incautaciones y capturas, buscan reducir la capacidad operativa de organizaciones ilegales y proteger a la población civil en el Bajo Calima - crédito Prensa Armada de Colombia

El reciente hallazgo de un depósito ilegal de armas en el corregimiento del Bajo Calima, zona rural del Distrito Especial de Buenaventura, dejó en evidencia la continuidad de la ofensiva de la Armada de Colombia contra los grupos armados organizados en el Pacífico.

El arsenal incautado

En el desarrollo de las operaciones militares desplegadas en la región, las tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 21 localizaron un escondite que contenía dos fusiles, ocho proveedores y 202 cartuchos calibre 5,56 milímetros, material que, según las autoridades, estaba destinado a acciones violentas contra la fuerza pública y la población civil.

El material de guerra incautado fue entregado a las autoridades competentes para la apertura de los procedimientos judiciales correspondientes.

“A través de la presión ejercida por las tropas en esta área general, logran la ubicación de un depósito ilegal de armamento, donde se encuentran dos fusiles de calibre 5,56, ocho proveedores con su respectiva munición”, confirmó el coronel de Infantería de Marina Ricardo Visbal Heilbut, comandante de la Brigada de Infantería de Marina N.º 2.

La Armada de Colombia incauta un arsenal ilegal en el Bajo Calima, Buenaventura, en operativos contra grupos armados - crédito prensa Armada de Colombia

Se entregó ‘Mariana González’

En paralelo a este decomiso, se produjo el sometimiento a la justicia de una presunta integrante del Grupo Armado Organizado Residual (GAOr) Jaime Martínez, perteneciente a la columna móvil Wilson González.

La persona, identificada bajo el alias Mariana González, de 24 años, se presentó de manera voluntaria ante las tropas de Infantería de Marina desplegadas en la zona, manifestando su decisión de abandonar la organización criminal tras aproximadamente dos años de vinculación.

Su entrega se realizó con el objetivo de acogerse a la ruta de sometimiento a la justicia ofrecida por el Gobierno nacional.

Tras su presentación, el personal militar le proporcionó atención médica y la acompañó hasta las instalaciones de la Institución Naval, donde se estableció contacto con el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (Gahd) para iniciar el proceso de reintegración a la vida civil.

Alias Mariana González, presunta integrante del GAOr Jaime Martínez, se somete a la justicia tras dos años en la organización - prensa Armada de Colombia

Las autoridades presumen que alias Mariana González habría participado en el atentado terrorista perpetrado contra las tropas militares el 29 de agosto, en el que falleció un infante de Marina Profesional.

En este caso, el coronel Visbal destacó la continuidad de las operaciones en la región: “La Brigada de Infantería Marina No. 2 continúa con la operación sostenida en el Concejo Comunitario del Bajo Calima. Es así como a través de esta gran operación, tropas del Batallón de Infantería Marina No. 21 se logra el sometimiento a la justicia de una integrante perteneciente a las redes del terrorismo de la compañía Jaime Martínez, de la comisión Wilson González”.

La Armada de Colombia reiteró su su compromiso con la protección de la población civil mediante el despliegue permanente de tropas en la región, con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de los grupos armados organizados y contribuir al desarrollo integral de los habitantes del Pacífico colombiano.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el Concejo Comunitario del Bajo Calima y sus pobladores, de garantizar su protección y denegar el uso de este territorio a los agentes generadores de violencia (...) Protegemos el azul de la bandera, navegando el corazón de los colombianos”, concluyó el alto oficial a través de un comunicado.

Capturado alias La M

Alias La M, segundo al mando de los Espartanos, fue capturado en Buenaventura tras años de coordinar actividades delictivas en la ciudad - crédito Armada Nacional

Es de mencionar que en otro operativo reciente la Armada de Colombia, junto con la Fiscalía, capturó, mediante orden judicial por presunta extorsión, a un señalado integrante del grupo Los Espartanos en Buenaventura, en el barrio Pueblo Nuevo de la Comuna 2.

En el sector fueron detenidos dos individuos. Uno de los capturados, conocido como “La M”, tiene antecedentes en diferentes delitos y sería el segundo al mando y hombre de confianza de alias Hulk, el principal líder de la Comuna 4 bajo control de Los Espartanos.

Según información de Inteligencia Naval, “La M” tendría una trayectoria vinculada al crimen de al menos cinco años y habría sido investigado en varias ocasiones pasadas por delitos como concierto para delinquir, hurto, porte ilegal de armas y desplazamiento forzado.