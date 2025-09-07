Colombia

Hombre fue capturado por agredir sexualmente animales en Ciudad Bolívar: robaba las mascotas de sus vecinos

El señalado abusador causó graves afectaciones a una perrita que secuestró en agosto de 2025. Fue accedida carnalmente

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El 5 de septiembre de
El 5 de septiembre de 2025, el sujeto capturado agredió sexualmente a una mascota de una persona de la localidad - crédito Freepik

Tras una alerta de la comunidad de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, la Policía Nacional logró la captura de un hombre señalado de hurtar mascotas de sus vecinos. Presuntamente, el sujeto en cuestión, cuya identidad no fue revelada, violentaba sexualmente a los animales que robaba.

Los mismos ciudadanos de la localidad se percataron de lo que estaba pasando al ser víctimas del hombre. Así lo dio a conocer Marco Antonio Roa, residente de Ciudad Bolívar, cuya mascota fue hurtada por el sujeto, que la agredió sexualmente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el relato que brindó sobre los hechos a CityTv, su perra fue raptada el 24 de agosto de 2025, presuntamente, por el señalado abusador que fue capturado por las autoridades. El ciudadano logró recuperar a su mascota, que fue sometida a varios exámenes y valoraciones de salud que determinaron que fue víctima de actos sexuales violentos.

La mascota del ciudadano, que
La mascota del ciudadano, que fue víctima de agresiones sexuales, deberá someterse a controles médicos por las afectaciones que derivaron del acto violento - crédito Freepik

La canina ahora debe estar en manejo médico constante, debido a las afectaciones que sufrió. “La perrita en el momento se encuentra muy delicada, ya que fue accedida carnalmente (…). Está muy enferma la perrita, toca llevarla a control”, detalló el dueño del animal agredido.

Roa explicó que, luego de lo sucedido, estuvo pendiente del actuar del sujeto señalado de cometer los actos violentos en contra de su mascota. El 5 de septiembre, al parecer, el hombre hurtó a otro animal del barrio y lo violentó sexualmente en su vivienda. El ciudadano decidió seguirlo e informar a las autoridades sobre sus sospechas, por lo cual fue acompañado por uniformados de la Policía.

Lo seguimos hasta la casa de él, donde también accedió carnalmente de la perra. Fuimos acompañados por la Policía”, expuso al medio de comunicación citado.

Las autoridades acompañaron al ciudadano
Las autoridades acompañaron al ciudadano que denunció agresiones sexuales contra su mascota, para lograr la captura del presunto responsable - crédito Policía Nacional

Así las cosas, aseguró que espera que la justicia colombiana actúe con contundencia en este caso. “Nosotros lo que queremos es que se haga justicia con ese señor”, dijo.

La Ley Ángel, que lucha contra la violencia que padecen los animales

En marzo de 2025, el Congreso de la República aprobó la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), por medio de la cual se endurecen las penas contra quienes sean condenados por ejercer violencia sobre los animales en Colombia. De acuerdo con la senadora y autora del proyecto Andrea Padilla, del partido Alianza Verde, la nueva normativa incluye los actos de violencia sexual cometidos contra los animales.

Con este proyecto aumentamos la pena privativa de la libertad para quienes maten con dolo a un animal, lo agredan sexualmente o le causen lesiones en su integridad corporal. Esta pena superará los tres años de cárcel, de manera que el delito dejará de ser excarcelable”, aseguró la congresista, citada por el Senado de la República.

La ley Ángel fue aprobada
La ley Ángel fue aprobada por unanimidad en el Congreso colombiano y busca combatir la violencia animal de manera integral y severa - crédito andreanimalidad / Instagram

La ley también habilita a los uniformados de la Policía a ingresar en los domicilios donde, presuntamente, se estén ejerciendo agresiones contra los animales. Esto, siempre que haya certeza y evidencia de los hechos y de que la vida de las víctimas puede estar en riesgo. Asimismo, incrementa las multas por estas acciones, que será de entre 15 y 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv) en los casos en los que se cause lesiones graves a los animales, y de entre 30 y 60 Smmlv, cuando se cause la muerte de los mismos.

“Se creó una ruta nacional de atención de maltrato animal que llegue a todos los municipios, y una ruta de atención para las animales víctimas del conflicto armado. Ahora sigue la conciliación del texto de Cámara y Senado, para que pase a sanción presidencial y se convierta en la Ley de la República”, añadió la senadora.

Temas Relacionados

Hombre capturadoViolencia sexualAnimalesBogotáAbuso sexualCiudad BolívarMascotaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: siga el minuto a minuto en El Campín

Tanto azules como rojos están necesitados de una victoria en el campeonato porque están afuera de los ocho primeros, sobre todo los Embajadores por estar más abajo en la tabla

EN VIVO Millonarios vs. Santa

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ pone a prueba el liderazgo y trabajo en equipo de las candidatas en la prueba del sábado 6 de septiembre

Las aspirantes a convertirse en la nueva soberana de la nacional competirán en un formato de clasificación, que encabeza Casanare luego del primer reto

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’

Rafael Dudamel se molestó con sus jugadores por derrota del Deportivo Pereira: “Somos un equipo predecible”

El entrenador venezolano criticó a la plantilla por la manera como perdió ante Once Caldas por 1-0 y con un hombre de más que no aprovechó en Manizales

Rafael Dudamel se molestó con

Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías de Colombia, denunció que fue víctima de un hackeo de su WhatsApp: tomó medidas urgentes

El veedor ciudadano, en sus redes sociales, se refirió a este caso, que consideró no es un suceso aislado, sino que buscaría silenciar sus denuncias sobre presuntos hechos de corrupción a lo largo y ancho del territorio nacional en los que tiene puesta la lupa

Pablo Bustos, presidente de la

La chocolatería se dispara en Colombia: supera al PIB y se consolida como motor económico

Microempresas y grandes compañías colaboran para fortalecer la cadena de valor. El país busca consolidarse como referente en calidad y transformación

La chocolatería se dispara en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias de

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ pone a prueba el liderazgo y trabajo en equipo de las candidatas en la prueba del sábado 6 de septiembre

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Vocalista de Monsieur Periné reflexionó sobre la crisis de violencia en Cali, su tierra natal: “Normalizamos la muerte”

Junior Zamora, Zoé, Lola Young y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Santa

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: siga el minuto a minuto en El Campín

Édgar Rentería se sumó al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis: así fue la ceremonia

Iván Mejía le bajó la caña a la llegada de David González al América de Cali: “Técnico plano”

Liga Femenina 2025 ya tiene finalistas para buscar el título: estas son las clasificadas y representantes en la Copa Libertadores

Ramón Jesurún aclaró el tema de la sede de la selección Colombia para las eliminatorias 2030: Barranquilla prepara “jugadita”