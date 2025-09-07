Hombre fue capturado por agredir sexualmente animales en Ciudad Bolívar: robaba las mascotas de sus vecinos

El 5 de septiembre de 2025, el sujeto capturado agredió sexualmente a una mascota de una persona de la localidad - crédito Freepik

Tras una alerta de la comunidad de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, la Policía Nacional logró la captura de un hombre señalado de hurtar mascotas de sus vecinos. Presuntamente, el sujeto en cuestión, cuya identidad no fue revelada, violentaba sexualmente a los animales que robaba.

Los mismos ciudadanos de la localidad se percataron de lo que estaba pasando al ser víctimas del hombre. Así lo dio a conocer Marco Antonio Roa, residente de Ciudad Bolívar, cuya mascota fue hurtada por el sujeto, que la agredió sexualmente.

De acuerdo con el relato que brindó sobre los hechos a CityTv, su perra fue raptada el 24 de agosto de 2025, presuntamente, por el señalado abusador que fue capturado por las autoridades. El ciudadano logró recuperar a su mascota, que fue sometida a varios exámenes y valoraciones de salud que determinaron que fue víctima de actos sexuales violentos.

La canina ahora debe estar en manejo médico constante, debido a las afectaciones que sufrió. “La perrita en el momento se encuentra muy delicada, ya que fue accedida carnalmente (…). Está muy enferma la perrita, toca llevarla a control”, detalló el dueño del animal agredido.

Roa explicó que, luego de lo sucedido, estuvo pendiente del actuar del sujeto señalado de cometer los actos violentos en contra de su mascota. El 5 de septiembre, al parecer, el hombre hurtó a otro animal del barrio y lo violentó sexualmente en su vivienda. El ciudadano decidió seguirlo e informar a las autoridades sobre sus sospechas, por lo cual fue acompañado por uniformados de la Policía.

“Lo seguimos hasta la casa de él, donde también accedió carnalmente de la perra. Fuimos acompañados por la Policía”, expuso al medio de comunicación citado.

Así las cosas, aseguró que espera que la justicia colombiana actúe con contundencia en este caso. “Nosotros lo que queremos es que se haga justicia con ese señor”, dijo.

La Ley Ángel, que lucha contra la violencia que padecen los animales

En marzo de 2025, el Congreso de la República aprobó la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), por medio de la cual se endurecen las penas contra quienes sean condenados por ejercer violencia sobre los animales en Colombia. De acuerdo con la senadora y autora del proyecto Andrea Padilla, del partido Alianza Verde, la nueva normativa incluye los actos de violencia sexual cometidos contra los animales.

“Con este proyecto aumentamos la pena privativa de la libertad para quienes maten con dolo a un animal, lo agredan sexualmente o le causen lesiones en su integridad corporal. Esta pena superará los tres años de cárcel, de manera que el delito dejará de ser excarcelable”, aseguró la congresista, citada por el Senado de la República.

La ley también habilita a los uniformados de la Policía a ingresar en los domicilios donde, presuntamente, se estén ejerciendo agresiones contra los animales. Esto, siempre que haya certeza y evidencia de los hechos y de que la vida de las víctimas puede estar en riesgo. Asimismo, incrementa las multas por estas acciones, que será de entre 15 y 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (Smmlv) en los casos en los que se cause lesiones graves a los animales, y de entre 30 y 60 Smmlv, cuando se cause la muerte de los mismos.

“Se creó una ruta nacional de atención de maltrato animal que llegue a todos los municipios, y una ruta de atención para las animales víctimas del conflicto armado. Ahora sigue la conciliación del texto de Cámara y Senado, para que pase a sanción presidencial y se convierta en la Ley de la República”, añadió la senadora.