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Costa de Marfil por fin resolvió la situación de Elye Wahi para el Mundial 2026: Canadá aprobó ingreso

Una investigación por apuestas lo había dejado al margen, pero el delantero fue habilitado y estará en el esperado duelo ante Alemania en Toronto

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Elye Wahi fue blanco de polémica porque Canadá no le aprobó su ingreso con Costa de Marfil - crédito Kyle Ross/IMAGN IMAGES vía Reuters
Elye Wahi fue blanco de polémica porque Canadá no le aprobó su ingreso con Costa de Marfil - crédito Kyle Ross/IMAGN IMAGES vía Reuters

Costa de Marfil podrá contar con Elye Wahi para el partido del Mundial 2026 ante Alemania después de que se aprobara su ingreso en Canadá, en medio de la investigación que lo afecta en Francia, pero quedará a un lado de cara al juego del sábado 20 de junio en Toronto.

El delantero sí podrá sumarse al encuentro porque la Federación de Costa de Marfil comunicó que su situación administrativa se resolvió de forma favorable y ya obtuvo las autorizaciones necesarias para entrar en territorio canadiense. Esa decisión despejó el impedimento que antes le había impedido viajar con la plantilla.

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“La Federación de Costa de Marfil informa que la situación administrativa de Elye Wahi ha evolucionado favorablemente. Las autorizaciones necesarias para su entrada en el territorio canadiense han sido obtenidas”, publicó la federación en su cuenta en la red social X.

Wahi fue titular en el debut de Costa de Marfil en el Mundial, con victoria por 1-0 ante Ecuador en Filadelfia. Ese partido fue su tercera aparición con la selección absoluta y ahora contará con la opción de ser titular ante uno de los favoritos a quedarse con la Copa del Mundo.

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Cómo cambió la situación de Wahi antes del partido ante Alemania

La federación marfileña pasó en pocas horas de informar que el delantero no tenía permiso para ingresar en Canadá a confirmar que ya podía hacerlo. El cambio resolvió la incertidumbre sobre su disponibilidad para el segundo partido del equipo.

La habilitación tiene efecto inmediato en el plantel de Costa de Marfil, que recupera a un atacante que había empezado como titular en su estreno en el torneo, pero fue duda durante los últimos días por su situación judicial.

Elye Wahi
Elye Wahi sí ingresará a Canadá para el partido de Costa de Marfil frente a Alemania en Toronto - crédito @equipenatciv/X

En Francia, Wahi es investigado por una cantidad inusual de apuestas sobre la posibilidad de que recibiera una tarjeta amarilla en un partido del Niza en mayo de 2026. En el encuentro ante Metz, el delantero recibió esa amonestación y despertó dudas, las cuales llevaron a las pesquisas de las autoridades locales.

Debido a eso, el jugador africano fue arrestado en Marsella y luego quedó en libertad como parte de una investigación vinculada a acusaciones de fraude organizado, corrupción deportiva y blanqueo de capitales.

La investigación busca establecer si la quinta tarjeta amarilla que recibió ante Metz fue deliberada. Esa sanción lo dejó fuera de la ida del play-off de descenso del Niza contra Saint-Etienne el 26 de mayo, por la Ligue 1.

Elye Wahi causó escándalo por sospechas de amaños de apuestas, por una amonestación en la Ligue 1 - crédito Alexandre Dimou/REUTERS
Elye Wahi causó escándalo por sospechas de amaños de apuestas, por una amonestación en la Ligue 1 - crédito Alexandre Dimou/REUTERS

Después volvió para el partido de vuelta y marcó dos goles en la victoria por 4-1, resultado con el que Niza mantuvo su lugar en la primera división de Francia la próxima temporada.

El respaldo de la federación y el perfil de Wahi

La Federación de Costa de Marfil afirmó que no recibió ninguna notificación judicial ni de algún proceso administrativo contra Wahi. También sostuvo su respaldo al delantero mientras avanza el caso, debido a su talento y aporte a la nómina.

Elye Wahi fue convocado por Costa de Marfil a los amistosos de preparación y así se ganó su cupo al Mundial 2026 - crédito Matt Slocum/AP
Elye Wahi fue convocado por Costa de Marfil a los amistosos de preparación y así se ganó su cupo al Mundial 2026 - crédito Matt Slocum/AP

Wahi tiene 23 años, nació en Courcouronnes, Francia, y eligió representar a Costa de Marfil por su ascendencia. Toda su carrera profesional transcurrió hasta ahora en Francia y, antes del Niza, pasó por Montpellier, donde debutó como profesional, Lens, Marsella y el Eintracht Frankfurt.

El atacante jugó un partido con las selecciones juveniles de los galos y debutó hace pocos meses con la absoluta marfileña, durante los amistosos de preparación a la Copa del Mundo, lo que fue toda una sorpresa para la prensa local porque no hizo el proceso en las clasificatorias y, gracias a esos juegos ante Escocia y Francia, se ganó el puesto para el técnico Emerson Fáe en la convocatoria.

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