Colombia

Álvaro Uribe ‘estalló’ por apertura de investigación en su contra por dos masacres, nexos con el paramilitarismo y un asesinato: “Qué infamia esta”

El expresidente aseguró que durante su administración como gobernador de Antioquia se registraron más de 90 masacres y, a manera de crítica, dijo que debería ser condenado por todas ellas

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El expresidente Álvaro Uribe será llamado a indagatoria - crédito Juan David Duque/Reuters
El expresidente Álvaro Uribe será llamado a indagatoria - crédito Juan David Duque/Reuters

El expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrenta un nuevo lío penal. Luego de ser absuelto en segunda instancia en el caso de presunta manipulación de testigos –que ahora va para casación–, fue llamado a indagatoria por las masacres de El Aro y La Granja (perpetradas entre 1996 y 1997), por la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque, en Antioquia, y por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle. Todo esto, cuando fungió como gobernador de Antioquia.

Los delitos en los que estaría involucrado son los de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, por presuntamente facilitar y promover el accionar de esa estructura armada organizada al margen de la ley que habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época”, precisó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.

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La Fiscalía General de la Nación confirmó apertura de investigación contra Álvaro Uribe - crédito @FiscaliaCol/X
La Fiscalía General de la Nación confirmó apertura de investigación contra Álvaro Uribe - crédito @FiscaliaCol/X

En su cuenta de X, el exmandatario reaccionó a la decisión del ente acusador de abrir una investigación formal en su contra por estos hechos. Afirmó que se trata de una actuación aparentemente injusta que surge como resultado de presiones políticas. Según precisó, se estaría buscando una condena en su contra.

“La señora Fiscal, ex integrante de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda (candidato presidencial), que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme”, señaló el ex jefe de Estado en la red social.

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Álvaro Uribe Vélez se despachó contra la Fiscalía
A su vez, en otro de los mensajes, Álvaro Uribe lanzó fuertes acusaciones contra la Fiscalía por este llamado a indagatoria - crédito @alvarouribevel/X

Álvaro Uribe negó señalamientos en su contra

Pese al anuncio de la apertura de la investigación, el expresidente confirmó que participaría en el pódcast Los Cuchos, programado para las 8:00 p. m., y así lo hizo. Ante los micrófonos del programa, se refirió a esta nueva situación jurídica que enfrenta.

De acuerdo con sus declaraciones, durante su administración como gobernador de Antioquia (1995-1998), se registraron más de 90 masacres. En ese sentido, a manera de crítica por el llamamiento a indagatoria, aseguró que debería ser investigado por cada uno de esos hechos de violencia por presunta omisión.

Entonces debería ser condenado por omisión por las 90 masacres, qué infamia esta”, aseveró el expresidente.

De igual manera, comparó lo ocurrido en Antioquia durante su liderazgo con la situación de violencia que enfrenta el país actualmente. Se refirió específicamente a la cantidad de masacres que se han documentado durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Álvaro Uribe recordó que, siendo gobernador, hubo más de 90 masacres en Antioquia - crédito Colprensa
Álvaro Uribe recordó que, siendo gobernador, hubo más de 90 masacres en Antioquia - crédito Colprensa

Según detalló, en 2025 hubo 87 masacres, y en lo corrido de 2026 se han reportado 66. Sin embargo, el primer mandatario no está siendo investigado por ninguno de esos hechos.

Con respecto al asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en Medellín, indicó que es señalado de haber “inducido” la ejecución del crimen, pese a que los hechos se presentaron “dos meses” después de que salió de la Gobernación de Antioquia.

Recordó que, en su momento, viajó a Ituango con Jesús María Valle y que lo recibió en la Gobernación de Antioquia. Asimismo, aclaró que no tenía ninguna enemistad con el defensor de derechos humanos.

El documento resalta que los autores materiales del homicidio de Jesús María Valle ya fueron identificados y condenados, desvinculando a Uribe del crimen - crédito X
La Fiscalía encontró méritos para llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe, para preguntarle sobre el caso del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, asesinado en febrero de 1998 en Medellín - crédito Infobae Colombia

Además, afirmó que ninguna persona que lo conozca puede asegurar que fue víctima de intimidaciones de su parte. “Fuera de la maledicencia de algunos leguleyos, no hay un adversario mío, de los muchos que he tenido en mi larga vida política, que diga que yo lo he amenazado”, detalló.

Pese a que el ex jefe de Estado se desligó de cualquier responsabilidad por los hechos investigados, la Fiscalía confirmó que será citado próximamente a rendir indagatoria, para que pueda pronunciarse al respecto de manera formal.

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Álvaro UribeMasacres del Aro y La GranjaHacienda GuacharacasAsesinato Jesús María ValleColombia-Noticias

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