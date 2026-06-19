Colombia

Fuga del jaguar en Leticia: Corpoamazonia reveló hipótesis del escape del felino y activó protocolo de emergencia

El hecho fue detectado en la mañana del jueves 18 de junio, cuando el personal de vigilancia halló un hueco en la estructura y reportó la ausencia del ejemplar, lo que llevó a instalar un Puesto de Mando Unificado

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La autoridad ambiental atribuyó el escape al ruido y la luminosidad de las celebraciones por el debut mundialista de la Selección Colombia, que habrían elevado el estrés del felino durante la noche previa - crédito X

Corpoamazonia identificó como posible causa de la fuga del jaguar en Leticia el elevado nivel de estrés que el animal experimentó durante la noche anterior al escape, asociado a la quema de pólvora por celebraciones locales.

La autoridad ambiental informó que el felino pudo haber regresado por sus propios medios al bosque y emitió recomendaciones a la población para evitar cualquier riesgo.

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El escape y la activación del protocolo de emergencia

La fuga del jaguar, que se encontraba bajo observación en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Corpoamazonia, fue detectada en la mañana del jueves 18 de junio.

Según la entidad, el personal de vigilancia reportó la ausencia del animal tras hallar un hueco en la estructura donde permanecía resguardado. La noticia obligó a activar de inmediato el Comité Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres e instalar un Puesto de Mando Unificado para coordinar las labores de búsqueda, monitoreo y respuesta interinstitucional.

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La operación se concentró en áreas boscosas cercanas al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, tras confirmarse la ausencia del ejemplar, mientras equipos interinstitucionales coordinaban el monitoreo y la respuesta - crédito X

De acuerdo con el reporte oficial de Corpoamazonia, la mesa técnica realizada previamente, en la que participaron el Ministerio de Ambiente, especialistas en fauna silvestre y funcionarios de la corporación, evaluaba alternativas para una liberación segura del ejemplar.

Las autoridades confirmaron que la fuga se produjo luego de una noche de celebraciones, en las que la quema de varios kilos de pólvora marcó el triunfo de la Selección Colombia en su debut mundialista.

Hipótesis principal: estrés por pólvora detonó la huida

Según explicó Corpoamazonia en su boletín, una de las principales hipótesis que se maneja es el impacto negativo que los altos niveles de ruido y luminosidad generados por la pólvora ejercieron sobre el jaguar.

“Como una de las hipótesis, se analiza que el alto nivel de estrés generado por la quema de pólvora registrada durante la noche anterior pudo haber motivado la huida del ejemplar”, detalló la autoridad ambiental.

Corpoamazonia identificó como posible causa de la fuga del jaguar en Leticia el estrés provocado por la quema de pólvora durante las celebraciones locales - crédito X
Corpoamazonia identificó como posible causa de la fuga del jaguar en Leticia el estrés provocado por la quema de pólvora durante las celebraciones locales - crédito X

Expertos en fauna silvestre consultados por la entidad señalaron que, ante situaciones de estrés extremo, los animales pueden experimentar un aumento considerable de fuerza, lo que explicaría la capacidad del jaguar para abrir una brecha en la estructura de su resguardo. El comportamiento del felino, según especialistas, suele orientarse a evitar el contacto con humanos y buscar refugio en zonas boscosas cercanas.

El contexto previo y el operativo de búsqueda

El jaguar macho fue avistado el martes 16 de junio en la sede Amazonía de la Universidad Nacional en Leticia, donde autoridades ambientales y universitarias detectaron que presentaba una infección en una de sus patas. Debido a su estado de salud, el ejemplar fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Corpoamazonia, quedando bajo custodia de la autoridad ambiental.

La denuncia sobre la fuga fue hecha pública por la senadora Andrea Padilla, que alertó sobre la situación en sus redes sociales. Posteriormente, el director de la Universidad Nacional, sede Amazonía, Arturo Samuel Gómez Insuasti, aclaró que el animal solo permaneció algunas horas en el campus y que desde el martes la responsabilidad de su manejo correspondía a Corpoamazonia.

La fuga del jaguar fue detectada el jueves 18 de junio en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Corpoamazonia tras hallarse un hueco en la estructura de resguardo - crédito X
La fuga del jaguar fue detectada el jueves 18 de junio en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Corpoamazonia tras hallarse un hueco en la estructura de resguardo - crédito X

Una vez confirmada la ausencia del jaguar, la entidad desplegó un operativo de búsqueda que incluyó el uso de drones equipados con cámaras térmicas para rastrear al animal en las áreas boscosas circundantes.

Recomendaciones a la población y seguimiento

Corpoamazonia subrayó que el jaguar es una especie que normalmente evita el contacto con las personas y tiende a regresar al bosque. La entidad recomendó a la población local evitar el ingreso a zonas boscosas durante las 24 horas posteriores al escape, mantener una estricta vigilancia sobre niños y animales domésticos, y no intentar acercarse ni acorralar al felino en caso de un avistamiento.

La autoridad ambiental pidió reportar cualquier información sobre el paradero del jaguar a los números oficiales de gestión del riesgo. Además, reiteró que el seguimiento al caso continuará en articulación con entidades regionales, informando a la comunidad sobre la evolución de la operación de búsqueda.

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