Colombia

Alcaldía de Cali negó autorización para proyectar propaganda política de Defensores de la Patria en la fachada de su edificio

Durante la noche del miércoles 17 de junio de 2026, mientras se jugaba el partido Colombia-Uzbekistán, se proyectaron con luces logos e imágenes con propaganda política

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Con un comunicado oficial, la Alcaldía de Santiago de Cali negó haber autorizado o realizado la proyección de imágenes con contenido político sobre la fachada del Centro Administrativo Municipal (CAM), ocurrida la noche del miércoles 17 de junio, durante el partido de fútbol Colombia-Uzbekistán.

Según el comunicado oficial, la Administración distrital no promovió ni avaló esta intervención, que generó polémica a días del evento democrático que definirá quién llegará a la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030.

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“El carácter institucional de los bienes públicos debe preservarse. Los bienes públicos son de todos los caleños y deben mantenerse al margen de cualquier contienda política. Hemos pedido a las autoridades que investiguen estos hechos”, declaró el alcalde de Cali, Alejandro Éder.

El alcalde Alejandro Eder pidió una investigación para esclarecer la proyección de mensajes políticos sobre bienes públicos de Cali - crédito Alcaldía de Cali y captura de pantalla madelcarmenconcejala/Instagram
El alcalde Alejandro Eder pidió una investigación para esclarecer la proyección de mensajes políticos sobre bienes públicos de Cali - crédito Alcaldía de Cali y captura de pantalla madelcarmenconcejala/Instagram

El mandatario local sostuvo que el compromiso de la administración con la institucionalidad y el respeto por los espacios públicos no corresponde con la proyección de la propaganda política.

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Como entidad pública, reiteramos nuestro llamado al respeto por los bienes e instalaciones del Estado y a mantener estos espacios al margen de la contienda política, garantizando su uso en beneficio de toda la ciudadanía”, fue el mensaje oficial.

Las críticas por los mensajes en favor del candidato Abelardo de la Espriella

El hecho motivó reacciones, especialmente, en el Concejo de Cali. La cabildante María del Carmen Londoño Sanna expresó su inconformidad por la falta de control en el CAM.

La cabildante cuestionó al alcalde Alejandro Eder y sugirió que permitió la propaganda política - crédito madelcarmenconcejala

A través de sus redes sociales, la cabildante expresó: “Los bienes públicos se respetan. Es inaudito que, con tanta seguridad como dice la @alcaldiadecali tener alrededor del CAM, una empresa ‘ajena’ a la administración proyectara imágenes de un candidato que está en contienda electoral a la presidencia”, alegó.

Además, pidió al alcalde esclarecer la situación: “Ya basta de tibieza, alcalde Ëder. Con la vehemencia con la que salió a decir que no iba a permitir actos violentos, asimismo queremos verlo explicándole a la Procuraduría quiénes son las personas detrás de la autorización de bienes del municipio para publicidad política”.

El senador caleño por el Pacto Histórico, Kevin Gómez Paz, también cuestionó el uso de la propaganda política y, de la misma manera, insinuó que la Alcaldía de Cali habría estado de acuerdo con la proyección de las imágenes.

“¿A esto quedó reducida la lamentable administración del señor @alejoeder, una alcaldía que no gobierna, pero sí hace campaña? Ayer mientras los caleños veían el partido de la selección en una pantalla gigante se hizo esta proyección en las instalaciones del CAM, aquí se hizo una clara referencia al candidato que se cree tigre y promete defender la patria luego de defender a los ladrones y narcos que se la robaron", escribió en su cuenta de X.

Así se vio la proyección de las imágenes políticas alusivas al candidato Abelardo de la Espriella, en fachada de la Alcaldía de Cali - crédito @ckevingomez
Así se vio la proyección de las imágenes políticas alusivas al candidato Abelardo de la Espriella, en fachada de la Alcaldía de Cali - crédito @ckevingomez

El alcalde que también asistió al evento aún no rechaza este acto politiquero con las instituciones públicas de la ciudad. Toda Cali sabe que el alcalde que tiene a Cali en el atraso ya tiene candidato, pero hacemos un llamado a la cordura, nuestras instituciones no le pertenecen a un partido político. Hagámoslas respetar”, continuó.

La ley colombiana, a través del decreto 1090 de 2025, establece que los partidos, movimientos políticos “no podrán utilizar bienes privados para desplegar este tipo de propaganda sin autorización del dueño. El alcalde, como primera autoridad de policía, podrá exigir a los representantes de los partidos, movimientos políticos, procesos y prácticas organizativas y listas independientes que hubieren realizado propaganda en espacios públicos no autorizados”.

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