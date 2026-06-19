Hombre que golpeó y amenazó de muerte a sus abuelos de 71 y 76 años fue enviado a prisión

Juez ordenó prisión para el sujeto señalado de maltratar a sus abuelos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un hombre identificado como Miguel Ángel Hernández Loaiza, que fue señalado de agredir a sus abuelos en el municipio de El Espinal (Tolima).

La decisión judicial se tomó por solicitud de la Fiscalía General de la Nación dentro de un proceso por violencia intrafamiliar agravada. Pese a las pruebas presentadas en medio de las audiencias, el procesado no aceptó el cargo.

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Cabe mencionar que los hechos ocurrieron en la madrugada del 5 de junio de 2026, en el momento en el que Hernández Loaiza llegó a la residencia de los adultos mayores. Según la investigación, allí los agredió verbal y físicamente sin importar que tienen 71 y 76 años.

Los expertos que se encargaron del caso lograron determinar que no solo los golpeó e insultó, sino que los amenazó de muerte aprovechándose de su condición de vulnerabilidad.

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El agresor debe responder por el brutal ataque en contra de sus familiares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la gravedad del caso, se confirmó que los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional hicieron efectiva la orden de captura contra el hombre en zona rural de El Espinal.

La investigación indica que la pareja de adultos mayores habría estado sometida a un ciclo de violencia por parte de su nieto, por lo que la comunidad no solo exige que el criminal sea condenado, sino que piden apoyo psicológico y acompañamiento constante para las víctimas.

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Ataques en contra de los adultos mayores generan indignación en el país

Este no es el único acto en contra de la integridad física y mental de los abuelos que se ha cometido en el territorio nacional. Uno de los más recordados es el de Juan Gabriel Villalobos Valencia, procesado por el presunto feminicidio agravado de su madre. El hecho ocurrió el 7 de diciembre de 2025 en el barrio Santa Bárbara del municipio de Yotoco, situado en el departamento del Valle del Cauca.

Cabe mencionar que el sujeto intentó burlar a la justicia, pues reportó la muerte de su madre como un desenlace natural ligado a su delicada salud y limitaciones de movilidad. Sin embargo, la inspección técnica al cadáver realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y los resultados de la necropsia revelaron la presencia de politraumatismos severos en la cabeza, la espalda, los brazos y las piernas, lesiones presuntamente infligidas con un objeto contundente.

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Estas heridas resultaron incompatibles con el relato inicial, lo que permitió reconstruir un escenario de ataque violento al que fue sometido la víctima, no solo antes de su muerte, sino en otras oportunidades.

La investigación puso al descubierto un entorno de violencia reiterada, pues se constató que la víctima “no recibía alimentación ni los medicamentos que requería” para sobrellevar sus dolencias, de acuerdo con la información revelada por la Fiscalía.

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Las condiciones en las que se encontraba la ciudadana eran deplorables - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Otro de los casos que generó indignación fue el de un hombre que causó la muerte de su abuelo en Facatativá (Cundinamarca).

De acuerdo con la Fiscalía, el hecho ocurrió el 28 de octubre de 2025 en una vivienda del barrio San Antonio Alto, donde el procesado habría atacado con un arma cortopunzante a la víctima, de 67 años. Luego, según la investigación, lanzó el arma a un lote baldío contiguo a la residencia e intentó escapar.

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El sujeto atacó a su padre en su propia casa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según el ente acusador, información entregada por testigos permitió identificar al presunto agresor, que fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional. Durante las audiencias que se llevaron a cabo después de la detención, Trillos Castro no aceptó el cargo imputado.

Pese a que el señalado responsable, identificado como Yeison Fabián Trillos Castro, de 22 años, negó haber cometido el ataque, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel, debido a las pruebas que lo califican como presunto responsable por el delito de homicidio agravado.

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