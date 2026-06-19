Colombia

Centro Democrático sugirió que Petro creó una ‘cortina de humo’ con la indagatoria a Álvaro Uribe para tapar el caso Martha Peralta

El partido uribista aseguró que las decisiones judiciales conocidas el 18 de junio tienen un impacto político, debido a que primero ocurre la detención de la senadora y luego la investigación contra el expresidente

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Gustavo Petro habla en micrófono. Detrás, Álvaro Uribe Vélez y Peralta con sombrero, difuminados entre humo.
El Centro Democrático señaló la coincidencia de la indagatoria contra Álvaro Uribe y la captura de Martha Peralta por el caso de corrupción en la Ungrd, del Gobierno Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El partido Centro Democrático lanzó una fuerte acusación contra el presidente Gustavo Petro al señalar que las decisiones de la justicia colombiana del jueves 18 de junio fueron una estrategia política para crear humo.

De acuerdo con el partido de derecha y que lidera el expresidente Álvaro Uribe, el Gobierno buscó desviar la atención de los ciudadanos tras la captura de la senadora Martha Peralta Epieyú, que es investigada por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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La controversia aumentó luego de que la Fiscalía General de la Nación llamara a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez, todo en el mismo día. El proceso contra el exmandatario se relaciona con las masacres de La Granja en 1996 y El Aro en 1997, cometidas por paramilitares cuando él fungía como gobernador de Antioquia.

Luego del juicio con el senador y candidato presidencial Iván Cepeda, Uribe volvería a los estrados judiciales para responder por varios casos que se denunciaron cuando él ocupaba el cargo de gobernador de Antioquia, entre 1996 y 1998 - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El expresidente Álvaro Uribe deberá declarar por las masacres de El Aro y La Granja, que ocurrieron cuando él fungía como gobernador de Antioquia - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El Centro Democrático rechazó de manera contundente la vinculación de su líder y publicó un fuerte mensaje en la red social X donde cuestiona el momento en que se conoció la noticia: “Petro deja en evidencia una movida política- judicial. Una vez más, queda en evidencia el carácter político de decisiones judiciales que se toman en contra del expresidente Uribe y su familia en época electoral”.

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La colectividad afirmó que habría una supuesta articulación entre el Gobierno Petro y la justicia frente a los procesos que involucran al expresidente Álvaro Uribe.

“Usted, Gustavo Petro, deja en evidencia que esta nueva movida política- judicial, es para incidir en las votaciones que se celebrarán en 3 días. Casualmente la Corte Suprema ordena la detención de su líder, Martha Peralta, por presunta corrupción relacionada con su Gobierno y llaman a indagatoria al expresidente Uribe”.

El Centro Democrático aseguró que las decisiones judiciales conocidas el 18 de junio tienen un impacto político y cuestionó el momento en que se produjeron - crédito @CeDemocratico/X
El Centro Democrático aseguró que las decisiones judiciales conocidas el 18 de junio tienen un impacto político y cuestionó el momento en que se produjeron - crédito @CeDemocratico/X

Esta fue la propuesta de Gustavo Petro que desató la furia del Centro Democrático

Antes del reclamo del partido de derecha, el presidente Gustavo Petro se había pronunciado en la misma plataforma digital. El jefe de Estado le propuso públicamente al ex jefe de Estado que ambos acudan a la Justicia Especial para la Paz (JEP) para declarar sobre el conflicto armado y aportar a la reconciliación del país:

“Hermano Uribe, le dije alguna vez que fuéramos los dos a la JEP y se ahorraba usted el suplicio y Colombia ganaba con la verdad. Está a punto de caer Colombia en algo que usted mismo no quisiera, porque conoce a la persona que ahora apoya, son públicos sus trinos sobre esa persona, pero independientemente de la estafa, puede usted cubrirse con la verdad y ayudar al pueblo con la paz".

Gustavo Petro insistió en que ambos comparezcan ante la justicia transicional, al considerar que ese proceso contribuiría a esclarecer distintos episodios de violencia de los que, según sostuvo en varias ocasiones, habrían tenido algún tipo de participación.

Gustavo Petro reaccionó citación a indagatoria a Álvaro Uribe
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la citación a indagatoria a Álvaro Uribe, para que hable de las masacres ocurridas en Antioquia en el periodo en el que fue gobernador, y del crimen del abogado Jesús María Valle - crédito @petrogustavo/X

Los motivos de la Fiscalía para llamar a indagatoria a Álvaro Uribe

La Fiscalía detalló que la investigación formal contra el expresidente busca aclarar su presunta responsabilidad en delitos graves ocurridos hace casi tres décadas. Según el documento oficial del organismo judicial, se indaga la conformación de grupos armados ilegales y la muerte de un defensor de derechos humanos.

“La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició investigación formal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por hechos relacionados con la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque y las masacres perpetradas en los corregimientos de El Aro y La Granja del municipio de Ituango, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia”, se lee en el comunicado.

El organismo judicial compartió: “Los delitos en los que estaría involucrado son los de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, por presuntamente facilitar y promover el accionar de esa estructura armada organizada al margen de la ley que habría utilizado como base la hacienda Guacharacas”.

La Fiscalía General de la Nación confirmó apertura de investigación contra Álvaro Uribe - crédito @FiscaliaCol/X
La Fiscalía General de la Nación confirmó apertura de investigación contra Álvaro Uribe - crédito @FiscaliaCol/X

El ente investigador también agregó que el exmandatario deberá responder por su presunta relación con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, cometido en 1998.

La captura de la senadora Martha Peralta: ¿el Gobierno busca ocultar el caso?

Por otra parte, la senadora Martha Peralta fue detenida por orden de la Corte Suprema de Justicia por los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. La magistrada Cristina Lombana ordenó la captura porque consideró que existía el riesgo de que la congresista no asistiera a la cita judicial programada por las autoridades, tras su detención, la legisladora wayuu fue trasladada a instalaciones de la Dijín.

La congresista es investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio dentro de las pesquisas por el saqueo de recursos de la Ungrd. La Corte busca establecer si intervino para favorecer contratos relacionados con maquinaria amarilla y volquetas en La Guajira, por montos superiores a los $2.100 millones.

- crédito Martha Peralta Epieyu﻿/Facebook
Martha Peralta enfrenta una investigación por presunto tráfico de influencias y cohecho dentro del escándalo de la Ungrd - crédito Martha Peralta Epieyu﻿/Facebook

El caso de Martha Peralta se suma a la lista de congresistas y exfuncionarios salpicados por el escándalo de la Ungrd, considerado uno de los mayores casos de corrupción que enfrentó el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Por esa razón, desde el Centro Democrático se cuestionó la coincidencia de la citación contra Uribe por hechos ocurridos hace 30 años, justo cuando avanzan las revelaciones sobre los implicados en el escándalo de corrupción.

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