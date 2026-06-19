Jáminton Campaz: conozca la carrera del jugador que selló la victoria de la Selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026

Jáminton Campaz tuvo una historia de idas y venidas en la Selección Colombia, tardando en consolidarse con Néstor Lorenzo - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Los últimos minutos del partido entre la Selección Colombia y su similar de Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México fueron de máxima tensión. Con el marcador 2-1 a favor de la Tricolor, el conjunto asiático buscaba el empate y tenía acorralados a los de Néstor Lorenzo buscando centros al área o pelotas quietas, sin acierto pero con peligro constante.

Cuando más lo sufrían los de Lorenzo, Juan Camilo “Cucho” Hernández se las arregló para disputar y ganar un balón en la banda derecha. El jugador del Betis envió un centro al segundo palo, que encontró la cabeza de Jáminton Campaz. El atacante, ingresado al minuto 72 por James Rodríguez, colocó el balón abajo, haciendo inútil la estirada del arquero Utkir Yusupov y sellando la victoria de Colombia por final por 3-1.

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“En mi carrera apenas llevo tres goles de cabeza, y es un arma que uno en el debido momento la utiliza y, bueno, gracias a Dios hoy se dio otra vez”, expresó el tumaqueño en la zona mixta.

De manera poco ortodoxa para sus características de juego, Campaz hizo su debut en una Copa del Mundo y respondió en un momento límite a la exigencia de un torneo tan importante.

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Los inicios de Campaz

Campaz ganó dos estrellas con Deportes Tolima en 2018 y 2021, siendo titular y figura en la segunda - crédito Dimayor

Nacido el 24 de mayo de 2000 en Tumaco, en el departamento de Nariño, Jáminton se sumó a la larga lista de futbolistas surgidos en la población costera del Pacífico. De perfil zurdo, desde los inicios de su carrera se hizo notar como extremo, siendo igualmente efectivo por su perfil natural como el cambiado.

Proviene de una familia futbolera: su hermano Mike Campaz jugó durante años en el Deportes Tolima y se nacionalizó para representar a la Selección de Guinea Ecuatorial. Además, entre sus primos se incluyen Carlos Darwin Quintero —hoy en Millonarios y recordado por sus pasos en Tolima, Deportivo Pereira y varios clubes del fútbol mexicano— y Yúber Quiñones, campeón con Millonarios y actualmente en Pereira.

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A la par que su hermano Mike jugaba como profesional en el Deportes Tolima, Campaz se formó en las divisiones menores del Vinotinto y Oro. El 1 de abril de 2017 debutó como profesional en la victoria 3-0 ante Tigres FC, en la jornada 11 del Campeonato Colombiano, marcando su primer gol ese mismo día.

Desde sus primeras apariciones se distinguió por su capacidad de asociación y su potente remate desde fuera del área, siendo un revulsivo habitual en un plantel de los más fuertes del país, con nombres como Álvaro Montero, Sebastián Villa, Julián Quiñones, con los que Tolima se coronó campeón en 2018, ante Atlético Nacional.

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En 2019 se afianzó como titular y sus apariciones en Copa Libertadores fueron poniéndolo en la mira de los ojeadores del continente. Su consolidación llegó en el Torneo Apertura 2021, que Tolima ganó ante Millonarios con Campaz como figura central del plantel. De hecho, el jugador no disputó la final al ser convocado a la Selección Colombia para jugar la Copa América, luego de lo cual sería transferido. En total, disputó 93 partidos con el club tolimense, con 21 goles y 11 asistencias.

Gremio y Rosario Central, las experiencias internacionales

Campaz llegó a Gremio en 2021, considerado como una de las mayores promesas del fútbol colombiano - crédito bicho08_/Instagram

El 17 de agosto de 2021, Deportes Tolima confirmó su venta al Gremio de Porto Alegre, donde firmó contrato hasta diciembre de 2025. Con el club gaúcho conquistó el Campeonato Gaúcho y la Recopa Gaúcha en 2022, pero su protagonismo fue decayendo poco a poco entre irregularidad de rendimiento y cada vez menos minutos de juego, llegando a pensarse que la considerada como una de las promesas del fútbol colombiano, no llegaría a concretarse. En total, acumuló 46 partidos y 4 goles con la camiseta del Tricolor Inmortal.

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El 8 de febrero de 2023, Campaz llegó cedido a Rosario Central de Argentina, y allí su carrera se relanzó hasta volverse uno de los favoritos del Gigante de Arroyito. A finales de ese año se consagró campeón de la Copa de la Liga Profesional con el club rosarino, lo que llevó a la institución a ejercer la opción de compra a partir de 2024, marcando diferencias como uno de los extremos más picantes de la liga argentina.

Campaz se ganó la titularidad en Rosario Central, consolidándose como un jugador versatil capaz de jugar por las bandas o por el centro del ataque - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

En 2025 fue titular habitual en el equipo que ganó el Campeonato de Liga. A la fecha, Campaz suma 21 goles y 17 asistencias en 133 juegos disputados con el Canalla.

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Campaz en la Selección Colombia

Las buenas actuaciones de Campaz en 2023 le valieron su primera convocatoria con Néstor Lorenzo en la selección Colombia, pero no sería un habitual en las listas sino hasta 2025 - crédito @bicho08_/Instagram

Campaz vistió la camiseta de Colombia Sub-17 en el Campeonato Sudamericano de 2017, disputado en Chile, donde jugó los nueve partidos y anotó tres goles —ante Uruguay, Bolivia y Ecuador—. Meses después participó en la Copa Mundial Sub-17 de 2017 en India, donde Colombia llegó hasta octavos de final antes de caer ante Alemania (0-4).

Ese año, el diario The Guardian lo incluyó en su lista Next Generation 2017, que mencionó a las 60 mayores promesas del fútbol mundial nacidas en el 2000, junto a nombres como Vinícius Júnior, Erling Haaland o Phil Foden.

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Su debut con la selección absoluta llegó el 17 de junio de 2021, en el empate 0-0 ante Venezuela en la Copa América, al ingresar en el minuto 61 por Luis Fernando Muriel. Con Colombia obtuvo la medalla de bronce en ese torneo.

Entre el bajón que sufrió en su rendimiento durante su paso por Gremio y la aparición de nombres como Luis Sinisterra o Jhon Arias, las oportunidades de convocatoria para Campaz se redujeron drásticamente, hasta el punto que no estuvo entre los convocados para la Copa América de 2024 que culminó con el subcampeonato de Colombia.

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El gol de Campaz es el más tardió convertido por Colombia en una Copa del Mundo - crédito Henry Romero/REUTERS

Posteriormente, a partir de marzo de 2025, el tumaqueño volvió a figurar en las convocatorias durante las eliminatorias al Mundial de 2026, a menudo entrando como suplente y dejando sensaciones divididas con su desempeño. Pese a ello, Lorenzo le dio el voto de confianza y lo sumó a los 26 convocados, respondiendo con el que se convirtió en el gol más tardío de Colombia en tiempo reglamentario en toda su historia mundialista.