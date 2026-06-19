‘Juanpis González’ respondió a quienes lo acusaron de “no invitar” a De la Espriella a su programa: ”Sorry not sorry"

El comediante confirmó que sí contactó en repetidas oportunidades al candidato presidencial - crédito @juanpisgonzalez/X

Sin que transcurriera una hora de la publicación de la entrevista que le realizó Alejandro Riaño, con su personaje humorístico Juanpis González, al candidato a la presidencia Iván Cepeda para su programa El Boletín del Gomelo, cientos de usuarios en redes sociales criticaron al comediante por no haber invitado a Abelardo de la Espriella.

Sin embargo, el también actor decidió responder públicamente en sus distintos perfiles digitales.

“Mk, para los carentes de sentido que me dicen que no invité a @delaespriella_style. Mk, mis esclavos le escribieron y no respondieron. Sorry not sorry, Chandas (sic)”, escribió Riaño.

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El comediante mostró los chats que ha sostenido con el candidato a la Presidencia, Abelardo de la Espriella para invitarlo a debates y a su programa - crédito captura de pantalla juanpisgonzalez/Instagram

De hecho, la portada de la pieza audiovisual tiene un diseño con un mensaje dirigido al candidato presidencial por el movimiento Defensores de la Patria en el que se lee: “God bless Polombia. Ya confirmado Cepedix, faltas tú, Belard (sic)”,

En el clip, que fue grabado antes de realizar la entrevista con Cepeda, el personaje de Juanpis González comentó, con su famoso acento: “Chandas inmundas, huevón. Ya estamos a punto de iniciar con nuestra interview con el manteco este, huevón. Pero quiero decirles a todos: ¿por qué? ¿Por qué solo ese? Marica, llame a Belard, ¿sí o no, huevón? Antes me contestaba, no sé ahora por qué no me contestó, no apareció. Miren, miren esto. Miren esta vaina. En todos lados, huevón. No quiso aparecer y dije: bueno, igual voy a entrevistar a algún candidato. Y acá tenemos a este manteco de Cepedix, no el cantante (sic)“.

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Invitaciones del equipo de Juanpis González a Abelardo de la Espriella a distintos eventos - crédito captura de pantalla juanpisgonzales/Instagram

A lo largo del video aparecen en el encuadre capturas de pantalla que muestran varios mensajes que habrían sido enviados desde el equipo del actor al contacto de Abelardo de la Espriella.

Se trata de solicitudes enviadas por el humorista desde el 13 de marzo de 2026 para un debate de candidatos presidenciales. Luego de no recibir respuesta, el 17 de ese mes, insistieron. También hay mensajes fechados el 6, 8, 11 27 y 29 de mayo de 2026, con solicitudes de contacto. Solo hubo una respuesta.

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Una de las últimas invitaciones al candidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito captura de pantalla juanpisgonzales/Instagram

Mientras tanto, usuarios de redes no dejaron pasar la oportunidad para dejar sus comentarios, tanto a favor de De la Espriella, como en su contra: “No va ir porque está en campaña y queda mal parado. Por eso no va a debates”; “Estoy muy de acuerdo con @delaespriella_style en que no se preste para este show. Juanpis puede tener un programa de humor y sátira, y está en su derecho de hacerlo. Sin embargo, cuando se entrevista a quienes aspiran a dirigir el destino de Colombia, debe de hacerse con todo el respeto, y seriedad posible”; “Juanpis con el mismo show de hace 4 años cuando apoyo a Petro (sic)”.

Iván Cepeda insistió en un debate con Abelardo de la Espriella: “lo estoy esperando”

En la recta final de la campaña presidencial en Colombia, Iván Cepeda volvió a desafiar públicamente a Abelardo de la Espriella para que ambos participen en un debate abierto.

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El candidato presidencial del Pacto Histórico dirigió sus cuestionamientos durante una entrevista con Noticias RCN, donde abordó temas de denuncias judiciales, investigaciones internacionales y la pertinencia de discutir estos asuntos cara a cara ante la opinión pública.

Cepeda consideró fundamental que los ciudadanos tengan la oportunidad de escuchar directamente los planteamientos y respuestas de los dos aspirantes.

El candidato a la Presidencia de Colombia por la izquierda, Iván Cepeda, desafió a Abelardo de la Espriella a debatir - crédito Nathalia Angarita/Reuters

“Quiero decirlo aquí nuevamente: reté al señor De la Espriella. Todavía tenemos días, doctor De la Espriella, podemos hacerlo, a un debate. Le vuelvo y le reitero, bueno, no, si no quiere reto, una cordial invitación en esta casa; con el canal Caracol también lo hemos propuesto y Rtvc, a que hagamos un debate. Si usted está dispuesto, lo estoy esperando", dijo.

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Uno de los puntos centrales de su intervención fue la crítica hacia los anuncios de De la Espriella sobre la posibilidad de llevar asuntos judiciales colombianos ante autoridades de Estados Unidos.