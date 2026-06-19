Una casa nueva acerca a Christian González a un contrato récord con los Patriots para la temporada de la NFL

Christian González se encuentra en trabajos de pretemporada con los Patriots, bajo la incertidumbre por la renovación de su contrato - crédito Eric Canha/Imagn Images

La renovación con los Patriots de Christian González cobró fuerza después de que el jugador comprara una casa cerca de las instalaciones del equipo en Foxborough, en medio de versiones sobre una extensión de contrato. Hasta ahora, ni la franquicia ni el jugador han hecho un anuncio oficial.

Las pistas sobre el futuro del esquinero en New England son la compra reciente de una vivienda cerca del complejo del club y la existencia de un acuerdo al menos verbal. La misma fuente aclaró que no hay confirmación formal del equipo ni del jugador.

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Esa compra sería un indicio de continuidad de González en New England para los próximos años. El reporte sitúa ese movimiento tras semanas de incertidumbre sobre su negociación contractual por su buena presentación el año anterior.

La posible extensión y las cifras que se manejan

Sobre el alcance económico de esa negociación, la extensión se movería entre USD 140 millones y USD 150 millones por unos cinco años. La publicación añade que, si se concreta en esos términos, marcaría un récord para un esquinero en la NFL.

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Estas cantidades son estimaciones, por eso, el escenario sigue atado a una comunicación oficial que todavía no llega y la expectativa entre los aficionados en Boston.

New England Patriots le haría un millonario contrato a Christian González para que se vuelva la estrella del equipo en el futuro - crédito Eric Canha/Imagn Images

Esta será la última temporada de González con contrato de novato. Según el periodista Alex Conti, hasta que no se afinen los detalles para asegurar una de las joyas de la NFL, no se hará el anuncio oficial.

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El peso de González en la presencia latina de la NFL

La temporada 2026 de la NFL comenzará el 9 de septiembre y pondrá en primer plano a una generación de jugadores hispanos que no solo alcanzó la liga, sino que ocupará posiciones capaces de definir partidos y ampliar la identificación de la comunidad latina con el fútbol americano profesional.

La novedad principal entre los recién llegados pasa por Fernando Mendoza. El mariscal de campo cubanoamericano llegó a la NFL como la selección global número uno del Draft 2026, en una señal de la magnitud de la apuesta de los Raiders de Las Vegas.

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El QB de los Raiders de Las Vegas, Fernando Mendoza, fue la selección número uno de la escuadra de Nevada en el Draft - crédito John Locher/AP

Otro de los nombres que concentra expectativa es KC Concepción, receptor de ascendencia puertorriqueña que llegó a Cleveland con reputación de jugador explosivo. Su capacidad para generar grandes jugadas después de cada recepción y su versatilidad lo ubican entre las apuestas ofensivas más interesantes de los novatos latinos.

En Miami Dolphins, el mexicano Jacob Rodríguez intentará consolidarse como una pieza clave de la defensiva. Su incorporación también fortalece la relación de la franquicia con una de las comunidades hispanas más grandes del sur de Florida.

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Del lado de New England aparecen Christian González, uno de los mejores defensivos jóvenes de la liga; Andy Borregales, que sigue abriendo camino para los jugadores venezolanos en la NFL; y Jaylinn Hawkins, descrito por el medio como una pieza importante en la secundaria de los Patriots.

Christian González se destacó durante el encuentro del Super Bowl frente a los Seahawks - crédito Mike Blake/REUTERS

En Seattle destacan Julian Love, uno de los líderes defensivos del equipo, además de Elijah Arroyo, que continúa desarrollándose como una opción confiable en el ataque aéreo, y Federico Maranges. La coincidencia de ambas plantillas en el juego inaugural amplifica el foco sobre esa rivalidad con fuerte presencia latina.

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La lista de equipos con atractivo especial para la afición hispana incluye también a los San Francisco 49ers. La franquicia, históricamente una de las más populares entre los aficionados mexicanos, volverá a captar atención internacional cuando reciba a los Minnesota Vikings en el Estadio Azteca, un vínculo que va más allá de la cancha. Para miles de seguidores hispanos, dicha escuadra sigue siendo una parada obligatoria dentro del calendario de la NFL.