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Migración Colombia expulsó a alias Javi, cabecilla de Los Choneros, a Ecuador

El traslado se concretó en la noche del 18 de junio tras un operativo coordinado. El ecuatoriano quedó bajo custodia para ser recluido en la Cárcel del Encuentro

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Alias Javi quedó a disposición de la justicia de Ecuador, donde será recluido en la Cárcel del Encuentro y enfrentará cargos por homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir - @MigracionCol / X
Alias Javi quedó a disposición de la justicia de Ecuador, donde será recluido en la Cárcel del Encuentro y enfrentará cargos por homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir - @MigracionCol / X

Migración Colombia expulsó a Ecuador a Ronald Javier Macías Villamar, alias Javi, cabecilla de Los Choneros y uno de los hombres más buscados por la justicia ecuatoriana.

El operativo, realizado en la noche del 18 de junio, concluyó con la entrega del detenido a las autoridades de ese país, donde será recluido en la Cárcel del Encuentro y enfrentará cargos por homicidio, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.

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La acción culminó tras una búsqueda internacional que involucró a organismos de inteligencia y la emisión de una circular roja de Interpol.

Quién es alias Javi y por qué era buscado

Ronald Javier Macías Villamar figura como uno de los principales líderes de la organización criminal ecuatoriana Los Choneros, considerada por diversas autoridades como una de las estructuras delictivas más peligrosas de América Latina.

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Migración Colombia expulsó a Ecuador a Ronald Javier Macías Villamar, alias Javi, cabecilla de Los Choneros y uno de los más buscados por la justicia ecuatoriana - crédito @MigracionCol / X
Migración Colombia expulsó a Ecuador a Ronald Javier Macías Villamar, alias Javi, cabecilla de Los Choneros y uno de los más buscados por la justicia ecuatoriana - crédito @MigracionCol / X

Desde la extradición de su hermano, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, a Estados Unidos en julio de 2025, distintos informes y declaraciones oficiales, lo señalan como el heredero del mando de la organización.

“Javi” tenía una notificación roja de Interpol, lo que obligó a la colaboración entre agencias internacionales para su localización. De acuerdo con datos de Migración Colombia, el detenido era requerido en Ecuador por el delito de homicidio y cargos relacionados con el crimen organizado.

Además, enfrenta un proceso penal abierto desde junio de 2025 por lavado de activos, en el que también están implicados otros miembros de su familia, incluidos sus hermanos Yandri y José Adolfo, su cuñada Inda y sus sobrinos Jair y Michelle.

La captura en Bogotá y el operativo de expulsión

La captura de alias Javi se produjo en la noche del 16 de junio, en un apartamento de alquiler temporal situado en el edificio EÓN, en el sector de Las Américas, occidente de Bogotá.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Policía de Colombia y organismos de inteligencia, que ingresaron al apartamento en el piso 23 y sacaron al detenido con casco y chaleco blindado, bajo estricta custodia.

Alias Javi - Los Choneros
La entrega de alias Javi a Ecuador se concretó tras una búsqueda internacional con organismos de inteligencia y una circular roja de Interpol - crédito Policía Nacional

Vecinos del edificio relataron a El Tiempo que el dispositivo sorprendió a los residentes y que el ecuatoriano llevaba cerca de un mes viviendo en el lugar. Las autoridades determinaron que alias Javi adoptó medidas para no llamar la atención, como transportarse en un vehículo discreto y realizar compras en las tiendas del primer piso del edificio. El apartamento fue alquilado a través de una agencia de turismo, lo que dificultó su localización.

Cómo logró pasar desapercibido y las dudas pendientes

La investigación reveló que alias Javi llevaba varios meses moviéndose por territorio colombiano, al menos desde mediados de octubre de 2025, tras la extradición de su hermano a Estados Unidos.

El edificio donde fue encontrado promociona alquileres de corta estancia con precios de entre seis y siete millones de pesos al mes. La directora jurídica de la constructora, María Fernanda Ramírez, explicó que existen controles de ingreso, incluida la verificación de identidad y antecedentes, pero no se registró la entrada ni salida del ciudadano ecuatoriano.

Las autoridades investigan aún cómo logró evadir estos controles y si contó con apoyo local. Además, se identificó a un joven que acompañaba de manera regular a alias Javi y que estuvo con él poco antes del operativo.

Alias Javi - Los Choneros
Ronald Javier Macías Villamar fue señalado como heredero del mando de Los Choneros tras la extradición de su hermano José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, a Estados Unidos- crédito Policía Nacional

Por su parte, Héctor Villanueva, representante legal de la empresa de seguridad del edificio, indicó que los vigilantes no tienen facultades para consultar antecedentes judiciales de los huéspedes, tarea que corresponde a los propietarios de los apartamentos.

Reacciones oficiales y proceso judicial en Ecuador

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anticipó que alias Javi será recluido en la Cárcel del Encuentro a su llegada a Ecuador. Reimberg precisó que el detenido ingresó a Colombia desde Manta empleando documentos colombianos legítimos, lo que también es objeto de investigación en ambos países.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, enfatizó que Colombia no constituye un refugio para integrantes de bandas criminales y recordó la captura de varios miembros de organizaciones ecuatorianas como Los Lobos en meses recientes.

Con la expulsión ejecutada por Migración Colombia, Ronald Javier Macías Villamar queda a disposición de la justicia ecuatoriana, donde continuará su proceso judicial por diversos cargos asociados al crimen organizado.

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