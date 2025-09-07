Colombia

Así suena ‘Inevitable’ de Shakira en versión vallenato: este fue el homenaje que Elder Dayán le hizo a ‘la Loba’ en vivo

El hijo de Diomedes Díaz se hace tendencia al sorprender al público cantando uno de los clásicos más recordados de la estrella barranquillera durante la gala de importantes premios musicales: “Necesitamos esa colaboración”

Danny Barros

Por Danny Barros

Elder Dayán conquistó a los fans de Shakira al cantar en vivo su tema 'Inevitable' junto a otros cantante vallenatos - crédito @elderdayanoficial y @shakira/Instagram

El homenaje a Shakira marcó el pulso de la ceremonia de los Premios Monitor Latino 2025, celebrada el 3 de septiembre en Barranquilla. La artista, quien recorre el mundo con su gira Las mujeres ya no lloran, fue el centro de una ovación cuando un grupo de reconocidos intérpretes del vallenato presentó versiones inéditas de sus éxitos, fusionando el repertorio de la cantante barranquillera con el folclor colombiano ante un público entusiasta.

La gala reunió a figuras destacadas del género, entre ellas Daniel Calderón, Jonathan Jaraba, Natalia Curvelo, Samuel Miguel Morales y Elder Dayán. Cada uno aportó su estilo a canciones emblemáticas como La tortura, Soltera, Chantaje, Inevitable, Te aviso, te anuncio y Suerte.

La interpretación de Inevitable por Elder Dayán, hijo del legendario Diomedes Díaz, sobresalió como uno de los momentos más aplaudidos de la noche, al ofrecer una nueva perspectiva sobre uno de los temas más recordados del segundo álbum de Shakira, ¿Dónde están los ladrones?, publicado en 1998.

Elder Dayán sorprendió al público al cantar en concierto un clásico de Shakira 'Inevitable' - crédito @elderdayanoficial/Instagram

La propuesta de adaptar estos éxitos al vallenato conquistó a los asistentes y reafirmó la vigencia de ambos géneros en la escena musical.

En el transcurso de la ceremonia, Elder Dayán y su acordeonero Lucas Dangond recibieron un galardón que reconoció su aporte al vallenato. Al aceptar el premio, Dayán expresó su gratitud:

“Muchísimas gracias a Monitor Latino por escoger y conservar nuestro folclor con una categoría grande. Esto es para todos los amantes del vallenato, gracias a Dios, a mi familia, mi esposa”. Dangond, por su parte, compartió su entusiasmo al afirmar: “Me siento contento de empezar la noche para todos con este premio. Hay picantico para todos ustedes”.

La premiación también destacó a otros artistas. En la categoría ‘Mejor Canción Claro Música TV’, el sencillo Te digo adiós de Carolina Vega se impuso sobre El Cantante de Martín Elías Jr. y Rolando Ochoa. En tanto, Alexis Escobar fue reconocido como ‘Mejor Artista Nueva Generación’, superando a Rafa Pérez y Jonathan Jaraba El Meke.

Por primera vez, el icónico tema de Shakira, 'Inevitable' sonó en vallenato gracias a la voz de Elder Dayán que la versionó en vivo - crédito @elderdayanoficial y @shakira/Instagram

La velada incluyó tributos a figuras emblemáticas de la música latina. Un homenaje a Joe Arroyo reunió en el escenario a Maía, la Orquesta La Verdad y Diego Daza, quienes interpretaron algunos de los temas más representativos del artista. Rafa Pérez rindió tributo a Omar Geles con la interpretación de A tu ladito, mientras que Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato presentaron Yo te vi y Dos horas, este último perteneciente a su más reciente álbum, Conexión.

Shakira recibió homenaje a su más de 30 años de carrera musical y artistas vallenatos versionaron sus canciones más icónicas

Uno de los reconocimientos más significativos de la noche fue el dedicado a Iván Calderón, compositor y productor que celebra 30 años de trayectoria. La organización de los Premios Monitor Latino resaltó su legado con un mensaje en el que subrayó:

Mientras gira 'Las mujeres ya no lloran' Shakira recibió homenaje de Elder Dayán - crédito @shakira/Instagram

“Por sus 30 años de trayectoria musical, dejando una huella imborrable en la historia de la música latina. Su talento como compositor y arreglista de la década ha dado vida a innumerables éxitos que han trascendido generaciones, llevando el sentimiento y la calidad musical a su máxima expresión. Con admiración y gratitud, celebramos su dedicación, creatividad y legado”. Calderón, acompañado por su hijo Daniel y otros exponentes del vallenato, agradeció el homenaje y manifestó su deseo de continuar su labor creativa junto a su familia y colegas.

A lo largo de la ceremonia, se recordaron los logros de los homenajeados. Shakira, con una carrera internacional y una gira en curso, fue celebrada por su capacidad de reinventar su música. Elder Dayán, heredero de una tradición familiar, y Lucas Dangond, su compañero en el acordeón, recibieron el reconocimiento por su contribución al género. Iván Calderón, autor de temas como No podrán separarnos, No te olvidaré, Primero fue mía, La última vez y Acuérdate, fue destacado por su influencia en la música vallenata y latina.

Al cierre de la gala, Iván Calderón expresó su entusiasmo por los nuevos proyectos, convencido de que su recorrido musical aún tiene mucho por aportar.

