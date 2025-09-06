Video: Shakira compartió el momento en que hizo “agua control” durante concierto en México

Los asistentes a su presentación en el estadio Corregidora fueron testigos de un peculiar momento de la presentación de la colombiana, protagonizado por la lluvia - crédito @ilseriri/TikTok

Con algunas variantes en su espectáculo con relación a lo visto por sus fans en América Latina en el primer semestre de 2025, Shakira está inmersa en la tercera fase de Las mujeres ya no lloran World Tour, su primera gira de conciertos en siete años y una en la que viene presentando sus grandes éxitos, pero también los temas que forman parte de su más reciente LP, Las mujeres ya no lloran.

La barranquillera viene realizando presentaciones en México, uno de los países que cuenta con más fechas de esta gira, en lo que constituye el paso más extenso y de mayor convocatoria de un artista internacional en el país, de acuerdo con lo reportado por Ocesa hace algunas semanas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Si bien, buena parte de la atención se centró en sus presentaciones en el estadio GNP Seguros de la capital mexicana, marcando un récord de 15 presentaciones en dicho recinto en una misma gira; durante la semana lo que captó la atención de las redes sociales fue lo ocurrido durante su paso por el estadio Corregidora de Querétaro ante unos 45.000 espectadores, el pasado 2 de septiembre.

No fue la jornada más sencilla ni para la cantante ni para su público, debido a la fuerte lluvia que cayó durante la jornada, y que incluso inundó su camerino. Aunque se temía que esto pudiese provocar dificultades o incluso la cancelación del concierto, esto no sucedió y Shakira brindó su espectáculo con normalidad.

De hecho, tal y como quedó registrado en una grabación de un asistente al concierto, la cantante pareció disfrutar de la situación a tal punto que, cuando la lluvia se detuvo en medio de la presentación, levantó las manos, miró hacia arriba en una especie de trance, y en ese instante el agua volvió a caer, provocando el delirio de los espectadores, sorprendidos por lo ocurrido.

En su cuenta de X, la cantante replicó dicho video y de manera jocosa, se atribuyó el momento como si se tratase de un acuerdo con Tláloc, reconocido entre las culturas precolombinas mesoamericanas (particularmente los toltecas y los aztecas), como el dios de la lluvia y el rayo.

Shakira se atribuyó el momento de "agua control" en Querétaro, indicando que hizo un acuerdo con el dios Tláloc - crédito @shakira/X

“Water bending! (¡Agua control!, en referencia a la serie animada Avatar: la leyenda de Aang) Tláloc y yo nos pusimos de acuerdo para que lloviera en el momento exacto!“, escribió Shakira en respuesta al video.

La publicación derivó en una serie de memes que, medio en broma medio en serio, la ubicaban como el verdadero Avatar, o bien destacaron lo polifacética de su figura. “Shakira baila, canta, compone, toca instrumentos, produce, dirige, empresaria, mamá y ahora controla los elementos naturales? MADRE SHAKIRA, toda poderosa”, expresó un usuario en las respuestas.

Shakira rompió en llanto durante su concierto en Querétaro mientras cantaba un tema asociado a Gerard Piqué

La colombiana rompió en llanto durante "Última". (X/ShakiraAguante)

La presentación en Querétaro, lejos de limitarse al “agua control” de Shakira, también tuvo un momento especial cuando la barranquillera interpretó Última, incluida en Las Mujeres Ya No Lloran (2024), que aborda en su letra la dificultad de aceptar el final y la determinación de dejar atrás un capítulo doloroso, con versos como: “Seguramente con el tiempo te arrepientas / Y algún día quieras volver a tocar mi puerta / Pero ahora / He decidido estar sola”.

Durante su presentación en el estadio Corregidora de Querétaro, Shakira no pudo evitar las lágrimas mientras cantaba "Última", una de las canciones que escribió inspirada en su ruptura con Gerard Piqué - crédito @shakira/Instagram

Como sucedió con el grueso de temas de Las mujeres ya no lloran World Tour, la letra aludió directamente a su sonada ruptura con Gerard Piqué en 2022. En la parte final de la interpretación en el estadio Corregidora, una Shakira visiblemente conmovida no pudo continuar, quebrándose en lágrimas en el escenario.

De inmediato, el público la acompañó con sus coros para finalizar la canción, generando uno de los momentos más destacados de la noche.