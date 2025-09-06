Colombia

Mónica Rodríguez solicitó a Galán que gestioné los problemas de Bogotá: “Todos los días trinando sobre el metro”

El pronunciamiento de la presentadora se suma así al de otras voces que han cuestionado al alcalde sobre distintos temas, recalcando el deseo colectivo de soluciones concretas a problemas que se consideran urgentes

David Garzón

Por David Garzón

Rodríguez, al percibir la atención
Rodríguez, al percibir la atención prestada por el alcalde a dicho acontecimiento, emitió una crítica directa sobre el manejo de la administración local y la priorización de la agenda pública - crédito @MONYRODRIGUEZOF / @CarlosFGalan / X

La figura de Mónica Rodríguez, ampliamente reconocida dentro de la televisión colombiana por su participación en espacios como Día a día, Mujeres al límite y Noticiero Canal Uno, se ha ido consolidando también como una voz destacada en el ámbito digital.

Dentro de sus redes sociales, la presentadora paisa ha logrado reunir una comunidad considerable, desde la cual opina abiertamente sobre temas de actualidad nacional, generando respuestas y debates entre sus seguidores.

Lejos de limitarse a causas humanitarias, Mónica Rodríguez se expresa también con contundencia alrededor de asuntos políticos y coyunturales del país. Utilizando su cuenta de X, la presentadora ha convertido ese espacio en un canal de denuncia, reclamando atención sobre problemáticas que, a su juicio, afectan directamente la calidad de vida de los ciudadanos en distintas regiones de Colombia.

Así se pronunció la presentadora

La presentadora fue clara y
La presentadora fue clara y concisa con el alcalde de Bogotá - crédito @MONYRODRIGUEZOF / X

La más reciente muestra de esto se dio tras la publicación de un video por parte de Carlos Fernando Galán, actual alcalde de Bogotá, donde éste celebraba la llegada de los primeros vagones del Metro de Bogotá a través del Puente Pumarejo en Barranquilla.

Rodríguez, al percibir la atención prestada por el alcalde a dicho acontecimiento, emitió una crítica directa sobre el manejo de la administración local y la priorización de la agenda pública. La presentadora escribió: “Alcalde Carlos Fernando Galán, todos los días trinando sobre el metro y el recorrido de los vagones que vienen hacia Bogotá, mientras la ciudad está inundada de basura y sobreviviendo entre la inseguridad diaria y la pesadilla de la movilidad. La capital necesita un alcalde presente y que se ocupe realmente de los principales problemas que aquejan la ciudad”.

El pronunciamiento de Rodríguez se suma así al de otras voces que han cuestionado la gestión de Galán sobre distintos temas, recalcando el deseo colectivo de soluciones concretas a problemas que se consideran urgentes y recurrentes.

Dentro de sus redes sociales,
Dentro de sus redes sociales, la presentadora paisa ha logrado reunir una comunidad considerable, desde la cual opina abiertamente sobre temas de actualidad nacional - crédito Instagram @monyrodriguezoficial

Su reclamo no se limita a la cuestión administrativa o técnica, sino que interpela sobre la necesidad de acompañamiento permanente ante los desafíos diarios. La referencia de Rodríguez a la “pesadilla de la movilidad” y la “inseguridad diaria” apunta a problemas estructurales que, lejos de resolverse, parecen intensificarse con el tiempo y con los cambios de administración.

Problemáticas que se volvieron recurrentes en Bogotá

La interacción generada a raíz de sus palabras hizo eco no solo entre sus seguidores, sino entre otros usuarios y figuras públicas. Este fenómeno no es aislado; en Colombia, las redes sociales han adquirido dimensión de foro cívico en el que la ciudadanía demanda cuentas a la gestión de sus autoridades, articulando discusiones sobre temas como seguridad, transporte, medioambiente y calidad de vida. La crítica a la gestión de la basura y el énfasis en la necesidad de un liderazgo más enfocado en los problemas prácticos de la ciudad son temas que, recurrentemente, encienden el debate ciudadano.

La problemática de las basuras
La problemática de las basuras en Bogotá es una recurrente - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Cabe destacar, que la tarea de Rodríguez en medios alternativos y plataformas como YouTube, es invitar a personajes diversos para discutir temas de actualidad, con el que complementa su perfil de periodista. A partir de estas conversaciones, intenta dar contexto, explorar soluciones participativas y fomentar la empatía social, robusteciendo así el alcance de su mensaje.

El episodio más reciente con Carlos Fernando Galán y la polémica en torno al metro y a los residuos coloca nuevamente a Mónica Rodríguez como una figura activa en la discusión de políticas urbanas. Su influencia va más allá del entretenimiento, consolidándose como una gestora de opinión capaz de articular reclamos sociales y canalizarlos hacia la agenda mediática y política.

A medida que la ciudad de Bogotá enfrenta desafíos urgentes en materia de gestión de residuos y seguridad, las intervenciones como la de Mónica Rodríguez subrayan el papel de las figuras mediáticas en la generación de presión pública hacia las autoridades.

