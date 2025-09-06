Ganadores del sorteo 4799 de la Lotería de Medellín de este viernes 5 de septiembre

La Lotería de Medellín lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los viernes (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados de su más último sorteo millonario. Aquí están los afortunados ganadores y averigüe si obtuvo alguno de sus premios de miles de millones de pesos.

Fecha del sorteo: viernes 5 de septiembre de 2025.

Sorteo: 4799.

Premio mayo: 8417.

Proteja bien tu boleto porque, si eres ganador, lo necesitarás para cobrarlo. Guárdelo en un lugar seguro para que no le pase nada y comprueba también que no esté dañado.

Si el importe del premio es inferior a 20 millones de pesos, puedee reclamarlo en cualquier otro agente de lotería de Colombia. Si es mayor, tiene que acudir a las oficinas de la Lotería de Medellín con el billete ganador e identificación.

Recuerde que sólo se tiene un año para reclamar el premio.

La Lotería de Medellín realiza un sorteo a la semana, cada viernes a las 23:00 horas, en los que puedes ganar varios miles de millones de pesos.

Lista de premios

La Lotería de Medellín ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los 30 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 16 mil millones de pesos.

Dos secos de mil millones de pesos.

Dos secos de 700 mil pesos.

Dos secos de 500 mil pesos.

Seis secos de 100 mil pesos.

Siete secos de 50 mil pesos.

10 secos de 20 mil pesos.

15 secos de 10 mil pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Medellín que entrega por diferentes aproximaciones.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador

Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Medellín, se recomiendan las siguientes prácticas:

Conserva el billete original en perfecto estado, evitando arrugas, manchas, tachaduras o cualquier daño que pueda afectar su legibilidad y validez para el cobro. Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido desde el momento de la compra hasta la reclamación del premio.

Para validar el billete y reclamar el premio, debes presentarlo junto con un documento de identidad válido (como la cédula de ciudadanía) en las oficinas de la Lotería de Medellín o en los puntos de pago autorizados, dependiendo del monto del premio. Los premios menores a $5 millones pueden reclamarse en agencias distribuidoras, mientras que premios mayores requieren trámite en la entidad directamente.

La Lotería de Medellín cuenta con estrictos protocolos de transparencia y seguridad en su proceso de entrega de premios. Por ejemplo, en casos recientes de premios importantes, se han realizado auditorías internas y forenses para garantizar la legalidad y evitar fraudes, incluyendo revisión de grabaciones y controles rigurosos.

Estos procedimientos respaldan la validez y seguridad del cobro si el billete está en buena condición y se cumplen los requisitos oficiales.