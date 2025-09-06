Colombia

Daniel Briceño llamó mentiroso a Hollman Morris y reveló jugoso negocio para transmitir ‘House of Cards’ por la señal pública: “¿Por qué ocultarlo?"

El concejal de Bogotá, en sus redes sociales, señaló que el contrato para que se replique la prestigiosa serie norteamericana, icónica en las plataformas digitales, ya está listo, por una cuantiosa cifra que desembolsaría el sistema de medios públicos

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
El concejal de Bogotá Daniel
El concejal de Bogotá Daniel Briceño la emprendió contra el gerente de Rtvc, Hollman Morris, por el tema de 'House of Cards' - crédito Daniel F. Briceño/Facebook - Colprensa

La esperada serie estadounidense House of Cards será transmitida por el canal público Señal Colombia. Según relevó el concejal de Bogotá Daniel Briceño el sistema de medios públicos Rtvc concretó su adquisición por más de 417 millones de pesos, en una operación que encendió el debate público sobre la gestión, la transparencia y los criterios de la televisión nacional, de cara a la recta final del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro.

La polémica surgió cuando Hollman Morris, gerente de Rtvc, publicó el pasado 25 de agosto en la red X un mensaje que dio a entender sobre la posibilidad de que la referida serie se transmitiera por este espacio electromagnético controlado por el Estado. “House Of Cards por @SenalColombia. ¿Les suena?”, publicó el periodista y excandidato a la Alcaldía de Bogotá y el Senado de la República, al invitar de manera abierta a discutir la posible transmisión en el canal estatal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con este mensaje, el gerente
Con este mensaje, el gerente de Rtvc, Hollman Morris, planteaba la posibilidad de transmitir en la señal pública la serie House of Cards - crédito @HOLLMANMORRIS/X

El mensaje alcanzó de inmediato amplia difusión y, junto con él, las reacciones divididas de los usuarios en las plataformas digitales. Varios aprovecharon la ironía para vincular la propuesta con el contexto político actual, al recordar los Consejos de Ministros del jefe de Estado y demás transmisiones oficiales del Ejecutivo. Entre esos comentarios, figuró uno que resumió el ánimo general: “Pensé que ya la estaban transmitiendo a diario”.

Hollman Morris causó polémica con su mensaje sobre ‘House of Cards’ y una dura respuesta de Daniel Briceño

Frente a las críticas y bromas, Morris aclaró de forma pública su posición con un video. “Anoche puse un trino donde quiero preguntarle a la gente qué opinan que nos traigamos House of Cards, una de las series premiadas, galardonadas, que desnuda el mundo de la política. Entonces, a ver qué opinan. Es una serie que solamente se ha podido ver la gente que tiene acceso a Netflix, ¿no es cierto?“, afirmó Morris en la señal del canal público.

“Bueno, entonces creemos que un contenido de entretenimiento que se acopla a lo que pensamos y estamos en esa negociación. Pero queremos preguntarles a ustedes por las redes qué opinan que traigamos House of Cards. ¿No es cierto? Es una serie impresionante. Uno no se cansa de verla y de vez en cuando repetir un capítulo. Sobre todo... Estrategia política, lectura política", añadió en su postura el gerente de Rtvc, durante el espacio El Calentao.

En el espacio El Calentao,
En el espacio El Calentao, el gerente de Rtvc, Hollman Morris, habló de 'House of Cards' - crédito @RTVCnoticias/X

Sin embargo, tras estas declaraciones, el concejal Briceño, autodenominado veedor ciudadano, reveló que el negocio no es una opción, pues exhibió documentos que evidenciaban que la compra de la serie era un hecho consumado. “Señor Hollman Morris no le mienta al país, usted NO se encuentra negociando la serie House of Cards como lo dice en este video. En realidad, Rtvc ya cerró ese negocio hace 5 días por $417.300.000 con Metro Televisión", indicó.

“¿Por qué ocultarlo y mentir?”, denunció Briceño en la misma red, al adjuntar el cierre de dicha tratativa, fechada el 26 de agosto, y las cláusulas del contrato entre las partes.

Con este mensaje, el concejal
Con este mensaje, el concejal Daniel Briceño reveló que el negocio para transmitir 'House of Cards' en Señal Colombia ya está hecho - crédito @DanielBricen/X

¿En qué consiste el contrato firmado por Rtvc para transmitir ‘House of Cards’?

En efecto, el acuerdo sellado entre Rtvc y Metro Televisión S.A.S. define la licencia de emisión de la serie para televisión abierta en Colombia durante dos años, y permitir dos transmisiones de las seis temporadas, según la documentación publicada por Briceño. El monto total, $417.305.000, será pagado en dos cuotas iguales tras la firma del contrato y la entrega a satisfacción de los materiales exigidos, que deberán consistir en archivos en alta definición.

Además, deben estar doblados al español, con subtítulos y versiones internacionales cuando lo requiera la sinopsis. La disposición contractual exige, además, que el proveedor garantice la ausencia de conflictos de derechos, la calidad técnica y el cumplimiento de toda la normativa nacional sobre contenidos audiovisuales, acerca de una serie de ficción, inspirada en la corrupción y el cinismo político, y con notables antecedentes sobre los protagonistas de la producción.

La exitosa serie, lanzada en 2013 bajo la producción de Beau Willimon para Netflix, se centra en las maniobras de poder del congresista estadounidense Frank Underwood (Kevin Spacey) y su esposa Claire (Robin Wright). A partir de 2017, Spacey se vio involucrado en denuncias de conducta sexual inapropiada y agresión, lo que motivó investigaciones en Estados Unidos y el Reino Unido; y aunque fue absuelto en 2023, es recordado su final abrupto en la serie.

Temas Relacionados

Daniel BriceñoHollman MorrisConcejal Centro DemocráticoHouse of CardsConcejal BriceñoRtvcSeñal ColombiaMedios públicos ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Andrés Pastrana envió duro mensaje a Petro por compartir elevada cifra de venta de lechona en Japón: “Eso no tapa el pacto de la Picota”

El expresidente de la República recordó las recientes visitas de la primera dama Verónica Alcocer a varios centros penitenciarios del país

Andrés Pastrana envió duro mensaje

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ pone a prueba el liderazgo y trabajo en equipo de las candidatas en la prueba del sábado 6 de septiembre

Las aspirantes a convertirse en la nueva soberana de la nacional competirán en un formato de clasificación, que encabeza Casanare luego del primer reto

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’

Este es el ranking de las ciudades con el costo de vida más alto y más bajo en Colombia, según el Dane

Las ciudades costeras muestran las menores tasas anuales. La caída en servicios y productos agrícolas ofrece un respiro frente a otras regiones

Este es el ranking de

Don Jediondo reveló sus problemas de salud mental, entre ellas la depresión: “Se me metió el demonio del suicidio”

Durante la conversación, el artista repasó episodios significativos de su trayectoria, también decidió hablar sin tapujos sobre las crisis profundas que atravesó

Don Jediondo reveló sus problemas

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: se juega el clásico capitalino en El Campín

Tanto azules como rojos están necesitados de una victoria en el campeonato porque están afuera de los ocho primeros, sobre todo los Embajadores por estar más abajo en la tabla

EN VIVO Millonarios vs. Santa
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias de

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ pone a prueba el liderazgo y trabajo en equipo de las candidatas en la prueba del sábado 6 de septiembre

Don Jediondo reveló sus problemas de salud mental, entre ellas la depresión: “Se me metió el demonio del suicidio”

Video: Shakira compartió el momento en que hizo “agua control” durante concierto en México

Vendedora ambulante que fue atacada en el centro de Bogotá recibió su propio local como parte de una sorpresa de un influencer

Presentadora de RCN confesó episodio de exclusión por parte de un jefe: “Me discriminó por mi edad”

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Santa

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: se juega el clásico capitalino en El Campín

Las fuertes lluvias provocaron que un partido de la Liga BetPlay se reprogramara: este fue el compromiso

Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga Betplay: Hernán Torres disputa otro clásico capitalino

América de Cali vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano por la fecha 10 de la Liga Betplay

Excompañero de Luis Díaz en Liverpool reveló que casi no se da el fichaje del colombiano al Bayern Múnich: “Negocié con ellos”