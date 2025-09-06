Colombia

Capturaron en flagrancia a ladrones que hurtaron una tienda en Bogotá: se llevaron 10 pacas de cigarrillos

Además del dinero en efectivo y un anillo de oro, los delincuentes no supieron dar explicaciones de lo que llevaban consigo a bordo de una motocicleta, gracias a la reacción de la uniformados en jurisdicción del barrio Nueva Gloria, en la localidad de San Cristóbal

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Los ladrones se llevaron, además del dinero en efectivo, un anillo de oro y 10 pacas de cigarrillos - crédito Mebog

En un nuevo hecho de inseguridad que se presentó en Bogotá, uniformados de la Policía Metropolitana (Mebog) lograron detener en flagrancia a dos ladrones que llegaron a bordo de una motocicleta hasta una tienda ubicada en el barrio Nueva Gloria, en la localidad de San Cristóbal.

Mientras uno de ellos aguardaba en el vehículo frente al local comercial ubicado en el suroriente de la capital, el otro ratero ingresó y abordó al propietario del lugar, y acto seguido lo increpó con un arma de fuego, mientras tomaba todos los billetes de la caja registradora.

Sin embargo, y luego de salir del lugar, la oportuna reacción de las autoridades permitió dar con estos dos delincuentes, y de paso recuperar los elementos y el dinero hurtado.

Este resultado por parte de las autoridades se reveló la mañana del sábado 6 de septiembre de 2025, pero como se puede verificar en los videos de cámaras de seguridad (de un inmueble que da al frente de la tienda y la que estaba ubicada dentro del comercio y que apunta hacia el lugar donde está la caja registradora), los hechos se presentaron pasado el mediodía del jueves 4 de septiembre.

Los agentes descubrieron que el
Los agentes descubrieron que el par de ladrones terminaron robando hasta 10 pacas de cigarrillos - crédito Mebog

Ladrones se llevaron hasta 10 pacas de cigarrillo en Bogotá

En declaraciones a medios de comunicación, el teniente coronel Óscar Flórez Perdomo, comandante de la Estación de Policía San Cristóbal, precisó que “se detienen estas dos personas y al momento de realizarles el registro, se les halla en su poder un arma de fuego tipo revolver”.

Adicional a lo anterior, “se les inmoviliza una motocicleta en la cual ellos utilizaban para los actos delictivos y se da la recuperación de diferentes elementos y dos millones de pesos en efectivo”.

Además del efectivo, y al no ver qué más llevarse, los ladrones le arrebataron un anillo de oro el propietario del lugar y se llevaron 10 pacas de cigarrillos.

“Al verificar los antecedentes de estas personas, se puede determinar diferentes anotaciones por diferentes delitos como homicidio, hurto calificado, tráfico y porte de armas de fuego”, añadió el coronel Flórez.

Los registros de las cámaras
Los registros de las cámaras de seguridad fueron claves para poder adelantar el proceso de judicialización de los dos ladrones - crédito Mebog

De esta forma, los hoy detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan ante un juez por los delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Asimismo, y como parte de las acciones que se han llevado a cabo durante lo corrido de 2025 en la localidad 4 de San Cristóbal, 1.940 personas han sido arrestadas “por diversos delitos, de las cuales 406 corresponden a hurto, 126 de ellas específicamente por hurto a comercio”, detalló el comunicado emitido por parte de la Mebog.

“La Policía Metropolitana de Bogotá invita a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia, a través de la línea 123″, cerró el teniente Flórez.

Los dos ladrones llegaron a
Los dos ladrones llegaron a robar la tienda a bordo de una motocicleta, que también fue incautada - crédito Mebog

En el norte de Bogotá los ladrones se salieron con la suya al robar a empleados y usuarios de una tienda Oxxo

El mismo jueves 4 de septiembre de 2025, y horas después de que se reportó el caso en San Cristóbal, en una de las tiendas de la cadena Oxxo, ubicadas en el norte de la capital, en el barrio Alcalá, localidad de Usaquén.

En esta ocasión, y pasadas las 7:30 p. m. de acuerdo con lo que se observa en la grabación de la cámara de seguridad dentro del establecimiento que captó todo el momento, se ve cómo llegan los dos ladrones.

Uno de ellos vestido con impermeable negro y un jean ―y en ningún momento se levanto el visor del casco― con arma en mano aborda a la cajera, y la obliga a que le entregue todo el dinero que tenía en ese momento (cerca de $150.000).

El robo ocurrió en esta
El robo ocurrió en esta sede de la cadena de tiendas, ubicada en el barrio Alcalá, localidad de Usaquén - crédito Google Maps

Mientras esto sucedía, su cómplice (con chaqueta gris y blanco y un jean oscuro) no dejó que ninguno de los clientes saliera, y al ver que su compinche tenía un arma apuntando a la empleada del lugar, los ciudadanos no tuvieron más remedio que seguir las órdenes del delincuente, y se dirigieron hacia la parte del fondo de la tienda, y allí tuvieron que entregar sus celulares.

Los criminales huyeron de la zona y aún se desconoce su paradero, mientras las autoridades continúan con las pesquisas para poder dar con estos dos criminales, y de paso confirmar si hay más persona involucradas en el robo.

Uno de los ladrones robó a los clientes, mientras su compinche se encargaba de la cajera de la tienda - crédito grupo de difusión red social Facebook

