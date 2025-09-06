Andrés Pastrana envió duro mensaje a Petro por compartir elevada cifra de venta de lechona en Japón: “Eso no tapa el pacto de la Picota”

Andrés Pastrana reaccionó a cifras sobre venta de lechona de Gustavo Petro - crédito Colprensa y Joel González/Presidencia/Flickr

Las cifras presentadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, durante su visita oficial a Japón generaron un intenso debate en torno a la veracidad de los datos sobre la participación de Colombia en la Expo Universal Osaka 2025.

El mandatario colombiano sorprendió cuando dijo que la lechona tolimense se había convertido en el plato más solicitado del evento, con una venta de “10 millones de toneladas” y filas que superaban a las de la hamburguesa, el perro caliente y el sándwich. Esta declaración, lejos de pasar inadvertida, se convirtió en el eje de la conversación pública y digital, desplazando la atención de los logros concretos del pabellón colombiano.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Comunicado oficial del presidente Gustavo Petro sobre la participación de Colombia en la Expo Osaka 2025, destacando la lechona y los productos nacionales - crédito Gustavo Petro/X

El análisis de la magnitud de la cifra expuesta por Petro revela su carácter inverosímil. Diez millones de toneladas equivalen a diez mil millones de kilos de carne. Si se traduce ese volumen en porciones estándar de 250 gramos, el resultado sería 40.000 millones de raciones, una cantidad que quintuplica la población mundial.

Incluso si se consideraran platos de 250 kilos, la cifra alcanzaría los cuarenta millones de unidades, un número igualmente desproporcionado para cualquier recinto ferial.

El expresidente de la República recordó las recientes visitas de la primera dama Verónica Alcocer a varios centros penitenciarios del país - crédito @AndresPastrana_/X

En reacción, el expresidente de la República Andrés Pastrana aseguró que la publicación de Petro con los resultados de ventas de la embajada de Colombia en Japón fue, según él, una estrategia para desviar el foco mediático del presunto nuevo pacto de La Picota que protagonizó la primera dama Verónica Alcocer, que visitó el centro carcelario en cumplimiento de las actividades que hacen parte de la política criminal del Gobierno nacional orientada a brindar segundas oportunidades.

“La peregrinación del renovado Pacto de La Picota no se tapa con un plato de lechona. Gustavo Petro”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

En sus redes sociales, el expresidente ironizó con las cuentas de Petro - crédito @AlvaroUribeVel/X

Bajo la misma línea, el líder político del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez criticó los datos expuestos por el primer mandatario. En su pronunciamiento, sostuvo que es importante aclarar as los japoneses que los datos no representan el nivel cognitivo de los colombianos. “Que los japoneses no vayan a pensar por las cuentas del Presidente que en Colombia somos diez millones de marranos”.

El cruce de palabras entre Katherine Miranda y Petro por cifras sobre lechona

La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, utilizó sus redes sociales para cuestionar la legitimidad de los datos expuestos por el gobernante de los colombianos en Japón.

Katherine Miranda cuestionó venta de lechona en embajada de Colombia en Japón - crédito @KatheMirandaP/X

“¿10 millones de toneladas de lechona? Eso equivale a 333.000 camiones cargados al máximo. Si lo pusieran en fila, cubrirían unos 4.000 km, casi la distancia de Bogotá a Buenos Aires. Presidente, está bien? 🧐”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

En respuesta a los señalamientos de Miranda, Petro reprochó su trabajo en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Así mismo, solicitó que investigue las masacres que se registraron en el departamento de Antioquia a finales de la década del noventa, en vez de criticar los resultados de la embajada.

El jefe de Estado sostuvo que la congresista debería concentrarse en investigar a exfuncionarios como Francisco Barbosa y Martha Mancera - crédito @petrogustavo/X

“Aprovechando tu puesto en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, ¿has hecho algo por investigar las masacres de Antioquia en el periodo 1997/1999?”, cuestionó.

El primer mandatario aprovechó para cuestionar la gestión de la legisladora en la identificación de irregularidades en la Fiscalía General de la Nación bajo la administración de Francisco Barbosa, así como en la investigación sobre la relación del exfiscal con Martha Mancera.

Incluso, se ofreció a rendir testimonio con el fin de que pueda hacer su trabajo como congresista de manera correcta: “¿Has hecho algo para investigar al fiscal Barbosa y su relación con Marcela Mancera y los fiscales del narcotráfico? Has hecho algo por investigar el caso Barbosa y a Mario Burgos y su decisión de archivar la investigación que conducía a esclarecer el caso “La Perla”, ¿sabes de qué te hablo?, Si quieres me llamas a declarar y voy a tu despacho. Te enseñó a investigar con tu cerebro bien claro (sic)”.