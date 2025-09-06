Colombia

Andrés Pastrana envió duro mensaje a Petro por compartir elevada cifra de venta de lechona en Japón: “Eso no tapa el pacto de la Picota”

El expresidente de la República recordó las recientes visitas de la primera dama Verónica Alcocer a varios centros penitenciarios del país

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Andrés Pastrana reaccionó a cifras
Andrés Pastrana reaccionó a cifras sobre venta de lechona de Gustavo Petro - crédito Colprensa y Joel González/Presidencia/Flickr

Las cifras presentadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, durante su visita oficial a Japón generaron un intenso debate en torno a la veracidad de los datos sobre la participación de Colombia en la Expo Universal Osaka 2025.

El mandatario colombiano sorprendió cuando dijo que la lechona tolimense se había convertido en el plato más solicitado del evento, con una venta de “10 millones de toneladas” y filas que superaban a las de la hamburguesa, el perro caliente y el sándwich. Esta declaración, lejos de pasar inadvertida, se convirtió en el eje de la conversación pública y digital, desplazando la atención de los logros concretos del pabellón colombiano.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Comunicado oficial del presidente Gustavo
Comunicado oficial del presidente Gustavo Petro sobre la participación de Colombia en la Expo Osaka 2025, destacando la lechona y los productos nacionales - crédito Gustavo Petro/X

El análisis de la magnitud de la cifra expuesta por Petro revela su carácter inverosímil. Diez millones de toneladas equivalen a diez mil millones de kilos de carne. Si se traduce ese volumen en porciones estándar de 250 gramos, el resultado sería 40.000 millones de raciones, una cantidad que quintuplica la población mundial.

Incluso si se consideraran platos de 250 kilos, la cifra alcanzaría los cuarenta millones de unidades, un número igualmente desproporcionado para cualquier recinto ferial.

El expresidente de la República
El expresidente de la República recordó las recientes visitas de la primera dama Verónica Alcocer a varios centros penitenciarios del país - crédito @AndresPastrana_/X

En reacción, el expresidente de la República Andrés Pastrana aseguró que la publicación de Petro con los resultados de ventas de la embajada de Colombia en Japón fue, según él, una estrategia para desviar el foco mediático del presunto nuevo pacto de La Picota que protagonizó la primera dama Verónica Alcocer, que visitó el centro carcelario en cumplimiento de las actividades que hacen parte de la política criminal del Gobierno nacional orientada a brindar segundas oportunidades.

“La peregrinación del renovado Pacto de La Picota no se tapa con un plato de lechona. Gustavo Petro”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

En sus redes sociales, el
En sus redes sociales, el expresidente ironizó con las cuentas de Petro - crédito @AlvaroUribeVel/X

Bajo la misma línea, el líder político del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez criticó los datos expuestos por el primer mandatario. En su pronunciamiento, sostuvo que es importante aclarar as los japoneses que los datos no representan el nivel cognitivo de los colombianos. “Que los japoneses no vayan a pensar por las cuentas del Presidente que en Colombia somos diez millones de marranos”.

El cruce de palabras entre Katherine Miranda y Petro por cifras sobre lechona

La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, utilizó sus redes sociales para cuestionar la legitimidad de los datos expuestos por el gobernante de los colombianos en Japón.

Katherine Miranda cuestionó venta de
Katherine Miranda cuestionó venta de lechona en embajada de Colombia en Japón - crédito @KatheMirandaP/X

“¿10 millones de toneladas de lechona? Eso equivale a 333.000 camiones cargados al máximo. Si lo pusieran en fila, cubrirían unos 4.000 km, casi la distancia de Bogotá a Buenos Aires. Presidente, está bien? 🧐”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

En respuesta a los señalamientos de Miranda, Petro reprochó su trabajo en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Así mismo, solicitó que investigue las masacres que se registraron en el departamento de Antioquia a finales de la década del noventa, en vez de criticar los resultados de la embajada.

El jefe de Estado sostuvo
El jefe de Estado sostuvo que la congresista debería concentrarse en investigar a exfuncionarios como Francisco Barbosa y Martha Mancera - crédito @petrogustavo/X

“Aprovechando tu puesto en la Comisión de Acusaciones de la Cámara, ¿has hecho algo por investigar las masacres de Antioquia en el periodo 1997/1999?”, cuestionó.

El primer mandatario aprovechó para cuestionar la gestión de la legisladora en la identificación de irregularidades en la Fiscalía General de la Nación bajo la administración de Francisco Barbosa, así como en la investigación sobre la relación del exfiscal con Martha Mancera.

Incluso, se ofreció a rendir testimonio con el fin de que pueda hacer su trabajo como congresista de manera correcta: “¿Has hecho algo para investigar al fiscal Barbosa y su relación con Marcela Mancera y los fiscales del narcotráfico? Has hecho algo por investigar el caso Barbosa y a Mario Burgos y su decisión de archivar la investigación que conducía a esclarecer el caso “La Perla”, ¿sabes de qué te hablo?, Si quieres me llamas a declarar y voy a tu despacho. Te enseñó a investigar con tu cerebro bien claro (sic)”.

Temas Relacionados

Andrés PastranaGustavo PetroLechonaJapónVenta de lechona en JapónLa PicotaVerónica AlcocerCriminales PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el ranking de las ciudades con el costo de vida más alto y más bajo en Colombia, según el Dane

Las ciudades costeras muestran las menores tasas anuales. La caída en servicios y productos agrícolas ofrece un respiro frente a otras regiones

Este es el ranking de

Daniel Briceño llamó mentiroso a Hollman Morris y reveló jugoso negocio para transmitir ‘House of Cards’ por la señal pública: “¿Por qué ocultarlo?"

El concejal de Bogotá, en sus redes sociales, señaló que el contrato para que se replique la prestigiosa serie norteamericana, icónica en las plataformas digitales, ya está listo, por una cuantiosa cifra que desembolsaría el sistema de medios públicos

Daniel Briceño llamó mentiroso a

Don Jediondo reveló sus problemas de salud mental, entre ellas la depresión: “Se me metió el demonio del suicidio”

Durante la conversación, el artista repasó episodios significativos de su trayectoria, también decidió hablar sin tapujos sobre las crisis profundas que atravesó

Don Jediondo reveló sus problemas

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: se juega el clásico capitalino en El Campín

Tanto azules como rojos están necesitados de una victoria en el campeonato porque están afuera de los ocho primeros, sobre todo los Embajadores por estar más abajo en la tabla

EN VIVO Millonarios vs. Santa

A la cárcel por el homicidio del líder comunitario e integrante del Partido Comunes, Cristian Fernando Salinas Chocué

Alias Tatú y “Zuluaga”, detenidos tres días atrás, fueron enviado a un centro carcelario tras los detalles que reveló la investigación que los apunta como responsables de brindar información clave para atentar contra el líder social en una carretera del corregimiento de Costa Rica, en jurisdicción del municipio de Ginebra (Valle del Cauca)

A la cárcel por el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias de

Golpe a las disidencias de las Farc: capturaron a ‘Grillo‘ y destruyeron laboratorio de producción de coca en el Guaviare

Ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez habló sobre las implicaciones de una descertificación de EE. UU. a Colombia: “Ganan” los narcos

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’

EN VIVO: ‘Miss Universe Colombia’ pone a prueba el liderazgo y trabajo en equipo de las candidatas en la prueba del sábado 6 de septiembre

Don Jediondo reveló sus problemas de salud mental, entre ellas la depresión: “Se me metió el demonio del suicidio”

Video: Shakira compartió el momento en que hizo “agua control” durante concierto en México

Vendedora ambulante que fue atacada en el centro de Bogotá recibió su propio local como parte de una sorpresa de un influencer

Presentadora de RCN confesó episodio de exclusión por parte de un jefe: “Me discriminó por mi edad”

Deportes

EN VIVO Millonarios vs. Santa

EN VIVO Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga BetPlay 2025-II: se juega el clásico capitalino en El Campín

Las fuertes lluvias provocaron que un partido de la Liga BetPlay se reprogramara: este fue el compromiso

Millonarios vs. Santa Fe, fecha 10 de la Liga Betplay: Hernán Torres disputa otro clásico capitalino

América de Cali vs. Deportivo Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano por la fecha 10 de la Liga Betplay

Excompañero de Luis Díaz en Liverpool reveló que casi no se da el fichaje del colombiano al Bayern Múnich: “Negocié con ellos”