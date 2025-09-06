Advierten aumento de consumo problemático de drogas en Bogotá y criticó a la alcaldía: “No da luchas contundentes”

La Secretaría de Salud de Bogotá concluyó que hubo un aumento del 50% en el consumo de tusi entre 2023 y 2024 - crédito Camila Díaz/Colprensa

La concejala Diana Diago denunció un incremento en el consumo de sustancias psicoactivas en Bogotá. Esta situación, desde su perspectiva, no estaría siendo atendida correctamente por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.

De acuerdo con datos que reveló la funcionaria, suministrados por el subsistema de vigilancia epidemiológica del consumo de sustancias psicoactivas (Vespa), durante 2024 se documentaron más de 11.300 casos de consumo abusivo de drogas en la capital colombiana. Y, según datos de la Secretaría de Salud entregados a la concejala, la problemática ha tendido a empeorar con el paso de los años.

Un aspecto que marca la diferencia frente a años anteriores es la expansión de la problemática más allá del centro urbano tradicional. Las localidades periféricas como Kennedy (451 casos), Bosa (407 casos), Engativá (326 casos), Puente Aranda (250 casos) y Suba (239 casos) encabezan el ranking distrital, acumulando la mayor parte de los casos de consumo problemático, lo que sugiere, según Diago, una distribución territorial más amplia en la ciudad.

Por otro lado, tras examinar las variantes y tendencias de este fenómeno, la Secretaría de Salud concluyó que hubo un aumento del 50% en el consumo de tusi —una mezcla conocida popularmente como “cocaína rosa”— entre 2023 y 2024. Esta sustancia supone graves riesgos para los usuarios, ya que contiene componentes como ketamina, éxtasis, benzodiacepinas, opioides y otros compuestos con efectos depresión-estimulación sobre el sistema nervioso.

El panorama general también incluye la consolidación de la marihuana como sustancia de mayor consumo problemático en la capital colombiana, desplazando al alcohol y tabaco de ese primer lugar. El abuso de inhalables —como popper, sacol y diclorometano— y el consumo de medicamentos controlados sin prescripción, como las benzodiacepinas, se suman a la problemática.

“Preocupa que los tentáculos del microtráfico en Bogotá se expanden año tras año y la administración no da luchas contundentes contra las rentas criminales (…). Estamos viendo cómo las drogas están ganando terreno en las localidades. No podemos permitir que los tentáculos de las bandas criminales se tomen la ciudad”, indicó la funcionaria, citada por el Concejo de Bogotá.

Ante este panorama, la concejala Diago ha buscado impulsar proyectos normativos que se centren en enfrentar el problema de consumo abusivo o problemático de drogas en la ciudad. En junio de 2025, por ejemplo, se aprobó en primer debate una iniciativa para restringir el consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos. No obstante, la funcionaria cuestionó la falta de aplicación de un decreto similar por parte del alcalde Carlos Fernando Galán.

“Los jíbaros se tomaron los parques y el señor alcalde Galán no fue capaz de expedir el decreto que prohíba el consumo de sustancias psicoactivas en el espacio público, a pesar de que lo prometió. Ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y municipios como Mosquera ya lo hicieron. ¿Por qué Bogotá no? ¿Qué hay detrás de esta falta de decisión?”, indicó.

Así las cosas, la concejala insistió en la urgencia de reforzar la acción institucional desde la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Educación, buscando frenar la expansión del tráfico de drogas y promover jornadas de prevención entre los jóvenes de la ciudad.

Críticas a la gestión de Galán en el manejo de las drogas en Bogotá

Por su parte, a través de un informe, la Corporación Acción Técnica Social criticó la gestión del mandatario local en el manejo del consumo de estupefacientes en la ciudad, pero no precisamente por su falta de acción. El documento indica que sus estrategias se han centrado en la persecución de los consumidores, así como en su criminalización y su judicialización.

Algunas de las medidas que ha tomado la administración son la imposición de comparendos por porte y consumo, las cuales se han enfocado en las localidades de Chapinero (6.392), Suba (5.258), Kennedy (2.552), Bosa (4.583) y Tunjuelito (3.352), según información recopilada entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de mayo de 2025.

“A Carlos Fernando Galán, su frase de “construir sobre lo construido” solo le sirvió para seguir con el Metro, pero en política de drogas acabó con 15 años de trabajo que habían logrado navegar las diferencias políticas para dejar huella (…). Su marca es castigar, enfermar y perseguir”, advirtió la corporación.